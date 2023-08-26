https://ukraina.ru/20230826/1048942932.html

Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?

Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников? - 26.08.2023 Украина.ру

Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?

В августе 2023 года на острове Сомерсет в Канадском Арктическом архипелаге обнаружили крупнейшие запасы медной руды и Канада совершенно не хочет открывать союзникам свою часть Арктики. Несмотря на антироссийский консенсус, у других циркумполярных стран НАТО и ЕС также немало претензий друг к другу, поскольку дружба дружбой, а табачок врозь.

2023-08-26T14:11

2023-08-26T14:11

2023-08-26T14:11

главное в деталях

арктика

дания

норвегия

канада

россия

сша

евросоюз

гренландия

шпицберген

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

В Арктический совет входят восемь государств – Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Дания. Канада, Дания и Норвегия имеют прямой выход в Северный Ледовитый океан, а Швеция, Финляндия и Исландия считаются т.н. странами второй очереди или приарктическими государствами. В 2022 году члены Арктического совета (АС) приняли решение полностью бойкотировать Россию, перейдя в формат "7+1". После вступления в НАТО Финляндии и подготовки к вступлению Швеции все 7 членов АС стали враждебными России. Но это не значит, что в отношениях друг с другом у них полный порядок.Что Канада не поделила с СШАКанада выстраивает свою арктическую политику как синтез наращивания военных сил (например, проект преобразования Резольют-Бэй в крупную базу ВВС) и продвижения повестки создания в Арктике безъядерной зоны. В случае успеха, баланс сил в регионе может сдвинуться в пользу ВМС Канады за счет уменьшения возможностей ядерных стран — России и США. При том, что в выстроенной Соединенными Штатами патрон-клиентской системе империализма Канада играет подчиненную роль, амбиции, противоречащие интересам и планам США у властей Канады имеются. Так еще в 1985 году Канада перевела акваторию Северо-Западного прохода (СЗП) — морского пути между Атлантическим и Тихим океанами, проходящего через моря и проливы Канадского Арктического архипелага — в свои внутренние воды, т.е. под свой суверенитет. Без разрешения Оттавы ни одно судно по СЗП пройти не может. Также приняты законы, регулирующие доступ в канадские воды судов в зависимости от их параметров и грузов и устанавливающие обязательный механизм судовых сообщений (NORDREG).Такого потенциала, как у Северного морского пути (СМП), на сегодняшний день контролируемого Россией, у СЗП нет. В его районе проживает не более 36 тысяч человек, в крупнейшем городе региона Икалуите — чуть больше 7700 человек (в тех же Мурманске и Архангельске на СМП — 267 и 350 тысяч соответственно), на трассе СЗП нет портов, нет спасательно-координационных центров и имеются лишь 4 маяка, 3 светящих визуальных створа и 12 стационарных метеостанций. При том, что ледовая ситуация на СЗП гораздо тяжелее, чем на СМП, у Канады на плаву находятся только 6 ледоколов (у России — 37, среди которых тяжелые атомные), способных плавать в лучшем случае в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю.Несмотря на малую перспективу СЗП и откровенно слабые возможности Канады, США не согласны с тем, что Северо-Западный проход контролируется исключительно Оттавой. В Вашингтоне считают, что пролив должен быть международным, а иностранные суда иметь право на свободный транзитный проход. Власти Соединенных Штатов оспаривают легитимность введенных Канадой ограничений, а в 2019 году тогдашний госсекретарь Майк Помпео даже умудрился назвать Канаду (наряду с Россией) страной, которая выдвигает незаконные претензии в Арктике. Так что даже у союзников не все так гладко, как иногда кажется.А вот с Данией Канада смогла найти общий язык. С 1973 года страны спорили о суверенитете над островом Ганса в центре пролива Кеннеди, но в 2022 году договорились разделить его между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании. Территориальный спор решен, а у двух стран появилась сухопутная граница.Датский саботажДания выходит в Арктический регион через свои самоуправляющиеся территории — Гренландию и Фарерские острова. Наряду с Россией и Канадой, она претендует на континентальный шельф на Северном полюсе. Благодаря тому, что Китай вкладывает огромные средства в развитие транспортной инфраструктуры Гренландии, Дания, несмотря на членство в НАТО, активно лоббирует присутствие КНР в арктической политике. У Дании – 4 ледокола.Приоритетами датско-гренландской политики в Арктике являются сформулированные в доктрине "Арктика в переходный период: предложения по стратегии для активных действий в Арктическом регионе" 2008 года и "Стратегии Королевства Дании в Арктике на период 2011–2020 гг." вопросы энергетики и добычи полезных ископаемых, торговли и туризма, судоходства, образования и науки, сохранения природной среды. А вот с обновленной стратегией до 2030 года возникли сложности — ее не удается согласовать с Гренландией и Фаррерами, которые хотят принять собственные отдельные стратегии, закрепив в Арктике свои отдельные интересы.Вообще, Гренландия действует очень активно. Например, в 2021 году представительство Гренландии заработала в датском посольстве в Пекине. Гренландцы недовольны тем, что должность арктического посла все время занимает датский дипломат. Они считают, что назначение на должность инуита (представителя коренного населения острова) показало бы, что Дания отказалась от колониальной политики и признала равноправие Гренландии. Но случился скандал — спикер Социалистической народной партии по внешней политике Карстен Хёнге назвал предложение Гренландии "откровенно расистским", после чего представительница Гренландии в датском парламенте Айя Хемнитц прямо сказала, что согласовывать текст арктической стратегии теперь точно будут очень долго. А без этой стратегии становится невозможно продлить истекающее оборонное соглашение между Данией и ее самоуправляющимися территориями. Таким шантажом Гренландия добивается не только признания ее отдельных арктических интересов и назначения своего человека арктическим послом, но и создания должности постоянного представителя автономии при НАТО.Что касается военного присутствия в Арктике, под давлением США Дания выделила бюджет на установку РЛС на Фарерских островах, закупку дронов большого радиуса действия для патрулирования воздушного пространства Арктики и образовательные проекты для военных. Члены фарерского Лагтинга выразили недовольство, что с ними не посоветовались, принимая такое решение. В Гренландии остались недовольны решением о создании военных образовательных институтов НАТО на территории острова и американскими идеями о преобразовании гренландских гражданских аэродромов в военные, поскольку это не отвечает направленности Гренландии на демилитаризацию.Но и непосредственно датское правительство с опаской смотрит на инициативы США, которые, сепаратно вкладывая деньги в экономику Гренландии, углубляют датско-гренландские противоречия. Поэтому Дания, формально принадлежащая к т.н. ядру НАТО, упорно отказывается действовать согласно военному планированию альянса. В 2022 году ее оборонные расходы составили лишь 1,38% ВВП при требуемых руководством НАТО 2%, около четверти позиция в ВС Дании вакантны, а бригадный генерал Хенрик Люнэ вообще считает, что боеспособной армии у страны нет. Мало того, с этого года Дания временно (как считается) не участвует в восточной обороне альянса, ее подразделения выведены с баз в Эстонии и Латвии. Несмотря на то, что на словах датские лидеры говорят о российско-китайских угрозах в Арктике, называют США своим важнейшим союзником и в марте этого года создали неподалеку от Тромсе базу для британской морской пехоты, реальный вклад Дании в арктическую деятельность НАТО ничтожен.Норвегия против евроэкологовИз всех циркумполярных стран, за исключением США и России, самой агрессивной арктической политикой славится Норвегия. Ее северная часть, занимающая 35% материковой части страны, находится в Арктике, но в отличие от других территорий региона, климатические условия Северной Норвегии относительно мягкие из-за Гольфстрима. Соответственно там живет довольно много людей — 9% населения Норвегии, что делает ее самой северной страной в мире по проценту живущего в Арктике населения.У Норвегии — лишь один ледокол, который используется как патрульный корабль. В целом ряде программных документов Крайний Север и Арктика объявлены главными приоритетами страны. Упор делается, прежде всего, на науку и подготовку кадров для разработки ресурсов Севера. Благодаря такой политике Норвегия сегодня имеет уникальные технологии шельфовой глубоководной добычи и зарабатывает на предоставлении услуг другим странам. После введения европейский санкций, Россия столкнулась с большими трудностями, потеряв доступ к указанным норвежским технологиям.Другой комплекс проблем, который Норвегия создает России, связан с архипелагом Шпицберген. Архипелаг принадлежит Норвегии, но обладает особым статусом, на одном из его островов расположены три российские шахтерские поселения (два из которых законсервированы), с 1931 года там работает советский, а теперь российский трест "Арктикуголь". Норвегия стремится снять со Шпицбергена статус демилитаризованной зоны и вытеснить России с архипелага. Кроме всего, что связано с санкциями ЕС, Норвегия проблематизирует российскую рыболовецкую деятельность в регионе, ужесточая требования к судам, проводя постоянные и часто унизительные проверки.Но, как и в случае Канады и Дании, внешний антироссийский консенсус не отменяет внутренних противоречий. Так, Норвегия приняла решение выдавать новые лицензии на разведку, бурение и добычу нефти и газа за полярным кругом и это тут же привело к конфликту с Евросоюзом из-за обновленной арктической стратегии Еврокомиссии, призывающей отказаться от разработки новых месторождений нефти и газа в регионе. В 2021 году Еврокомиссия обеспокоилась вопросом снижения выбросов парниковых газов в Арктике. И хоть Норвегия в ЕС не входит, от нее требуют прекратить разработки новых нефтегазовых месторождений, а от стран Евросоюза — отказаться от импорта углеводородов, добываемых в Арктике. В Осло от таких рекомендаций мягко отказались, сославшись на то, что указанное решение должно диктоваться рынком, а рынок в данный момент в прекращении добычи не заинтересован. Это понятно, поскольку, отказавшись от поставок из России, страны ЕС стали зависимы от норвежского газа, которого нужно все больше и больше. Поэтому Арктическая стратегия Еврокомиссия в ближайшее время, скорее всего, останется лишь на бумаге.Соглашение Норвегии и ЕС о "зеленом промышленном переходе" тормозится из-за того, что Осло желает включить в него пункт о поддержке добычи нефти в Арктике после 2030 года, а Евросоюз продолжает требовать моратория на добычу.Таким образом, антироссийский консенсус как, безусловно, временное явление некоторым образом затушевывает почти неустранимые внутренние экономические противоречия среди арктических стран НАТО, но противоречия никуда не деваются и при определенных условиях могут помочь России решить свои проблемы в регионе.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20230820/1048796597.html

https://ukraina.ru/20230809/1048555847.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

арктика, дания, норвегия, канада, россия, сша, евросоюз, гренландия, шпицберген, эксклюзив