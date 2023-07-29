"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии - 29.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230729/1048345219.html
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии - 29.07.2023 Украина.ру
"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
Если ВСУ пойдут в новое наступление, то потеряют все оставшиеся бригады. Об этом в интервью Redacted рассказал экс- советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
2023-07-29T09:58
2023-07-29T09:58
новости
всу
потери всу
сша
наступление
сергей шойгу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_143:0:1080:527_1920x0_80_0_0_df0ca39df166b659de17a49164f60101.jpg
По его словам, каждая армия рано или поздно достигает критического предела своих возможностей и рушится под давлением.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.По словам военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко, в наступлении безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.
https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_289:0:992:527_1920x0_80_0_0_7a1a755fc420149c0b12dd5efe2a94f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, потери всу, сша, наступление, сергей шойгу, украина
Новости, ВСУ, потери ВСУ, США, наступление, Сергей Шойгу, Украина

"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии

09:58 29.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Если ВСУ пойдут в новое наступление, то потеряют все оставшиеся бригады. Об этом в интервью Redacted рассказал экс- советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
По его словам, каждая армия рано или поздно достигает критического предела своих возможностей и рушится под давлением.
"Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены", - заявил Макгрегор.
Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
26 июля, 13:57
Александр Хроленко: ЧВК "Украина" оставит после себя выжженную землю и уничтоженные поколения мужчин Ни о каких морских боях с Черноморским флотом причерноморские страны НАТО не могут даже мечтать, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
По словам военного обозревателя медиагруппы "Россия сегодня" Александра Хроленко, в наступлении безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.
 
НовостиВСУпотери ВСУСШАнаступлениеСергей ШойгуУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
13:38Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией
12:57Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
12:28Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
12:02Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России
12:01Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
11:33"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
11:22Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове
11:10"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
10:49Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
10:33"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно
10:23Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины
10:22Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство
10:15Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря
09:58"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
09:41Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества
09:25Александр Полищук: Россия в СВО готова к тому, что ВСУ и НАТО могут устроить ей "Белоруссию 1943 года"
09:21Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
08:45Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
Лента новостейМолния