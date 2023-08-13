https://ukraina.ru/20230813/1048657479.html

В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной

В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной - 13.08.2023 Украина.ру

В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной

В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Россия без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил обозреватель Том О’Коннор в своей колонке для американского издания Newsweek

2023-08-13T12:00

2023-08-13T12:00

2023-08-13T12:00

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В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам, а также обеспечить энергетическую безопасность региона, отметил эксперт.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, уточнил О`Коннор.Если Москве удастся реализовать все свои планы в отношении сотрудничества с Ливаном, это будет означать конец влиянию США на Ближнем Востоке, резюмировал политолог.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, ближний восток, политика, джо байден