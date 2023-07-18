https://ukraina.ru/20230718/1048075925.html

"Заговор генералов", что с ним не так

"Заговор генералов", что с ним не так - 18.07.2023 Украина.ру

"Заговор генералов", что с ним не так

В социальных сетях, в заявлениях в том числе и весьма авторитетных блогеров, появилась информация о "генеральском заговоре", который, якобы после мятежа Пригожина раскрыт и теперь высокопоставленные военные - кто снят с должности, кто находится под арестом. Мы решили не публиковать ссылки на эту информацию, а проверить ее по своим каналам

2023-07-18T04:44

2023-07-18T04:44

2023-07-18T04:44

мнения

геннадий алехин

спецоперация

украина

фейки

россия (рф)

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Но сначала о сопутствующих моментах. В условиях современной войны, она, как уже не раз подчеркивалась, идет не только на полях сражений, но в информационном поле.Информационное противостояние имеет свои законы, правила, методы и способы воздействия на зрительскую и читательскую аудиторию. Играет огромную роль в чрезвычайный ситуациях, особенно в современной войне. Не стану перечислять прописные истины, с которыми ежедневно сталкиваются, хорошо и отчетливо понимая это, любой руководитель авторитетного медийного холдинга. Не говоря уже об официальных представителях силовых структур, отвечающих за информационное сопровождение специальной военной операции. Мне довелось участвовать в этих процессах в годы чеченских войн на Северном КавказеОпыт информационной войны мы приобретали в ходе боевых действий. Он был горький и поучительный. На Западе, кстати, давно рассматривали информационные операции как важный вид боевого обеспечения. Они всегда носят упреждающий характер. "Буря в пустыне", высадка американцев на Гаити, агрессия в Югославии. А чего стоят информационная подготовка общественности к вторжению в Ирак (2003 год), грузинской войне (2008 год)? А целенаправленная раскачка лодки на Украине? Информационные технологии только совершенствуются. Оттачивается и технология сенсаций.Приведу один пример, на мой взгляд, характерный и знаковый. В свое время в информационном пространстве появилась мало кому известная фигура Мовлади Удугова (чеченского Геббельса, как его называли журналисты). Он занимал особое место в руководстве Дудаева. Это ему приписывают победу в информационной войне 1994—1996 годов, в поединке с целым полком российских идеологических бойцов. Во многом так оно и есть. Однако хотелось бы уточнить: не в одиночку он переиграл отдельных политиков в Кремле вкупе с нашими бездарными руководителями, отвечающими за информационное обеспечение боевых действий. Не в одиночку! Еще до начала ввода войск в Чечню, Удугов, не без помощи западных советчиков, конечно, положил на стол Дудаеву развернутый план идеологических диверсий против российской армии. План информационной войны. В чем он состоял:1. Тезис об особой роли газет, радио, телевидения как орудия ведения идеологической войны. С их помощью предстояло распространять материалы, направленные на дискредитацию образа российского солдата и дееспособности армии в целом.2. Основным положением определялось не информирование отечественной и зарубежной аудитории о происходящих событиях, а создание самих событий. С этой целью допускалось использование любых средств и способов подачи информации: от сознательного обмана и дезинформации до более тонкого манипулирования сознанием общественности.План во многом удался. Многие представители СМИ, в том числе и наши, российские, переметнулись к Удугову в поисках "горячей информации" и высоких рейтингов. И закрутилась карусель! К услугам пишущей и снимающей братии у того всегда были "самые свежие свидетельства зверств российских солдат". За деньги — любая прихоть. Хотите эксклюзив с Дудаевым? Пожалуйста. Гуманность чеченских солдат, отдающих рыдающим матерям своих чад? Да нет проблем!В то время, как наша пропагандистская машина Кремля упорно отмалчивалась, пряча объективную информацию от глаз общественности, массово рождались слухи и домыслы, подогреваемые очень заинтересованными лицами. Образ российской армии и солдата-защитника рушился на глазах. При этом практически ни в одном телевыпуске или газетной публикации тех дней (за редким исключением) вообще не упоминалось о том, что в республике развязался настоящий геноцид русскоязычных людей. Убивали стариков и детей, изгоняли из своих домов. Прямо в центре Гудермеса оппозицию расстреливали из артиллерийских орудий. Все морги Грозного были завалены трупами мирных жителей. Но кто об этом знал? Шла настоящая гражданская война. Такие сенсации без кавычек никого не волновали. Солдаты и офицеры в тяжелейших условиях шли в бой, выполняя приказ, фактически предавшей (по крайней мере, в информационном плане) их страны. А в спину "стреляли" свои же СМИ, причем крупным калибром.Печальные итоги первой чеченской войны (информационные в том числе) побудили руководителей силовых ведомств повернуться лицом к прессе. Во второй чеченской кампании принцип гласности и открытости стал определяющим. И это в условиях особых правил, которые существуют в ходе любого локального или полномасштабного конфликтов. Появились и свои ньюсмейкеры в генеральских погонах-В. Казанцев, Г. Трошев, В. Шаманов. На мой взгляд, они уже тогда уловили главную фишку — в современных вооруженных конфликтах информационный компонент самым серьезным образом влияет на развитие событий. Только четко выстроенное взаимодействие силовых структур и прессы, оперативное и качественное информирование общественности помогут избежать информационной вакханалии, когда у каждого журналиста может быть своя правда в стиле ОБС (одна бабка сказала). Генералы постоянно были на связи, причём, находясь в зоне боевых действий. Прямые эфиры, брифинги, пресс-конференции стали обычным явлением.Механизм информационной политики не должен зависеть от одного человека или узкой группы людей. Мы можем принимать или отвергать накопленный опыт Запада и свой собственный (тут дело вкуса), но сравнить стоит. Просто необходимо учитывать провалы и огрехи, делать правильные выводы. Силовиков всегда будет волновать, каким образом пресса преподносит и комментирует те или иные события. Информационная война становится важнейшим механизмом в решении политических и военных вопросов. Тем более в условиях полномасштабного конфликта на Украине.К сожалению, в силу разных причин и обстоятельств, скажем прямо, неведомым не только журналистам и блогерам, главным "ньюсмейкером" СВО на какой-то период стал Пригожин. По сути, с его подачи и возник конфликт между ЧВК "Вагнер" и руководством Министерства обороны. Стоит заметить, при полном молчании и отсутствии внятной информации от официальных представителей силового ведомства. Все это вылилось в попытку мятежа. Дальше больше, сегодня мы имеем очередную попытку раскрутить так называемое "генеральское дело". Всевозможные фейки, вбросы нарастают с каждым днем, как снежный ком.Сначала Киев при активной поддержке западных спецслужб и известных американских и британских СМИ запустил волну фейков о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ), главнокомандующем ВКС, генерале армии Сергее Суровикине. Украинские Telegram-каналы, издания, признанные иноагентами, и западные источники писали о том, что Пригожин заручился поддержкой Суровикина перед началом мятежа, и генерал знал о планах ЧВК. После распространялась информация об аресте Суровикина и его заместителя генерал-полковника Андрея Юдина. Даже говорили о закрытых процессах над военными, якобы причастными к мятежу. Вся эта информация была опровергнута. Правда, только в соцсетях.Затем появляется в сети "обращение военнослужащих 7дивизии ВДВ в защиту генерала Теплинского", без всякого сомнения, вброс украинского ЦПСО, подхваченное некоторыми нашими особо ретивыми блогерами. Некий аноним с явным украинским акцентом зачитывает обращение с прямыми угрозами в адрес высшего военного командования и старательно перечисляет имена генералов, командующих десантными соединениями и самого командующего ВДВ генерала Теплинского за которых "братство десантников" готово бороться всеми имеющимися способами. Цель информатаки очевидна - на фоне крайне невнятных слухов о судьбе целого ряда российских генералов, исчезнувших из информационного поля, после пригожинского путча, а также отстранения командарма 58 генерала Попова и публикацией его аудиообращения к личному составу армии, воспользоваться ситуацией и спровоцировать дальнейшие отставки командного состава воюющей группировки изображением "военного заговора" против НГШ В. Герасимова и министра обороны С. Шойгу.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пропал с радаров в последних числах июня. Британская Daily Mail со ссылкой на российские источники сообщила об отстранении Герасимова от командования на Украине после событий с участием ЧВК "Вагнер". Телеграм-канал "Рыбарь" добавил, что 67-летний Герасимов сохраняет пост начальника Генерального штаба формально, но к решению вопросов военных действий "уже отношения не имеет". Правда, стоит, заметить, что слухи развеялись только 10 июля, после свежей сводки Минобороны, где генерал Герасимов фигурировал как "командующий объединённой группировкой войск" и "начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации". Он заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова и поставил конкретные задачи командирам воюющих группировок. Это был правильный ход, хотя запоздалый и единственный на данный момент пресс-службы минобороны отреагировать на случившееся.Изо дня в день вбросы продолжаются. К настоящему времени, как отмечает The Wall Street Journal, репрессии в отношении армейского руководства приняли значительный масштаб. По сведениям источников издания, около 15 офицеров отстранены от службы или отправлены в отставку, еще 13 задержали для допроса, некоторых затем отпустили. Другими словами, "надевают наручники и держат в подвалах". А в минувшие выходные с подачи некоторых авторитетных блогеров был оглашен целый список "репрессированных" генералов самого высокого ранга. Опять же, наспех составленный, на основе слухов и сплетен. Один только пример.Генерал Рамиль Ибатуллин не командует 90 танковой дивизией примерно с декабря. За успехи на полях сражений он повышен в должности до заместителя командарма одной из армий ЦВО. Дивизия под командованием Ибатуллина была одной из самых эффективных соединений СВО. А нынешний комдив убыл к новому месту службы. Любая информация требует тщательной проверки и уточнений. Но такие прописные истины уже не в чести некоторых журналистов, особенно среди блогеров. А что вы хотите, люди весьма далеки от армии и понятия не имеют о многих армейских основополагающих принципах. Огульно критиковать под патриотическими лозунгами-нет проблем. А разобраться, осмыслить, сделать выводы-никто не хочет, а может-не умеет.Касательно других генералов, по имеющейся проверенной информации, генерал И. Попов направлен для дальнейшего прохождения службы в Сирию. Заместитель Командующего объединенной группировки войск генерал С. Суровикин на днях приступит к выполнению своих обязанностей. Спору нет, в системе военного управления допущен некоторый сбой, надо признать. Спровоцирован, в том числе, громкими пиаровскими заявлениями Пригожина, гробовое молчание этой темы на официальных телеканалах только увеличило некоторую турбулентность и создала благоприятную среду для информационных атак противника на российское общественное сознание.В данном случае хочется сделать небольшой экскурс к событиям почти годичной давности, после наших тактических провалов под Харьковом, осенью 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал тогда лучше информировать население о положении дел в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, россияне узнают информацию от военных корреспондентов и губернаторов, не от Министерства обороны. Картаполов в эфире канала "Соловьев. Live" призвал "перестать врать" о положении дел при освещении специальной военной операции на Украине. С 2018 по 2021 год Картаполов был замминистра обороны РФ, начальником Главного военно-политического управления Минобороны."Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей", — заявил он. По его словам, россияне понимают уровень достоверности сводок Министерства обороны. Он считает, что до людей доносят искаженную информацию. "У нас же народ не глупый, далеко не глупый. Но он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть", — отметил он.Верные акценты, вопросов нет. Но, к большому сожалению, ничего не изменилось с того времени. Более того, как показали события минувшего месяца, только усугубилось в информационном контексте. Неужели соответствующие начальники не в состоянии организовать пресс-конференцию с участием руководителей Главного управления Кадров МО РФ или начальника главного военно-политического управления минобороны. Подобное молчание и "отсиживание в окопах" только усугубит и так, мягко скажем, непростую ситуацию. А расширенный комментарий хотя бы частично снизит напряжение в обществе и в войсках воюющей армии. Медлить уже нельзя…

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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https://ukraina.ru/20230618/1047327035.html

https://ukraina.ru/20230707/1047874095.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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мнения, геннадий алехин, спецоперация, украина, фейки, россия (рф)