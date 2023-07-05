"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
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"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Инспекторы ничего не обнаружили, говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси от 5 июля
2023-07-05T17:55
2023-07-05T17:55
новости
россия (рф)
украина
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
мины
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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на отсутствие мин и взрывчатых веществ. Заявление главы организации Рафаэля Гросси размещено на официальном сайте.Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, инспекторам необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции, добавил он.Гросси подчеркнул важность проверки ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время вооруженного конфликта.Пять основных принципов защиты ЗАЭС гласят, что не должно быть никаких нападений со стороны станции или против нее и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения – реактивных системс залпового огня, артиллерийских системы и боеприпасов, а также танков.Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.
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новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, мины
Новости, Россия (РФ), Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, мины

"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС

17:55 05.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Инспекторы ничего не обнаружили, говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси от 5 июля
Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на отсутствие мин и взрывчатых веществ. Заявление главы организации Рафаэля Гросси размещено на официальном сайте.
"Пока не наблюдается никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ", - заявил Гросси.
Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, инспекторам необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции, добавил он.
Гросси подчеркнул важность проверки ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время вооруженного конфликта.
Пять основных принципов защиты ЗАЭС гласят, что не должно быть никаких нападений со стороны станции или против нее и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения – реактивных системс залпового огня, артиллерийских системы и боеприпасов, а также танков.
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
10:54
Зачем Украине взрывать ЗАЭС?Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гроссимины
 
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