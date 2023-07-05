https://ukraina.ru/20230705/1047827732.html

Почему ВСУ не дали истребители, дальнейшие операции в зоне СВО. О чём говорили эксперты 5 июля

Почему ВСУ не дали истребители, дальнейшие операции в зоне СВО. О чём говорили эксперты 5 июля - 05.07.2023 Украина.ру

Почему ВСУ не дали истребители, дальнейшие операции в зоне СВО. О чём говорили эксперты 5 июля

Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T17:16

2023-07-05T17:16

2023-07-05T17:16

александр полищук

клинцевич

эксклюзив

сво

чернигов

вс рф

авиация

нато

f-16

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Самолётов для Украины не будетГлава Военного комитета НАТО Роб Бауэр накануне заявил, что Украина не получит F-16 до завершения своего наступления. При этом у главы Центра военно-политических исследований Андрея Клинцевича есть подозрение, что они и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить.Клинцевич вспоминаем дискуссии военных экспертов на тему, как Украина будет наступать, если у нее нет авиации. Это краеугольный камень – завоевание господства в воздухе, нанесение ударов в глубину обороны противника, препятствование выдвижению резервов. Без этого невозможно проломить оборону.Все предполагали, что американцы и европейцы – неглупые, бросить Украину без самолетов не получится, они нас вводят в заблуждение, в последний момент мы увидим каких-нибудь афганских летчиков, американских, кого-угодно. Но самолеты не появились, и вопрос повис в воздухе", – поясняет эксперт.При этом, продолжает он, корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины."Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами.Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели", – уверен Клинцевич.В то же время возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине, отметил эксперт.Также он ответил на вопрос, как Киев накануне саммита НАТО попытается смягчить горечь от провала наступления."Только переключением информационной повестки в более резонансные события, которые перебьют неуспехи на поле боя, всколыхнут европейское и американское общество, напугают его, заставят сидеть возле телевизоров.Это только инциденты, связанные с ядерными технологиями, это обстрел Запорожской АЭС, попытки ее захвата, имитация выброса радиоактивного облака, которое дойдет до Европы, отселение людей из зараженных областей.Все это вызовет массовую панику и заставит европейцев еще сильнее выделять вооружения, а то и армию.Украина заявит, что это вас злые русские убивают радиоактивными облаками, придите и решите этот вопрос. Судя по информационной картинке, которая накачивается на Украине, они очень близки к этому", – сказал Клинцевич.Что дальше в СВО – после оборонительной фазыВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал, какой стала роль авиации в современных военных конфликтах – в частности, в зоне СВО."Наша авиация больше работает по скоплениям противника и его тылам, а вертолеты охотятся именно за бронетехникой в момент выдвижения и атаки на поле боя.Спасибо нашим конструкторам, нашим летчикам и вертолетчикам за то, что одни дали армии такое качественное вооружение, а вторые стали виртуозами в его использовании", – заявил историк.Что будет делать дальше ВС РФ, после оборонительной фазы, знает только Генштаб. Но если "поддаться искушению и что-то советовать", то полагает Полищук, без нового стратегического направления нам никак не обойтись — сейчас все ходы сторонами уже просчитаны у нас есть точки притяжения, где мы друг друга ждем и готовимся."В то же время направление на Чернигов мне кажется очень интересным — оно находится между двух крупных рек, то есть легче будет обеспечивать фланги ударной группировки.Ну, и это создаст угрозу Киеву, хотя бы гипотетически, а также Сумско-Харьковскому направлению, что заставит противника растаскивать резервы на парирование угрозы.Сейчас с "глазами" у нас все в порядке. А значит, мы будем видеть подход резервов и бить их уже на подходе", – сообщил эксперт.

https://ukraina.ru/20230705/1047814238.html

https://ukraina.ru/20230705/1047800286.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

александр полищук, клинцевич, эксклюзив, сво, чернигов, вс рф, авиация, нато, f-16