https://ukraina.ru/20230705/1047829525.html

Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия

Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия - 05.07.2023 Украина.ру

Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия

ЦРУ вынуждено борьбой с коррупцией на Украине на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в американской разведке

2023-07-05T17:43

2023-07-05T17:43

2023-07-05T17:43

новости

цру

коррупция

вооружение

поставки

украина

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С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой, говорится в материале Newsweek.По мнению собеседника издания, борьба с коррупцией включает в себя не только учет того, куда направляется оружие, но и пресечение хищений и откатов, связанных с перемещением материальных средств на Украину.Перед лицом умелого публичного лоббирования Владимира Зеленского Соединенные Штаты медленно и неохотно согласились поставить Киеву более качественное и дальнобойное вооружение. То есть оружие, которое теоретически может угрожать российской территории. Таким образом, Штаты и Украина заигрывают с опасной эскалацией конфликта. В рамках секретной дипломатии, которую в основном возглавляло ЦРУ, Киев обязался не использовать оружие для нападения на саму Россию. При этом Зеленский открыто заявлял, что Украина не будет нападать на Россию, говорится в материале издания.По словам автора статьи, сотрудники ЦРУ могут в обычном порядке приходить и делать то, что не могут делать американские военные, в том числе внутри Украины.Американским военным, утверждает собеседник издания, запрещен въезд на Украину, за исключением строгих правил, которые должны быть одобрены Белым домом. Это ограничивает Пентагон небольшим числом сотрудников посольства в Киеве.

https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html

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новости, цру, коррупция, вооружение, поставки, украина