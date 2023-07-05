Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС

Зачем Украине взрывать ЗАЭС? Несмотря на обоюдные обвинения в намерении нанести какой-то ущерб Запорожской станции, в ночь на 5 июля на ЗАЭС ничего не произошло. Возможно, впрочем, благодаря им — обе стороны озвучили все возможные версии провоцирования радиационной аварии, и российская сторона хорошо подготовилась. Но это не значит, что попытка не будет предпринята позже