Спикер ВСУ Игнат назвал ЧП с жертвами на Крымском мосту "хорошими новостями"
10:26 17.07.2023 (обновлено: 11:12 17.07.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат обрадовался ЧП на Крымском мосту, от которого погибли люди. Об этом он заявил 17 июля в эфире украинского национального телемарафона
"Можно только порадоваться такой ситуации. Воды нет, туристов нет, моста нет. И хоть камни с неба! Это хорошие новости для нас", - сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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