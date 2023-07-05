Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
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Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС
Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС - 05.07.2023 Украина.ру
Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС
Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в интервью "Звезде" 5 июля
2023-07-05T17:02
2023-07-05T17:03
новости
россия (рф)
украина
нато
запорожская аэс
ренат карчаа
дмитрий песков
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Власти киевского режима полагают, что атака на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) поможет втянуть в военный конфликт НАТО, считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ситуация и на ЗАЭС, и вблизи неё остаётся спокойной. Но угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии на ЗАЭС со стороны киевского режима оценивается как высокая и может быть катастрофичной по своим последствиям.
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новости, россия (рф), украина, нато, запорожская аэс, ренат карчаа , дмитрий песков
Новости, Россия (РФ), Украина, НАТО, Запорожская АЭС, Ренат Карчаа , Дмитрий Песков

Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС

17:02 05.07.2023 (обновлено: 17:03 05.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Запорожская атомная электростанция Советник гендиректора компании Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в интервью "Звезде" 5 июля
Власти киевского режима полагают, что атака на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) поможет втянуть в военный конфликт НАТО, считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Они (украинская сторона. - Ред.) исчерпали свой ресурс окончательно в процессе контрнаступления, в этой ситуации им необходимо обострение, которое, с одной стороны, может изменить логику процессов, а с другой стороны, откроет, по их мнению, правовой шлюз для включения НАТО в военный конфликт в качестве стороны", - считает Карчаа.
Ситуация и на ЗАЭС, и вблизи неё остаётся спокойной. Но угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется.
"Я бы не рекомендовал средствам массовой информации употреблять определение "провокация" в отношении того события, которое должно состояться по замыслу украинского режима и его западных хозяев. Это спланированная атака, имеющая целью организацию ядерного инцидента", - подчеркнул Карчаа.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии на ЗАЭС со стороны киевского режима оценивается как высокая и может быть катастрофичной по своим последствиям.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
10:54
Зачем Украине взрывать ЗАЭС?Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаНАТОЗапорожская АЭСРенат КарчааДмитрий Песков
 
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