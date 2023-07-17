Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"

Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке" Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым