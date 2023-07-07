The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов - 07.07.2023 Украина.ру
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The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов - 07.07.2023 Украина.ру
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
2023-07-07T09:56
2023-07-07T09:58
новости
новости украины
кассетные боеприпасы
джо байден
the washington post
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Авторы статьи отметили, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее - 20-летней давности - исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%. "Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - добавил неназванный представитель Пентагона.Аналогичную информацию о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов сообщило 6 июля и другое американское издание New York Times. В статье этой газеты уточняется, что Украина признала недостаток в живой силе и артиллерии и надеется компенсировать это с помощью кассетных боеприпасов.
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новости, новости украины, кассетные боеприпасы, джо байден, the washington post
Новости, Новости Украины, кассетные боеприпасы, Джо Байден, The Washington Post

The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов

09:56 07.07.2023 (обновлено: 09:58 07.07.2023)
 
© m.fishki.net
© m.fishki.net
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США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
Авторы статьи отметили, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".
В доказательство в публикации приводится последнее - 20-летней давности - исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.
"Это означает, что по крайней мере четыре из каждых из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися на площади примерно 22 500 квадратных метров, что примерно равно 4½ футбольных полей", - сообщает газета.
"Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - добавил неназванный представитель Пентагона.
Аналогичную информацию о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов сообщило 6 июля и другое американское издание New York Times. В статье этой газеты уточняется, что Украина признала недостаток в живой силе и артиллерии и надеется компенсировать это с помощью кассетных боеприпасов.
30 июня, 16:33
CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Украине боеголовок с запрещенными кассетными боеприпасами, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом
 
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