https://ukraina.ru/20230824/1048915591.html
Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии
Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии - 24.08.2023 Украина.ру
Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии
Хасидам придётся считаться с позицией Киева по реадмиссии
2023-08-24T16:16
2023-08-24T16:16
2023-08-24T16:16
украина
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реадмиссия
миграция
нелегалы
новости украины
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Кабмин Украины внёс в парламент законопроект о прекращении действия межправительственного украинско-российского соглашения о реадмиссии. Об этом 24 августа проинформировал представитель правительства в Верховном совете Тарас Мельничук.Подписанное в 2012 году соглашение о реадмиссии предполагало возврат граждан и лиц без гражданства в страну, из которой они въехали. Таким образом Киев и Москва совместно боролись с нелегальной миграцией и международной преступностью.Аналогичные документы Украина подписала с другими государствами, в том числе членами СНГ и ЕС. После государственного переворота 2014 года новое украинское руководство взяло курс на денонсацию двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией.Кроме того, представители официального Киева прекратили участие в работе структур СНГ и заявили, что Украина никогда не состояла в этой организации, хотя и является её учредительницей. Соглашения о реадмиссии с членами СНГ позволяли эффективно противодействовать незаконной миграции. Подписание таких соглашений с членами ЕС было базовым условием сотрудничества официального Киева с этим межгосударственным объединением.Также напомним, в апреле Киев в одностороннем порядке вышел из двустороннего соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. С 2015 года киевскими властями разорвано около двухсот различных украинско-российских соглашений и договоров, что негативно сказалось на перемещении граждан (в том числе третьих стран) и международной торговле.
https://ukraina.ru/20220216/1033293141.html
https://ukraina.ru/20200702/1028143500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, реадмиссия, миграция, нелегалы, новости украины
Украина, Новости, реадмиссия, миграция, нелегалы, Новости Украины
Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии
Хасидам придётся считаться с позицией Киева по реадмиссии
Кабмин Украины внёс в парламент законопроект о прекращении действия межправительственного украинско-российского соглашения о реадмиссии. Об этом 24 августа проинформировал представитель правительства в Верховном совете Тарас Мельничук.
Подписанное в 2012 году соглашение о реадмиссии предполагало возврат граждан и лиц без гражданства в страну, из которой они въехали. Таким образом Киев и Москва совместно боролись с нелегальной миграцией и международной преступностью.
Аналогичные документы Украина подписала с другими государствами, в том числе членами СНГ и ЕС. После государственного переворота 2014 года новое украинское руководство взяло курс на денонсацию двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией.
Кроме того, представители официального Киева прекратили участие в работе структур СНГ и заявили, что Украина никогда не состояла в этой организации, хотя и является её учредительницей. Соглашения о реадмиссии с членами СНГ позволяли эффективно противодействовать незаконной миграции. Подписание таких соглашений с членами ЕС было базовым условием сотрудничества официального Киева с этим межгосударственным объединением.
Также напомним, в апреле Киев в одностороннем порядке вышел из двустороннего соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. С 2015 года киевскими властями разорвано около двухсот различных украинско-российских соглашений и договоров, что негативно сказалось на перемещении граждан (в том числе третьих стран) и международной торговле.