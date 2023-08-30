Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру
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Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова
Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру
Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова
В штат МИД РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На эту должность назначен бывший посол ЛНР Родион Мирошник, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа
2023-08-30T14:27
2023-08-30T14:27
новости
россия
мид рф
мария захарова
родион мирошник
лнр
киевский режим
преступления
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Для реализации принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления необходимо совместная и слаженная работа всех структур власти, и она ведется, отметила Захарова.В штат министерства иностранных дел России введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соответствующий приказ подписал глава МИД Сергей Лавров.Дипломат подчеркнула, что на Мирошник возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима.Также в обязанности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима входит подготовка докладов на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленным, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.
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новости, россия, мид рф, мария захарова, родион мирошник, лнр, киевский режим, преступления
Новости, Россия, МИД РФ, Мария Захарова, Родион Мирошник, ЛНР, киевский режим, преступления

Мирошника назначили послом РФ по преступлениям киевского режима - Захарова

14:27 30.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Родион МирошникРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Родион Мирошник
Читать в
В штат МИД РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На эту должность назначен бывший посол ЛНР Родион Мирошник, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа
Для реализации принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления необходимо совместная и слаженная работа всех структур власти, и она ведется, отметила Захарова.
В штат министерства иностранных дел России введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соответствующий приказ подписал глава МИД Сергей Лавров.

"На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России… Родион Валерьевич Мирошник", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на Мирошник возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима.
Также в обязанности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима входит подготовка докладов на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленным, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 09:10
Мирошник объяснил, зачем США гонят украинскую армию "на убой"США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву. Об этом заявил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, передает 13 апреля РИА Новости
 
НовостиРоссияМИД РФМария ЗахароваРодион МирошникЛНРкиевский режимпреступления
 
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