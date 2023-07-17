https://ukraina.ru/20230717/1048052774.html

К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник

К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник - 17.07.2023 Украина.ру

К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - источник

К подрыву Крымского моста причастны СБУ и ВМС Украины, сообщили журналисты РБК-Украины со ссылкой на источники в СБУ

2023-07-17T10:10

2023-07-17T10:10

2023-07-17T10:10

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Источник в СБУ сообщил изданию РБК-Украина о причастности Службы безопасности Украины и Военно-морских сил к ЧП на Крымском мосту.По словам источника, мост атаковали с помощью надводных дронов. 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.

https://ukraina.ru/20230717/1048051942.html

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новости, россия (рф), крым, сбу, вмс украины, сергей аксенов, крымский мост