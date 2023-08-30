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Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова

Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру

Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова

В штат МИД РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На эту должность назначен бывший посол ЛНР Родион Мирошник, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа

2023-08-30T14:27

2023-08-30T14:27

2023-08-30T14:27

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киевский режим

преступления

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Для реализации принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления необходимо совместная и слаженная работа всех структур власти, и она ведется, отметила Захарова.В штат министерства иностранных дел России введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соответствующий приказ подписал глава МИД Сергей Лавров.Дипломат подчеркнула, что на Мирошник возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима.Также в обязанности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима входит подготовка докладов на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленным, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.

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новости, россия, мид рф, мария захарова, родион мирошник, лнр, киевский режим, преступления