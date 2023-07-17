К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник - 17.07.2023 Украина.ру
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К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник - 17.07.2023 Украина.ру
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник
К подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:10
новости
россия (рф)
крым
сбу
вмс украины
сергей аксенов
крымский мост
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Источник в СБУ сообщил изданию РБК-Украина о причастности Службы безопасности Украины и Военно-морских сил к ЧП на Крымском мосту.По словам источника, мост атаковали с помощью надводных дронов. 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.
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новости, россия (рф), крым, сбу, вмс украины, сергей аксенов, крымский мост
Новости, Россия (РФ), Крым, СБУ, ВМС Украины, Сергей Аксенов, Крымский мост

К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник

10:10 17.07.2023
 
© Крым 24 Z Все новости Крыма телеграм-каналКрымский мост ЧП 17 июля
Крымский мост ЧП 17 июля
© Крым 24 Z Все новости Крыма телеграм-канал
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К подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ
Источник в СБУ сообщил изданию РБК-Украина о причастности Службы безопасности Украины и Военно-морских сил к ЧП на Крымском мосту.

"К ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины", - сообщило агентство.

По словам источника, мост атаковали с помощью надводных дронов.
17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.
Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
08:38
Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимациюДевочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости
 
НовостиРоссия (РФ)КрымСБУВМС УкраиныСергей АксеновКрымский мост
 
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