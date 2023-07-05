https://ukraina.ru/20230705/1047831183.html

Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"

Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима" - 05.07.2023 Украина.ру

Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"

Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года практически недостижима, страна вступила в затяжной конфликт на истощение. Об этом заявил полковник в отставке Вольфганг Рихтер немецкому телеканалу ZDF

2023-07-05T18:01

2023-07-05T18:01

2023-07-05T18:01

новости

наступление

всу

владимир зеленский

украина

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Цель, которую декларировал президент Украины Владимир Зеленский, откровенно говоря, уже не достижима, сказал Рихтер. По его мнению, Украина вступила в затяжную войну на истощение, в которой мало что меняется стратегически. По мнению Рихтера, сейчас ВС РФ "очень сильно забаррикадировались минными полями", с очень мощной артиллерией, танками и противотанковыми силами. Российские военные хорошо организованы и больше не повторяют ошибок, допущенных в первые месяцы войны.Ранее Владимир Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.

https://ukraina.ru/20230705/1047829525.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, всу, владимир зеленский, украина