https://ukraina.ru/20230731/1048328194.html

Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"

Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками" - 31.07.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"

Польские элиты не хотят достигнуть компромисса в Москвой, они считают, что Россия должна быть уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-31T06:00

2023-07-31T06:00

2023-07-31T06:00

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Риторика польских лидеров стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия должна быть уничтожена, рассказал политолог.Польские элиты даже в частных разговорах с российскими экспертами прямо утверждают, что хотят "самоубийства России или ее убийства с помощью внешних сил", добавил он.Силами других государств Запад пытаться нанести России поражение на украинском фронте. Это может быть опасно и для Польши, и для Литвы, и для той же Германии. Но именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, агрессия, россия, зарубежье