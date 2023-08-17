https://ukraina.ru/20230817/1048750496.html

Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения

Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения - 17.08.2023 Украина.ру

Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения

Украина работает над тем, чтобы оказаться среди приглашенных на саммит G20 в Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий в эфире общенационального телемарафона

2023-08-17T11:48

2023-08-17T11:48

2023-08-17T11:48

g20

украина

индия

зарубежье

приглашение

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"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые находятся среди участниц этого саммита", - сказал он.Саммит G20 должен состояться в Дели 9-10 сентября.Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украина не была приглашена на мероприятие. Он отметил, что такое решение было принято "с учетом того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, которое должно быть сделано в Совете Безопасности ООН".По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили девять государств - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.Группа 20 была создана в 1999 году, ее члены - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.

https://ukraina.ru/20230718/1048096147.html

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g20, украина, индия, зарубежье, приглашение