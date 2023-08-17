https://ukraina.ru/20230817/1048750496.html
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения - 17.08.2023 Украина.ру
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения
Украина работает над тем, чтобы оказаться среди приглашенных на саммит G20 в Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий в эфире общенационального телемарафона
2023-08-17T11:48
2023-08-17T11:48
2023-08-17T11:48
g20
украина
индия
зарубежье
приглашение
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"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые находятся среди участниц этого саммита", - сказал он.Саммит G20 должен состояться в Дели 9-10 сентября.Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украина не была приглашена на мероприятие. Он отметил, что такое решение было принято "с учетом того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, которое должно быть сделано в Совете Безопасности ООН".По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили девять государств - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.Группа 20 была создана в 1999 году, ее члены - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.
https://ukraina.ru/20230718/1048096147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
g20, украина, индия, зарубежье, приглашение
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения
Украина работает над тем, чтобы оказаться среди приглашенных на саммит G20 в Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий в эфире общенационального телемарафона
"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые находятся среди участниц этого саммита", - сказал он.
Саммит G20 должен состояться в Дели 9-10 сентября.
Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украина не была приглашена на мероприятие. Он отметил, что такое решение было принято "с учетом того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, которое должно быть сделано в Совете Безопасности ООН".
По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили девять государств - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.
Группа 20 была создана в 1999 году, ее члены - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.