https://ukraina.ru/20230813/1048655076.html
Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ
Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру
Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ
Тульский комплекс по производству беспилотников способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с 5 до 10 тысяч в месяц. Об этом 13 августа сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов
2023-08-13T10:10
2023-08-13T10:10
2023-08-13T10:10
новости
оружие
беспилотники
сво
авдеевка
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048654951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8db133ffad6ea48497a33a145da68eca.jpg
"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч.По его словам, производство беспилотников мультиротороного типа для тульского комплекса — задача не сложная.Законы управления этими устройствами созданы более 20 лет назад. Сама концепция придумана русским инженером Георгием Ботезатом более 100 лет назад. Нам остается сделать это устройство максимально качественным, заключил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что "Овод" впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции на Авдеевском направлении. В результате был поражен украинский наблюдательный пункт.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048654951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae44988fd82c7ea4847ddbc57eb416bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, беспилотники, сво, авдеевка, дроны
Новости, оружие, беспилотники, СВО, Авдеевка, дроны
Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ
Тульский комплекс по производству беспилотников способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с 5 до 10 тысяч в месяц. Об этом 13 августа сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов
"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч.
"На нашей площадке в городе Тула развернуто производство беспилотников семейства "Овод". На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — сказал Иванов.
По его словам, производство беспилотников мультиротороного типа для тульского комплекса — задача не сложная.
Законы управления этими устройствами созданы более 20 лет назад. Сама концепция придумана русским инженером Георгием Ботезатом более 100 лет назад. Нам остается сделать это устройство максимально качественным, заключил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что "Овод" впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции на Авдеевском направлении. В результате был поражен украинский наблюдательный пункт.