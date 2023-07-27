Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО - 27.07.2023 Украина.ру
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Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО
Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО - 27.07.2023 Украина.ру
Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО
Расширенный вариант общенациональной идеи Порошенко предложил депутатам Верховной Рады
2023-07-27T17:53
2023-07-27T17:53
новости
украина
петр порошенко
мова
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Экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 27 июля на заседании парламента предложил редактированную версию национальной идеи Украины."Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Это уже стало общенациональной идеей. Это то, что объединяет украинское общество", – заявил Порошенко во время выступления в Верховной Раде.По его словам, нужно закрепить статус английского языка как языка международного общения на Украине, но при этом нельзя допустить "угнетение украинского языка", в том числе заменой дубляжа в кино субтитрами.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, но при этом никаких временных рамок для вступления Украины в военный блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, петр порошенко, мова
Новости, Украина, Петр Порошенко, мова

Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО

17:53 27.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Расширенный вариант общенациональной идеи Порошенко предложил депутатам Верховной Рады
Экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 27 июля на заседании парламента предложил редактированную версию национальной идеи Украины.
"Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Это уже стало общенациональной идеей. Это то, что объединяет украинское общество", – заявил Порошенко во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, нужно закрепить статус английского языка как языка международного общения на Украине, но при этом нельзя допустить "угнетение украинского языка", в том числе заменой дубляжа в кино субтитрами.
Как сообщало издание Украина.ру, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, но при этом никаких временных рамок для вступления Украины в военный блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было.
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 10:37
Порошенко рассыпался в благодарностях перед британским министром обороны Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 июля в своем телеграм-канале поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса на фоне скандального поведения нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского
 
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