https://ukraina.ru/20230707/1047863104.html
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов - 07.07.2023 Украина.ру
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
2023-07-07T09:56
2023-07-07T09:56
2023-07-07T09:58
новости
новости украины
кассетные боеприпасы
джо байден
the washington post
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047862803_0:363:2592:1821_1920x0_80_0_0_b4c49c9c7ed1338bcfbb2af29917ee08.jpg.webp
Авторы статьи отметили, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".В доказательство в публикации приводится последнее - 20-летней давности - исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%. "Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - добавил неназванный представитель Пентагона.Аналогичную информацию о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов сообщило 6 июля и другое американское издание New York Times. В статье этой газеты уточняется, что Украина признала недостаток в живой силе и артиллерии и надеется компенсировать это с помощью кассетных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230630/1047727858.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047862803_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_6509f3f880259baa6b5d66742e898474.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, кассетные боеприпасы, джо байден, the washington post
Новости, Новости Украины, кассетные боеприпасы, Джо Байден, The Washington Post
The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
09:56 07.07.2023 (обновлено: 09:58 07.07.2023)
США передадут ВСУ кассетные артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц. Такое сообщение 6 июля распространило американское издание The Washington Post
Авторы статьи отметили, что основная опасность применения таких боеприпасов состоит в том, что по окончании войны остается большой процент несработавших мини-бомб, сходящих в состав "кассет".
В доказательство в публикации приводится последнее - 20-летней давности - исследование Пентагона на эту тему, показавшее, что доля неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов примерно 6%.
"Это означает, что по крайней мере четыре из каждых из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися на площади примерно 22 500 квадратных метров, что примерно равно 4½ футбольных полей", - сообщает газета.
"Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - добавил неназванный представитель Пентагона.
Аналогичную информацию о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов сообщило 6 июля и другое американское издание New York Times. В статье этой газеты уточняется, что Украина признала недостаток в живой силе и артиллерии и надеется компенсировать это с помощью кассетных боеприпасов.