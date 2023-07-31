https://ukraina.ru/20230731/1048328194.html
Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"
Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками" - 31.07.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"
Польские элиты не хотят достигнуть компромисса в Москвой, они считают, что Россия должна быть уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-31T06:00
2023-07-31T06:00
2023-07-31T06:00
новости
польша
агрессия
россия
зарубежье
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Риторика польских лидеров стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия должна быть уничтожена, рассказал политолог.Польские элиты даже в частных разговорах с российскими экспертами прямо утверждают, что хотят "самоубийства России или ее убийства с помощью внешних сил", добавил он.Силами других государств Запад пытаться нанести России поражение на украинском фронте. Это может быть опасно и для Польши, и для Литвы, и для той же Германии. Но именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, агрессия, россия, зарубежье
Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"
Польские элиты не хотят достигнуть компромисса в Москвой, они считают, что Россия должна быть уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Риторика польских лидеров стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия должна быть уничтожена, рассказал политолог.
Польские элиты даже в частных разговорах с российскими экспертами прямо утверждают, что хотят "самоубийства России или ее убийства с помощью внешних сил", добавил он.
"Даже если у вас возникло такое искушение, когда вы вдруг осознали свою небывалую мощь и почувствовали благоприятный исторический момент, не забывайте про судьбу одной страны, которая попробовала это сделать в 1941 году и проиграла", - подчеркнул Безпалько.
Силами других государств Запад пытаться нанести России поражение на украинском фронте. Это может быть опасно и для Польши, и для Литвы, и для той же Германии. Но именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь