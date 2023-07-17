Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет - 17.07.2023 Украина.ру
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Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет
Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет - 17.07.2023 Украина.ру
Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет
Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
2023-07-17T10:24
2023-07-17T10:24
крымский мост
новости
беспилотники
украина
атака
теракт
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"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в материале комитета.На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Было возбуждено уголовное дело о теракте.В понедельник утром, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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крымский мост, новости, беспилотники, украина, атака, теракт
Крымский мост, Новости, беспилотники, Украина, атака, теракт

Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет

10:24 17.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в материале комитета.
На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия. Было возбуждено уголовное дело о теракте.
В понедельник утром, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:14
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
 
Крымский мостНовостибеспилотникиУкраинаатакатеракт
 
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