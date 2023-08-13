https://ukraina.ru/20230813/1048655076.html

Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ

Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру

Быстро и дешево. Тульские оружейники рассказали, сколько русских "Оводов" будут готовы жалить ВСУ

Тульский комплекс по производству беспилотников способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с 5 до 10 тысяч в месяц. Об этом 13 августа сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов

2023-08-13T10:10

2023-08-13T10:10

2023-08-13T10:10

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"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч.По его словам, производство беспилотников мультиротороного типа для тульского комплекса — задача не сложная.Законы управления этими устройствами созданы более 20 лет назад. Сама концепция придумана русским инженером Георгием Ботезатом более 100 лет назад. Нам остается сделать это устройство максимально качественным, заключил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что "Овод" впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции на Авдеевском направлении. В результате был поражен украинский наблюдательный пункт.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, беспилотники, сво, авдеевка, дроны