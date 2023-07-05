https://ukraina.ru/20230705/1047830982.html
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Инспекторы ничего не обнаружили, говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси от 5 июля
2023-07-05T17:55
2023-07-05T17:55
2023-07-05T17:55
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рафаэль гросси
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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на отсутствие мин и взрывчатых веществ. Заявление главы организации Рафаэля Гросси размещено на официальном сайте.Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, инспекторам необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции, добавил он.Гросси подчеркнул важность проверки ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время вооруженного конфликта.Пять основных принципов защиты ЗАЭС гласят, что не должно быть никаких нападений со стороны станции или против нее и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения – реактивных системс залпового огня, артиллерийских системы и боеприпасов, а также танков.Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.
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Украина.ру
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новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, мины
Новости, Россия (РФ), Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, мины
"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Инспекторы ничего не обнаружили, говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси от 5 июля
Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на отсутствие мин и взрывчатых веществ. Заявление главы организации Рафаэля Гросси размещено
на официальном сайте.
"Пока не наблюдается никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ", - заявил Гросси.
Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, инспекторам необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции, добавил он.
Гросси подчеркнул важность проверки ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время вооруженного конфликта.
Пять основных принципов защиты ЗАЭС гласят, что не должно быть никаких нападений со стороны станции или против нее и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения – реактивных системс залпового огня, артиллерийских системы и боеприпасов, а также танков.
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.