Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения - 17.08.2023 Украина.ру
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Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения - 17.08.2023 Украина.ру
Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения
Украина работает над тем, чтобы оказаться среди приглашенных на саммит G20 в Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий в эфире общенационального телемарафона
2023-08-17T11:48
2023-08-17T11:48
g20
украина
индия
зарубежье
приглашение
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"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые находятся среди участниц этого саммита", - сказал он.Саммит G20 должен состояться в Дели 9-10 сентября.Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украина не была приглашена на мероприятие. Он отметил, что такое решение было принято "с учетом того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, которое должно быть сделано в Совете Безопасности ООН".По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили девять государств - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.Группа 20 была создана в 1999 году, ее члены - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.
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g20, украина, индия, зарубежье, приглашение
G20, Украина, Индия, Зарубежье, приглашение

Украина попытается проникнуть на саммит G20, несмотря на отсутствие приглашения

11:48 17.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина работает над тем, чтобы оказаться среди приглашенных на саммит G20 в Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий в эфире общенационального телемарафона
"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые находятся среди участниц этого саммита", - сказал он.
Саммит G20 должен состояться в Дели 9-10 сентября.
Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украина не была приглашена на мероприятие. Он отметил, что такое решение было принято "с учетом того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, которое должно быть сделано в Совете Безопасности ООН".
По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили девять государств - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.
Группа 20 была создана в 1999 году, ее члены - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Евросоюз.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 16:30
Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по УкраинеДвухдневные переговоры между лидерами стран G20 завершатся без совместного заявления из-за разногласий по поводу войны на Украине. Об этом сообщает британское издание Eastern Eye 18 июля
 
G20УкраинаИндияЗарубежьеприглашение
 
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