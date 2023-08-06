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"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре

"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре - 06.08.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре

"Мёртвые души" инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение", – Михаил Булгаков в письме своему другу Павлу Попову 7 мая 1932 года. Он же 28 ноября 1932 года – присутствует на премьере спектакля "Мёртвые души" во МХАТе. Бывало и не такое…

2023-08-06T06:19

2023-08-06T06:19

2023-08-06T06:19

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

николай васильевич гоголь

мертвые души

мхат

драматург

театр

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П.С. Попов в своей биографии Булгакова писал об отношении писателя к поэме Гоголя так: "девяти лет Булгаков зачитывался Гоголем, писателем, которого он неизменно ставил себе за образец и, наряду с Салтыковым-Щедриным, любил наибольше из всех классиков русской литературы. Мальчиком Михаил Афанасьевич особенно увлекался "Мертвыми душами", которые "расценивались им как авантюрный роман".Тут сразу следует внести ясность – Попову Булгаков писал не о постановке Гоголя вообще, а о конкретной ситуации, в которой оказался, став режиссёром МХАТ по звонку Сталина в мае 1930 года.Работа же над постановкой "Мёртвых душ" велась театром с 1926 года (учитывая близость Булгакова к МХАТу сомнительно, чтобы он не знал об этих планах ранее), а поскольку это не пьеса, то сначала необходима инсценировка. Режиссёром постановки был Василий Сахновский, который стал соавтором инсценировки.Инсценировка романа (в данном случае поэмы, но это не существенно) – задача сама по себе нетривиальная.Во-первых, необходимо выбросить примерно 95-98% содержимого.Во-вторых, скомпоновать уцелевшее так, чтобы сохранилась основная идея произведения.В-третьих, пьеса требует достаточно динамичного и, в то же время, разворачивающегося на ограниченном пространстве действия, что в романе наличествует не всегда.Учитывая чрезвычайную сложность поэмы, попытки переложить её на театральный язык (по словам Булгакова их было около 160-ти), в том числе и во МХАТе до Булгакова, были не особенно удачными.Судя по всему, когда В.И. Немирович-Данченко предложил включить Булгакова в эту работу, он имел в виду не только его таланты как ассистента режиссёра, но в первую очередь – как драматурга.Сам Булгаков работу свою описывал так: "я разнёс всю поэму по камням. Буквально в клочья. Картина I (или пролог) происходит в трактире в Петербурге или в Москве, где секретарь Опекунского совета дал случайно Чичикову уголовную мысль покойников купить и заложить (загляните в т. I гл. XI). Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. В картине Х-й, называемой в репетиционных листках "Камеральной", происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрева, рассказ про капитана Копейкина и приезжает живой капитан Копейкин, от чего прокурор умирает. Чичикова арестовывают, сажают в тюрьму и выпускают (полицмейстер и жандармский полковник), ограбив дочиста. Он уезжает. "Покатим, Павел Иванович!"Первое действие вообще должно было происходить в Риме и описывало сочинение Гоголем своей поэмы. Однако эту часть в театре зарубили.Ещё один важный момент – введение в инсценировку фигуры Первого – чтеца (собственно Гоголя), который озвучивает авторский комментарий (например: "не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?" и т.п.) и даже принимает активное участие в действии, оказываясь, например, воображаемым (?) собеседником Плюшкина. Роль эту должен был исполнять легендарный Василий Качалов.Булгаков вообще крайне внимательно относится к фигуре рассказчика, что хорошо видно по "Мастеру и Маргарите". Портрету рассказчика в "закатном романе" посвящено немало исследований булгаковедов. Тут был и определённый шаг навстречу Немировичу-Данченко, который первый ввёл комментатора в свои постановки "Братьев Карамазовых" по Достоевскому и "Воскресения" по Толстому (правда, некоторые авторы пишут, что этот ход драматурга, напротив, вызвал у режиссёра "ревность", но эти же авторы указывают, что к этому приёму обращался не только Булгаков).К сожалению, в ходе постановки от этого персонажа пришлось отказаться и спектакль получился слишком иллюстративным. К.С. Станиславский, как вспоминала Любовь Белозерская, так и сказал: "нам бы очень не хотелось, чтобы спектакль напоминал школьные иллюстрации", на что она была вынуждена ответить, что именно так и получилось.Выпала из инсценировки и фигура капитана Копейкина (у Булгакова, в отличие от Гоголя, эта фигура участвует в действии, а не только в рассказе), что уж вовсе необъяснимо – советская критика превозносила этот образ как "борца за народное счастье".Вообще, инсценировка проходила тяжело, поскольку булгаковская пьеса действительно "разнесла" базовое произведение, перепутала цитаты и хронологию, что вызвало понятное недоумение у Станиславского и Немировича-Данченко. Тем более, что они в принципе очень осторожно относились к этому проекту – ранее МХАТу постановки гоголевских произведений не удавались.Собственно говоря, именно им была адресована критика Андрея Белого: "театр прилепился к анекдотической фабуле сюжета, соблюдая в ней всю временную последовательность, но не заметил в ней самого главного – живой идеи произведения... Мыслима ли, может ли быть постановка гоголевских "Мертвых душ" без чичиковской дорожной тройки, без её жути, без чувства безысходной тоски, с которым Гоголь смотрел на бескрайние просторы современной ему России? Куда вообще девались все лирические отступления Гоголя?.. Почему нет капитана Копейкина – этой потрясающей по своей насыщенности социальной фигуры?.."Сам Булгаков не верил, что спектакль пойдёт, но он пошёл. Более того – МХАТ ставил его на протяжении полувека, а вслед за ним его поставило множество других театров. При жизни Булгакова "Мёртвые души" ставились в Чехословакии и Латвии.

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эксклюзив, михаил булгаков, николай васильевич гоголь, мертвые души, мхат, драматург, театр