https://ukraina.ru/20230707/1047863104.html

The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов

The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов - 07.07.2023 Украина.ру

The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов

США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post

2023-07-07T09:56

2023-07-07T09:56

2023-07-07T09:58

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кассетные боеприпасы

джо байден

the washington post

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Авторы статьи отметили, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее - 20-летней давности - исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%. "Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - добавил неназванный представитель Пентагона.Аналогичную информацию о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов сообщило 6 июля и другое американское издание New York Times. В статье этой газеты уточняется, что Украина признала недостаток в живой силе и артиллерии и надеется компенсировать это с помощью кассетных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230630/1047727858.html

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2023

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новости, новости украины, кассетные боеприпасы, джо байден, the washington post