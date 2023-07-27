https://ukraina.ru/20230727/1048314703.html

Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО

Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО - 27.07.2023 Украина.ру

Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО

Расширенный вариант общенациональной идеи Порошенко предложил депутатам Верховной Рады

2023-07-27T17:53

2023-07-27T17:53

2023-07-27T17:53

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Экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 27 июля на заседании парламента предложил редактированную версию национальной идеи Украины."Армия. Язык. Вера. ЕС. НАТО. Это уже стало общенациональной идеей. Это то, что объединяет украинское общество", – заявил Порошенко во время выступления в Верховной Раде.По его словам, нужно закрепить статус английского языка как языка международного общения на Украине, но при этом нельзя допустить "угнетение украинского языка", в том числе заменой дубляжа в кино субтитрами.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины, но при этом никаких временных рамок для вступления Украины в военный блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было.

https://ukraina.ru/20230714/1048010390.html

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новости, украина, петр порошенко, мова