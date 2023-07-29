https://ukraina.ru/20230729/1048345219.html
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии - 29.07.2023 Украина.ру
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
Если ВСУ пойдут в новое наступление, то потеряют все оставшиеся бригады. Об этом в интервью Redacted рассказал экс- советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
2023-07-29T09:58
2023-07-29T09:58
2023-07-29T09:58
новости
всу
потери всу
сша
наступление
сергей шойгу
украина
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По его словам, каждая армия рано или поздно достигает критического предела своих возможностей и рушится под давлением.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.По словам военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко, в наступлении безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.
https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, сша, наступление, сергей шойгу, украина
Новости, ВСУ, потери ВСУ, США, наступление, Сергей Шойгу, Украина
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
Если ВСУ пойдут в новое наступление, то потеряют все оставшиеся бригады. Об этом в интервью Redacted рассказал экс- советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
По его словам, каждая армия рано или поздно достигает критического предела своих возможностей и рушится под давлением.
"Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены", - заявил Макгрегор.
Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
По словам военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко, в наступлении безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.