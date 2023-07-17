Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40 - 17.07.2023 Украина.ру
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Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40
Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40 - 17.07.2023 Украина.ру
Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов
2023-07-17T11:41
2023-07-17T11:45
крымский мост
эксклюзив
теракт
жертвы
реакция
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В результате погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле. Их 14-летняя дочь получила ранения, она госпитализирована.В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.В министерстве не подтвердили информацию о повреждении опор моста.Судя по опубликованным телеграм-каналом Baza фотографиям, один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем, размахом в широкой части более 3 метров.Было остановлено автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом. Движение по железнодорожной части моста восстановили к 9:00.Позже Национальный антитеррористический комитет информировал, что на мост была осуществлена террористическая атака. По данным ведомства, около 3:05 17 июля сооружение атаковали два украинских надводных беспилотника."Повреждена автодорожная составляющая", — уточнили в НАК."РБК Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины."Крымский мост был поврежден в понедельник в результате атаки со стороны Украины", - подтвердил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Помощь населениюКрымские власти сообщили о разработанной схеме движения транспорта и пассажиров: автобусами до ближайшей к мосту станции, через мост электричкой, далее снова на автобусе. Легковые автомобили — накопление, выдача посадочных талонов и в сопровождении полиции к движение колонны к паромной переправе. Грузовое сообщение — только через новые регионы по сухопутному коридору.Кроме того, власти Крыма и Севастополя заявили о достаточном запасе продуктов и бензина."Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Как сообщил мэр Краснодара, в городе усилили меры общественной безопасности.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.Управление СК по Крыму и Севастополю сообщило, что специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту. На место выехал прокурор республики.Власти планируют открыть пункты временного размещения на востоке Крыма с связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В пунктах туристы смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.Минкурортов Крыма указало, что создает оперативный штаб и находится на связи для разрешения вопросов с продлением проживания для туристов, которые не могут выехать, и заселения тех, кто опоздал из-за поездки по сухопутному коридору.Власти Ростовской области информировали о перенаправлении автомобилей в Крым через новые регионы России."Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", — объяснил губернатор Василий Голубев.Насмешки УкраиныАгентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны.Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, она опубликовала в телеграм-канале переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел "поспать".Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов с насмешкой отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту с жертвами.Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту.Спикер украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк пошла дальше, назвав повреждение Крымского моста "российской провокацией", чтобы якобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня — 17 июля.Реакция российской стороныПрокомментировали ситуацию и российские политики. Так, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал россиян уничтожить "все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты" противника."Потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - заверил он.Первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров заявил, что теперь Одесса и Николаев должны стать русскими городами.Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов."Необходимо усилить технические средства для обороны, потому что дроны уже применялись в этой спецоперации, Севастополь без конца ими атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться", - сказал Константинов.По его словам, Крымский мост будет восстановлен, но оргвыводы из произошедшего ЧП должны быть сделаны.
https://ukraina.ru/20230717/1048054669.html
https://ukraina.ru/20230717/1048054535.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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крымский мост, эксклюзив, теракт, жертвы, реакция
Крымский мост, Эксклюзив, теракт, жертвы, реакция

Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40

11:41 17.07.2023 (обновлено: 11:45 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов
В результате погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле. Их 14-летняя дочь получила ранения, она госпитализирована.

В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.
"Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В министерстве не подтвердили информацию о повреждении опор моста.
Судя по опубликованным телеграм-каналом Baza фотографиям, один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем, размахом в широкой части более 3 метров.
Было остановлено автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом. Движение по железнодорожной части моста восстановили к 9:00.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:26
Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"Спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат обрадовался ЧП на Крымском мосту, от которого погибли люди. Об этом он заявил 17 июля в эфире украинского национального телемарафона
Позже Национальный антитеррористический комитет информировал, что на мост была осуществлена террористическая атака. По данным ведомства, около 3:05 17 июля сооружение атаковали два украинских надводных беспилотника.
"Повреждена автодорожная составляющая", — уточнили в НАК.
"РБК Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.
"Крымский мост был поврежден в понедельник в результате атаки со стороны Украины", - подтвердил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".

Помощь населению

Крымские власти сообщили о разработанной схеме движения транспорта и пассажиров: автобусами до ближайшей к мосту станции, через мост электричкой, далее снова на автобусе. Легковые автомобили — накопление, выдача посадочных талонов и в сопровождении полиции к движение колонны к паромной переправе. Грузовое сообщение — только через новые регионы по сухопутному коридору.

Кроме того, власти Крыма и Севастополя заявили о достаточном запасе продуктов и бензина.
"Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Как сообщил мэр Краснодара, в городе усилили меры общественной безопасности.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.
Управление СК по Крыму и Севастополю сообщило, что специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту. На место выехал прокурор республики.
Виды Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:24
Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
Власти планируют открыть пункты временного размещения на востоке Крыма с связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В пунктах туристы смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

Минкурортов Крыма указало, что создает оперативный штаб и находится на связи для разрешения вопросов с продлением проживания для туристов, которые не могут выехать, и заселения тех, кто опоздал из-за поездки по сухопутному коридору.
Власти Ростовской области информировали о перенаправлении автомобилей в Крым через новые регионы России.
"Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", — объяснил губернатор Василий Голубев.
Насмешки Украины
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны.
Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, она опубликовала в телеграм-канале переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел "поспать".
"Музыка - народная. Слова – СБУ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале.
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов с насмешкой отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту с жертвами.
Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту.
Спикер украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк пошла дальше, назвав повреждение Крымского моста "российской провокацией", чтобы якобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня — 17 июля.

Реакция российской стороны
Прокомментировали ситуацию и российские политики. Так, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал россиян уничтожить "все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты" противника.
"Потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - заверил он.
Первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров заявил, что теперь Одесса и Николаев должны стать русскими городами.
"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов.
"Необходимо усилить технические средства для обороны, потому что дроны уже применялись в этой спецоперации, Севастополь без конца ими атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться", - сказал Константинов.
По его словам, Крымский мост будет восстановлен, но оргвыводы из произошедшего ЧП должны быть сделаны.
Крымский мост ЧП 17 июля
10:10
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источникК подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ
 
Крымский мостЭксклюзивтерактжертвыреакция
 
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