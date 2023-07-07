https://ukraina.ru/20230707/1047856612.html

Александр Асафов: Мир убеждают в том, что русские готовят провокацию против самих себя

Александр Асафов: Мир убеждают в том, что русские готовят провокацию против самих себя - 07.07.2023 Украина.ру

Александр Асафов: Мир убеждают в том, что русские готовят провокацию против самих себя

Киевский режим когда-нибудь все равно получит самолеты F-16. И, если Украине для усиления понадобятся какие-то еще смертоносные виды вооружения, которые есть в наличии, они тоже будут Киеву переданы. Для Запада важно продлить конфликт, считает политолог Александр Асафов

2023-07-07T10:50

2023-07-07T10:50

2023-07-07T10:50

интервью

александр асафов

сво

украина

нато

вооружения

политика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, чего России ожидать от саммита НАТО, будет ли какой-то прорыв в наступлении со стороны Украины? И дадут ли ей технику, может быть, F-16?– Я не открою большого секрета, что Россия не является членом Альянса, поэтому нам от саммита ждать нечего. Мы видим, что подготовка идет достаточно плотно. Есть две интриги, которые обсуждаются, которые вовсе не интриги, но тем не менее, они подаются именно так.Мы видим, что очень нужны какие-то позитивные для киевского режима события, которые можно трактовать как успех в каком-либо виде, и они эти успехи, пока виртуальные, пытаются инвестировать. Причем, не всегда инвестируют виртуально. Мы видели недавний прилет беспилотников самолетного типа – Москва, Московская область, все было сбито.Но, тем не менее, это попытка создать некую напряженность, некие новые инфоповоды. Я делаю вывод такой потому, что они были нацелены на исключительно гражданский объект – аэропорт "Внуково".Любые средства уже хороши для того, чтобы создать хоть какие-то положительные сигналы, поскольку все остальные сигналы создаются методом, что называется, вербальных инвестиций, интервенции, точнее.Зеленский требует от Байдена лично включить Украину в НАТО, ну и ряд сопровождающих это мероприятие заявлений – от Столтенберга до других представителей стран, членов НАТО. Поэтому здесь для НАТО - это не интрига. Для НАТО интрига, удастся ли им уговорить Эрдогана разрешить заявку Швеции принять. И здесь основная напряженность сейчас идет, включая переговоры, предложения, обрушения дальнейшее курса лиры, воздействие внешнее на турецкую экономику.Здесь, действительно, пока не понятно, какой может быть итог, потому что он может быть и согласием Эрдогана, путем получения каких-то экономических преференций, возможно, в закрытом режиме, и продолжением политики отказа с указанием на неисполнение Швецией собственных законов, которые она приняла для того, чтобы договориться с Эрдоганом.Что касается Украины – это уже было неоднократно сказано, что будет выражена новая масштабная поддержка. Сегодня рассказали про возможно скорые поставки F-16, но эта тема обсуждается достаточно давно, и есть сомнения и по составу этих F-16, и по готовности пилотов. Но в любом случае, нужно понимать, что самолеты будут предоставлены. Вопрос сроков, вопрос комплектации, вопрос стоимости, вопрос количества - но это будет.Если Украине для усиления понадобятся какие-то еще смертоносные виды вооружения, которые в наличии есть, они тоже будут переданы.Но мы видим, что были созданы завышенные ожидания, причем самими же американцами, по поводу так называемого контрнаступа, а на этом направлении успехов нет, хотя они очень востребованы в медийном пространстве. Мы прекрасно представляем, что количество сил и средств стянуто большое, поэтому, безусловно, попытки изменить ситуацию кардинально в ближайшее время будут. И до саммита, и во время, и после. Я бы все-таки эти две истории разводил.Будет ли горькое похмелье от того, что опять не взяли (Украину в НАТО – Ред.) – обязательно будет. Они его как-то переживут, так же, как переживали все эти годы, несмотря на даже публичные заявления Зеленского о том, что НАТО не так уж интересно – такое тоже звучало. Эту пилюлю как-то подсластят, но в целом я вижу, что результаты будут явлены в новых поставках, новых деньгах, и еще каких-нибудь подобных действиях.Поэтому нам, честно говоря, испытывать каких-то надежд, что саммит НАТО провалится, что половина членов НАТО встанет и передумает поддерживать Украину – не нужно. Поддержка будет оказываться, поскольку никакого разрешения для выхода на переговорные позиции американцы Украине не дали и не дадут, пока еще в достаточно обозримом времени - покуда это не станет влиять на их предвыборную повестку, на выборы президента США.Поэтому повторюсь – ждать ничего хорошего не нужно ну и каких-то ошеломляющих решений там тоже не будет.– То есть, это предположение о том, что у Украины так и не будет успеха на фронте, значит, тогда не будет никаких поставок вооружения, в принципе, этого ожидать и не стоит, они будут ровно столько, сколько захочет Запад.– Для них важная ключевая история – это продление конфликта. И, конечно, они ожидали некий иной результат, инвестировали и деньги, и, безусловно, оружие. Но сейчас еще ситуация в том, что закрыть потребности весьма проблематично – и по объему боеприпасов, и по объему техники, которой много в первую волну, если можно так это назвать, вот этого украинского наступления, было уничтожено - ее заместить нечем. Они пытаются как-то латать, но полностью заместить не удается. Поэтому - будут как-то объяснять, уже говорят о том, что это не тот контрнаступ, будет еще какой-то, и что это может продолжаться долго, и не ждите этих успехов.То есть, они пытаются сами уже снижать собственные завышенные ожидания. Поэтому, учитывая основную цель продления конфликта до тех пор, пока это им будет нужно, безусловно, все необходимые поставки для продления конфликта – не для достижения перелома или каких-то ошеломляющих успехов, а именно для протяжения его во времени – эти поставки, безусловно, будут.– И Столтенберг остается, ему продлили срок, значит, никаких изменений не будет, в том числе, в самом НАТО.– По поводу продления срока – они еще должны официальное решение принять, все-таки, и он об этом высказывался неоднозначно, он сказал, что "я решения не менял", и т.д. Его же ждет достаточно теплое кресло в банке, он уже находится в продлении. Но я так понимаю, компромиссная фигура между кандидатурами от Британии и кандидатурами от Соединенных Штатов – она не была найдена, возможно, на саммите компромисса достигнут. С высокой долей вероятности, они его уговорят остаться, учитывая всю сложность ситуации, в то числе, и для Альянса.Дело в том, что мы почему-то скидываем со счетов фактор финансовый, не в смысле вложений инвестиций в Украину, а в смысле продажи. НАТО – это инструмент для продажи американского оружия всем остальным. Здесь все оформляется долгосрочными контрактами.Какой смысл покупать то, что показывает нулевую эффективность на линии боевого соприкосновения, ведь вместо тех же самых условных "Леопардов", проще купить гораздо более высокотехнологичные южно-корейские изделия. И некоторые члены НАТО так поступают.Поэтому то, что нет эффективности не то, что от ВСУ, а нет эффективности от (поставляемых Киеву – Ред.) видов вооружения – это не только про ситуативный или не ситуативный успех ВСУ, а еще и про контракты в будущем. Это достаточно болезненная история, поэтому она тоже на это все влияет.– Поэтому F-16 не торопятся поставлять?– Да, потому что для российских ПВО F-16 - это понятная достаточно давно сигнатура. Существующие средства ПВО знают, как с этим работать. Поэтому, если F-16 тоже будут гореть как "Леопарды" – это скажется, безусловно, например, на желании Турции. У нее же есть достаточно выраженное желание, и это часть сделки между Турцией и НАТО - о поставках F-16. А если это не эффективный, устаревший вид авиации, тогда что? Поэтому, соответственно, все эти вещи выносятся по временной шкале дальше.– В украинской пропаганде тема перемоги, решительного наступления, сменилась тематикой ядерного взрыва. Означает ли это новую провокацию со стороны Украины?– Мы можем масштабировать похожие процессы, мы видели с вами, как они разогревали в похожем стиле ситуацию с Каховской дамбой. И здесь, конечно, в том числе, включение крупных информационных акторов - Зеленского, того же самого Залужного, который якобы ездил на Ровенскую АЭС.И все вот эти окружающие обстоятельства, когда они весь мир пытаются убедить в том, что русские готовят провокацию против себя же… Выглядит абсурдно, тем не менее, если проанализировать весь поток сообщений и статей, материалов в разных изданиях, то совершенно очевидно – они пытаются в этом ключе что-то сделать, что-то придумать, потому что создание как минимум страшилки, уже работает.Насколько они попытаются это провести в жизнь, насколько мы увидим какой-то диверсионный акт – я, честно говоря, не знаю. Но расцениваю происходящее его медиа-оформление как такую деятельную смысловую подготовку. Какие у них возможности и идеи – я не знаю, но вижу то, что идет медийная подготовка.И любые здравые рассуждения на тему того, зачем России это делать – я вижу, что они тонут в потоке других сообщений, в которых говорится, что в России есть план, она так или иначе к этому готовится. МАГАТЭ не говорит ни "да", ни "нет", они тоже в какой-то подвешенной позиции находятся.Я вижу, что, безусловно, и в информационном смысле, и, вероятно, в реальном - какие-то попытки будут. Какие, предположить мы с вами не можем.

https://ukraina.ru/20220126/1033157781.html

https://ukraina.ru/20230606/1046936062.html

https://ukraina.ru/20230706/1047837018.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр асафов, сво, украина, нато, вооружения, политика