В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной - 13.08.2023 Украина.ру
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В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной
В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной - 13.08.2023 Украина.ру
В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной
В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Россия без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил обозреватель Том О’Коннор в своей колонке для американского издания Newsweek
2023-08-13T12:00
2023-08-13T12:00
новости
сша
россия
украина
ближний восток
политика
джо байден
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В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам, а также обеспечить энергетическую безопасность региона, отметил эксперт.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, уточнил О`Коннор.Если Москве удастся реализовать все свои планы в отношении сотрудничества с Ливаном, это будет означать конец влиянию США на Ближнем Востоке, резюмировал политолог.
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новости, сша, россия, украина, ближний восток, политика, джо байден
Новости, США, Россия, Украина, Ближний Восток, политика, Джо Байден

В США рассказали, какую важную победу одержала Россия, пока Байден вовсю был занят Украиной

12:00 13.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Россия без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил обозреватель Том О’Коннор в своей колонке для американского издания Newsweek
В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам, а также обеспечить энергетическую безопасность региона, отметил эксперт.
Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, уточнил О`Коннор.
Если Москве удастся реализовать все свои планы в отношении сотрудничества с Ливаном, это будет означать конец влиянию США на Ближнем Востоке, резюмировал политолог.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаБлижний ВостокполитикаДжо Байден
 
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