https://ukraina.ru/20230705/1047829306.html

Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине

Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине - 05.07.2023 Украина.ру

Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за того, что Великобритания продолжила подготовку пилотов на истребителях F-16 без одобрения США. Об этом 5 июля сообщили журналисты британского издания The Telegraph

2023-07-05T17:37

2023-07-05T17:37

2023-07-05T17:37

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f-16

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Президент США Джо Байден помешал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Лондон приступил к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без разрешения Вашингтона.Этот шаг "положил конец надежде" Бена Уоллеса стать генсеком НАТО.Издание ссылается на заявление премьер-министра Риши Сунака, который объявил, что Лондон и Гаага “будут работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые воздушные возможности, оказывая поддержку во всем - от обучения до закупки истребителей F-16”.США контролируют экспортную лицензию на истребители F-16, и нежелание Белого дома отправлять истребители в Киев создало проблему для других стран, эксплуатирующих эти самолеты. Британия не может поставить Киеву истребители F-16, поскольку у нее их нет, но Уоллес ясно дал понять, что поддержит страны, желающие это сделать.Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 Великобритания может начать уже в августе.4 июля издание The Telegraph отметило, что Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США.Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Во вторник, 4 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.

https://ukraina.ru/20230705/1047806300.html

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новости, украина, великобритания, зарубежье, сша, джо байден, бен уоллес, нато, f-16