Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС
17:02 05.07.2023 (обновлено: 17:03 05.07.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Украина исчерпала свои ресурсы во время контрнаступления, в связи в чем Киеву необходимо обострение путём атаки на Запорожскую АЭС, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в интервью "Звезде" 5 июля
Власти киевского режима полагают, что атака на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) поможет втянуть в военный конфликт НАТО, считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Они (украинская сторона. - Ред.) исчерпали свой ресурс окончательно в процессе контрнаступления, в этой ситуации им необходимо обострение, которое, с одной стороны, может изменить логику процессов, а с другой стороны, откроет, по их мнению, правовой шлюз для включения НАТО в военный конфликт в качестве стороны", - считает Карчаа.
Ситуация и на ЗАЭС, и вблизи неё остаётся спокойной. Но угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется.
"Я бы не рекомендовал средствам массовой информации употреблять определение "провокация" в отношении того события, которое должно состояться по замыслу украинского режима и его западных хозяев. Это спланированная атака, имеющая целью организацию ядерного инцидента", - подчеркнул Карчаа.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии на ЗАЭС со стороны киевского режима оценивается как высокая и может быть катастрофичной по своим последствиям.
10:54Зачем Украине взрывать ЗАЭС?Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже