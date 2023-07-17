https://ukraina.ru/20230717/1048052774.html
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник - 17.07.2023 Украина.ру
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник
К подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:10
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Источник в СБУ сообщил изданию РБК-Украина о причастности Службы безопасности Украины и Военно-морских сил к ЧП на Крымском мосту.По словам источника, мост атаковали с помощью надводных дронов. 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.
https://ukraina.ru/20230717/1048051942.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), крым, сбу, вмс украины, сергей аксенов, крымский мост
Новости, Россия (РФ), Крым, СБУ, ВМС Украины, Сергей Аксенов, Крымский мост
К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник
К подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ