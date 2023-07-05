Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима" - 05.07.2023 Украина.ру
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Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима" - 05.07.2023 Украина.ру
Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года практически недостижима, страна вступила в затяжной конфликт на истощение. Об этом заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF
2023-07-05T18:01
2023-07-05T18:01
новости
наступление
всу
владимир зеленский
украина
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Цель, которую декларировал президент Украины Владимир Зеленский, откровенно говоря, уже не достижима, сказал Рихтер. По его мнению, Украина вступила в затяжную войну на истощение, в которой мало что меняется стратегически. По мнению Рихтера, сейчас ВС РФ "очень сильно забаррикадировались минными полями", с очень мощной артиллерией, танками и противотанковыми силами. Российские военные хорошо организованы и больше не повторяют ошибок, допущенных в первые месяцы войны.Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
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новости, наступление, всу, владимир зеленский, украина
Новости, наступление, ВСУ, Владимир Зеленский, Украина

Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"

18:01 05.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года практически недостижима, страна вступила в затяжной конфликт на истощение. Об этом заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF
Цель, которую декларировал президент Украины Владимир Зеленский, откровенно говоря, уже не достижима, сказал Рихтер. По его мнению, Украина вступила в затяжную войну на истощение, в которой мало что меняется стратегически.
Цель <…>, которую декларировал президент Зеленский, откровенно говоря, уже недостижима. Если только не случится что-то такое, что уже не раз случалось в истории, то есть непредвиденное и непредсказуемое развитие событий... Например, внутриполитическая дестабилизация", - полагает эксперт.
По мнению Рихтера, сейчас ВС РФ "очень сильно забаррикадировались минными полями", с очень мощной артиллерией, танками и противотанковыми силами. Российские военные хорошо организованы и больше не повторяют ошибок, допущенных в первые месяцы войны.
Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
17:43
Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружияЦРУ вынуждено борьбой с коррупцией на Украине на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в американской разведке
 
НовостинаступлениеВСУВладимир ЗеленскийУкраина
 
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