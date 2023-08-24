https://ukraina.ru/20230824/1048915591.html

Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии

Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии - 24.08.2023 Украина.ру

Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии

Хасидам придётся считаться с позицией Киева по реадмиссии

2023-08-24T16:16

2023-08-24T16:16

2023-08-24T16:16

украина

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реадмиссия

миграция

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Кабмин Украины внёс в парламент законопроект о прекращении действия межправительственного украинско-российского соглашения о реадмиссии. Об этом 24 августа проинформировал представитель правительства в Верховном совете Тарас Мельничук.Подписанное в 2012 году соглашение о реадмиссии предполагало возврат граждан и лиц без гражданства в страну, из которой они въехали. Таким образом Киев и Москва совместно боролись с нелегальной миграцией и международной преступностью.Аналогичные документы Украина подписала с другими государствами, в том числе членами СНГ и ЕС. После государственного переворота 2014 года новое украинское руководство взяло курс на денонсацию двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией.Кроме того, представители официального Киева прекратили участие в работе структур СНГ и заявили, что Украина никогда не состояла в этой организации, хотя и является её учредительницей. Соглашения о реадмиссии с членами СНГ позволяли эффективно противодействовать незаконной миграции. Подписание таких соглашений с членами ЕС было базовым условием сотрудничества официального Киева с этим межгосударственным объединением.Также напомним, в апреле Киев в одностороннем порядке вышел из двустороннего соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. С 2015 года киевскими властями разорвано около двухсот различных украинско-российских соглашений и договоров, что негативно сказалось на перемещении граждан (в том числе третьих стран) и международной торговле.

https://ukraina.ru/20220216/1033293141.html

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украина, новости, реадмиссия, миграция, нелегалы, новости украины