Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года практически недостижима, страна вступила в затяжной конфликт на истощение. Об этом заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF
Цель, которую декларировал президент Украины Владимир Зеленский, откровенно говоря, уже не достижима, сказал Рихтер. По его мнению, Украина вступила в затяжную войну на истощение, в которой мало что меняется стратегически.
Цель <…>, которую декларировал президент Зеленский, откровенно говоря, уже недостижима. Если только не случится что-то такое, что уже не раз случалось в истории, то есть непредвиденное и непредсказуемое развитие событий... Например, внутриполитическая дестабилизация", - полагает эксперт.
По мнению Рихтера, сейчас ВС РФ "очень сильно забаррикадировались минными полями", с очень мощной артиллерией, танками и противотанковыми силами. Российские военные хорошо организованы и больше не повторяют ошибок, допущенных в первые месяцы войны.
Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
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