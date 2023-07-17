Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет
Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в материале комитета.
На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Было возбуждено уголовное дело о теракте.
В понедельник утром, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.