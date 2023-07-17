https://ukraina.ru/20230717/1048054535.html

Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет

Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет - 17.07.2023 Украина.ру

Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет

Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете

2023-07-17T10:24

2023-07-17T10:24

2023-07-17T10:24

крымский мост

новости

беспилотники

украина

атака

теракт

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"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в материале комитета.На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Было возбуждено уголовное дело о теракте.В понедельник утром, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ukraina.ru/20230717/1048053791.html

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крымский мост, новости, беспилотники, украина, атака, теракт