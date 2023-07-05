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"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС

"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру

"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на предмет наличия мин и взрывчатых веществ. Инспекторы ничего не обнаружили, говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси от 5 июля

2023-07-05T17:55

2023-07-05T17:55

2023-07-05T17:55

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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали Запорожскую АЭС на отсутствие мин и взрывчатых веществ. Заявление главы организации Рафаэля Гросси размещено на официальном сайте.Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, инспекторам необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции, добавил он.Гросси подчеркнул важность проверки ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время вооруженного конфликта.Пять основных принципов защиты ЗАЭС гласят, что не должно быть никаких нападений со стороны станции или против нее и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения – реактивных системс залпового огня, артиллерийских системы и боеприпасов, а также танков.Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа высказал мнение, что Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС.

https://ukraina.ru/20230705/1047808445.html

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новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, мины