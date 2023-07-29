https://ukraina.ru/20230729/1048345219.html

"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии

"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии - 29.07.2023 Украина.ру

"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии

Если ВСУ пойдут в новое наступление, то потеряют все оставшиеся бригады. Об этом в интервью Redacted рассказал экс- советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

2023-07-29T09:58

2023-07-29T09:58

2023-07-29T09:58

новости

всу

потери всу

сша

наступление

сергей шойгу

украина

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По его словам, каждая армия рано или поздно достигает критического предела своих возможностей и рушится под давлением.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.По словам военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко, в наступлении безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.

https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, потери всу, сша, наступление, сергей шойгу, украина