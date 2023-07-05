https://ukraina.ru/20230705/1047830707.html

Зеленский – доктор наук, в России задержны диверсанты. Итоги 5 июля

Зеленский – доктор наук, в России задержны диверсанты. Итоги 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру

Зеленский – доктор наук, в России задержны диверсанты. Итоги 5 июля

Зеленскому вручили в Литве почетное звание; в нескольких российских регионах задержаны диверсанты; в Венгрия объяснили, до каких пор будут блокировать помощь Украине

2023-07-05T17:56

2023-07-05T17:56

2023-07-05T17:56

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

украина

венгрия

диверсанты

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Литовский Университет имени Витаутаса Великого присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора за лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности", сообщил 5 июля ректор учебного заведения Юозас Аугутис."Мы уверены, что необычайная настойчивость, непоколебимая сила духа и мудрое руководство президента Зеленского позволят Украине добиться заслуженной итоговой победы", - сказал он.Зеленский не впервые получает подобное звание: в мае прошлого года глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур сообщила, что степень доктора наук была присвоена украинскому президенту в 27 американских вузах."Президент Украины Владимир Зеленский был удостоен звания Почетного доктора гуманитарных наук Манор-колледжа (Дженкинтаун, Пенсильвания). Для меня было невероятной честью получить эту почетную степень от имени Президента Украины.Спасибо вам, Манор-колледж, за то, что вы возглавили эту инициативу, которую на данный момент поддержали 26 других учебных заведений в Соединенных Штатах!", - писала она в своих соцсетях.Впрочем, в Литве в среду, прозвучало еще одно важное заявление касательно Украины: в интервью изданию BNS президент страны Гитанас Науседа сказал, что результат саммита НАТО "не разочарует" Украину, хотя она и не станет членом Альянса."Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит много", — сказал Науседа.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала Украине "сюрприз" на приближающемся Саммите НАТО, но не раскрыла его деталей.Прорывных решений на саммите ждать не следует, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.Он предполагает, что Зеленскому "покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания", рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.В Венгрии расставили все точки над "І"До тех пор, пока Киев не исключит из списка "спонсоров войны" венгерский банк ОТР, Будапешт будет блокировать закупки оружия Евросоюзом для отправки на Украину. Об этом в среду в комментарии изданию Magyar Hírlap заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТР не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дальнейшем финансировании Европейского Союза в отношении поставок оружия на Украину", - сказал он.Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии делает всё возможное, чтобы помочь украинскому народу, хотя венгерский народ не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Украинское правительство же в ответ вносит венгерский банк в свой "список позора"."Мы хотели бы посмеяться, потому что поднимаются нелепые вещи, но поскольку ситуация серьезная, мы скорее в ужасе", - добавил он, комментируя внесение ОТР в список "спонсоров войны".В этот же список накануне попали компании по производству бытовой химии, чая, кондитерских изделий:"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях", - сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.Международные компании оказываются в этом списке, если продолжают работать на территории России.Отношения между Венгрией и Украиной, в целом, обостряются в последнее время: главной проблемой является притеснение прав этнических венгров, проживающих на территории Закарпатья – ограничения в использовании венгерского языка, и другие нарушения конституционных прав.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру объяснил, что главный фактор "проблемных" отношений Будапешта и Киева в том, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако, по словам эксперта, такой же позиции придерживаются и Турция, и Словакия.ФСБ сообщила о поимке диверсантовСреда, 5 мая, началась с сообщений ФСБ о задержании диверсантов, связанных с Украиной и ВСУ сразу в двух российских регионах: на Сахалине и в Екатеринбурге.В Южно-Сахалинске был задержан местный житель, сторонник киевского режима, который готовил теракты на объектах энергетики и в военкомате.Мужчина, задержанный в Екатеринбурге – гражданин России, родившийся на Украине. Его задержали в аэропорту при попытке пересечь границу.Преступнику предъявлено подозрение в государственной измене за финансовую поддержку украинской армии, уточнили в ФСБ."В условиях проведения специальной военной операции 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ", - сказано в пресс-релизе спецслужбы.В данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей.Накануне в Тюмени также был задержан мужчина, который, по данным ФСБ, склонял российских военных перейти на сторону ВСУ, получая задания от украинских спецслужб.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, венгрия, диверсанты