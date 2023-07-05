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Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
На Украине разоблачили схему хищений на Харьковской железной дороге, из-за чего могли сорвать поставки техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
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железные дороги
хищение
сбу
украина
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Двое сотрудников "Укрзализницы" массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей, говорится в сообщении.По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений "Укрзализницы" и его заместитель. В течение мая 2022 года они использовали для ремонта железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.Старые рельсы сотрудники госпредприятия оформляли через "списание" как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом новые рельсы из государственного резерва применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными. Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию. Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн, поделились деталями в СБУ.Ранее украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Федерация работодателей Украины призвала президента побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, железные дороги, хищение, сбу, украина
Новости, железные дороги, хищение, СБУ, Украина
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
На Украине разоблачили схему хищений на Харьковской железной дороге, из-за чего могли сорвать поставки техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Двое сотрудников "Укрзализницы" массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей, говорится в сообщении.
"Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей Сил обороны на Восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений "Укрзализницы" и его заместитель. В течение мая 2022 года они использовали для ремонта железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.
Старые рельсы сотрудники госпредприятия оформляли через "списание" как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом новые рельсы из государственного резерва применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными.
Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию. Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн, поделились деталями в СБУ.
Ранее украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Федерация работодателей Украины призвала президента побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.
В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.