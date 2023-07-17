Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями" - 17.07.2023 Украина.ру
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Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"
Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями" - 17.07.2023 Украина.ру
Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"
Спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат обрадовался ЧП на Крымском мосту, от которого погибли люди. Об этом он заявил 17 июля в эфире украинского национального телемарафона
2023-07-17T10:26
2023-07-17T11:12
новости
украина
всу
крымский мост
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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новости, украина, всу, крымский мост
Новости, Украина, ВСУ, Крымский мост

Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"

10:26 17.07.2023 (обновлено: 11:12 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат обрадовался ЧП на Крымском мосту, от которого погибли люди. Об этом он заявил 17 июля в эфире украинского национального телемарафона
"Можно только порадоваться такой ситуации. Воды нет, туристов нет, моста нет. И хоть камни с неба! Это хорошие новости для нас", - сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:00
Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым
 
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