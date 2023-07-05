Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия - 05.07.2023 Украина.ру
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Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия
Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия - 05.07.2023 Украина.ру
Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия
ЦРУ вынуждено борьбой с коррупцией на Украине на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в американской разведке
2023-07-05T17:43
2023-07-05T17:43
новости
цру
коррупция
вооружение
поставки
украина
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С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой, говорится в материале Newsweek.По мнению собеседника издания, борьба с коррупцией включает в себя не только учет того, куда направляется оружие, но и пресечение хищений и откатов, связанных с перемещением материальных средств на Украину.Перед лицом умелого публичного лоббирования Владимира Зеленского Соединенные Штаты медленно и неохотно согласились поставить Киеву более качественное и дальнобойное вооружение. То есть оружие, которое теоретически может угрожать российской территории. Таким образом, Штаты и Украина заигрывают с опасной эскалацией конфликта. В рамках секретной дипломатии, которую в основном возглавляло ЦРУ, Киев обязался не использовать оружие для нападения на саму Россию. При этом Зеленский открыто заявлял, что Украина не будет нападать на Россию, говорится в материале издания.По словам автора статьи, сотрудники ЦРУ могут в обычном порядке приходить и делать то, что не могут делать американские военные, в том числе внутри Украины.Американским военным, утверждает собеседник издания, запрещен въезд на Украину, за исключением строгих правил, которые должны быть одобрены Белым домом. Это ограничивает Пентагон небольшим числом сотрудников посольства в Киеве.
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новости, цру, коррупция, вооружение, поставки, украина
Новости, ЦРУ, коррупция, вооружение, поставки, Украина

Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия

17:43 05.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ЦРУ вынуждено борьбой с коррупцией на Украине на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в американской разведке
С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой, говорится в материале Newsweek.
По мнению собеседника издания, борьба с коррупцией включает в себя не только учет того, куда направляется оружие, но и пресечение хищений и откатов, связанных с перемещением материальных средств на Украину.
Перед лицом умелого публичного лоббирования Владимира Зеленского Соединенные Штаты медленно и неохотно согласились поставить Киеву более качественное и дальнобойное вооружение. То есть оружие, которое теоретически может угрожать российской территории. Таким образом, Штаты и Украина заигрывают с опасной эскалацией конфликта.

"Зеленский, безусловно, превзошел всех в получении того, что он хочет, но Киеву также пришлось согласиться подчиняться определенным невидимым линиям", — сказал высокопоставленный представитель американской военной разведки.

В рамках секретной дипломатии, которую в основном возглавляло ЦРУ, Киев обязался не использовать оружие для нападения на саму Россию. При этом Зеленский открыто заявлял, что Украина не будет нападать на Россию, говорится в материале издания.
По словам автора статьи, сотрудники ЦРУ могут в обычном порядке приходить и делать то, что не могут делать американские военные, в том числе внутри Украины.
Американским военным, утверждает собеседник издания, запрещен въезд на Украину, за исключением строгих правил, которые должны быть одобрены Белым домом. Это ограничивает Пентагон небольшим числом сотрудников посольства в Киеве.
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