https://ukraina.ru/20230705/1047829306.html
Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине
Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине - 05.07.2023 Украина.ру
Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине
Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за того, что Великобритания продолжила подготовку пилотов на истребителях F-16 без одобрения США. Об этом 5 июля сообщили журналисты британского издания The Telegraph
2023-07-05T17:37
2023-07-05T17:37
2023-07-05T17:37
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Президент США Джо Байден помешал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Лондон приступил к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без разрешения Вашингтона.Этот шаг "положил конец надежде" Бена Уоллеса стать генсеком НАТО.Издание ссылается на заявление премьер-министра Риши Сунака, который объявил, что Лондон и Гаага “будут работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые воздушные возможности, оказывая поддержку во всем - от обучения до закупки истребителей F-16”.США контролируют экспортную лицензию на истребители F-16, и нежелание Белого дома отправлять истребители в Киев создало проблему для других стран, эксплуатирующих эти самолеты. Британия не может поставить Киеву истребители F-16, поскольку у нее их нет, но Уоллес ясно дал понять, что поддержит страны, желающие это сделать.Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 Великобритания может начать уже в августе.4 июля издание The Telegraph отметило, что Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США.Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Во вторник, 4 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, зарубежье, сша, джо байден, бен уоллес, нато, f-16
Новости, Украина, Великобритания, Зарубежье, США, Джо Байден, Бен Уоллес, НАТО, F-16
Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине
Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за того, что Великобритания продолжила подготовку пилотов на истребителях F-16 без одобрения США. Об этом 5 июля сообщили журналисты британского издания The Telegraph
Президент США Джо Байден помешал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Лондон приступил к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без разрешения Вашингтона.
"Вашингтон был встревожен, когда Британия объявила о планах обучить украинских пилотов и сформировать международные усилия по вооружению их самолетами американского производства F-16 без ее поддержки", - говорится в статье.
Этот шаг "положил конец надежде" Бена Уоллеса стать генсеком НАТО.
Издание ссылается на заявление премьер-министра Риши Сунака, который объявил, что Лондон и Гаага “будут работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые воздушные возможности, оказывая поддержку во всем - от обучения до закупки истребителей F-16”.
США контролируют экспортную лицензию на истребители F-16, и нежелание Белого дома отправлять истребители в Киев создало проблему для других стран, эксплуатирующих эти самолеты. Британия не может поставить Киеву истребители F-16, поскольку у нее их нет, но Уоллес ясно дал понять, что поддержит страны, желающие это сделать.
Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 Великобритания может начать уже в августе.
4 июля издание The Telegraph отметило, что Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США.
Также в статье утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник, 4 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что остается на этом посту еще на один год, до 1 октября 2024-го.