https://ukraina.ru/20230710/1047918325.html

На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar - 10.07.2023 Украина.ру

На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

На Украине началось строительство турецкого завода по производству дронов Bayraktar. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала "Рада"

2023-07-10T12:55

2023-07-10T12:55

2023-07-10T12:55

bayraktar tb2 (байрактар)

завод

украина

дроны

новости

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"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", — заверил Камышин.Он отметил, что украинские силы на данный момент брошены на изготовление боеприпасов.Генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания хочет начать производить боевые БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине к 2025 году. Еще в прошлом году российский сенатор Сергей Цеков указывал, что Украина не завершит строительство завода Bayraktar на своей территории. Если же строительство будет окончено, производство техники, которую сейчас применяет Украина во время боевых действий, будет невозможно. Член верхней палаты парламента напомнил, что в ходе специальной военной операции Россия уничтожает военные объекты на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230131/1043115691.html

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bayraktar tb2 (байрактар), завод, украина, дроны, новости