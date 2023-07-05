Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230705/1047826814.html
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
На Украине разоблачили схему хищений на Харьковской железной дороге, из-за чего могли сорвать поставки техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
новости
железные дороги
хищение
сбу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/47/1027954726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97701f9aa67bba045e4a4557695ced13.jpg.webp
Двое сотрудников "Укрзализницы" массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей, говорится в сообщении.По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений "Укрзализницы" и его заместитель. В течение мая 2022 года они использовали для ремонта железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.Старые рельсы сотрудники госпредприятия оформляли через "списание" как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом новые рельсы из государственного резерва применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными. Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию. Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн, поделились деталями в СБУ.Ранее украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Федерация работодателей Украины призвала президента побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.
https://ukraina.ru/20230628/1047641080.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/47/1027954726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_905461a989833205b1276b1a3ca276bf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, железные дороги, хищение, сбу, украина
Новости, железные дороги, хищение, СБУ, Украина

Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ

17:01 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине разоблачили схему хищений на Харьковской железной дороге, из-за чего могли сорвать поставки техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Двое сотрудников "Укрзализницы" массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей, говорится в сообщении.
"Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей Сил обороны на Восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений "Укрзализницы" и его заместитель. В течение мая 2022 года они использовали для ремонта железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации.
Старые рельсы сотрудники госпредприятия оформляли через "списание" как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых "ежей". При этом новые рельсы из государственного резерва применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными.
Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию. Таким образом чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн, поделились деталями в СБУ.
Ранее украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Федерация работодателей Украины призвала президента побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.
В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.
28 июня, 15:13
Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"Украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Манифест с обращением предпринимателей к президенту Украины выложен на сайте Федерации работодателей Украины
 
Новостижелезные дорогихищениеСБУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
18:01Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
18:00Люблинская уния: от Польши и Литвы к Речи Посполитой
17:56Зеленский – доктор наук, в России задержны диверсанты. Итоги 5 июля
17:55"Мин нет". Представители МАГАТЭ проверили ЗАЭС
17:53Сергей Храпач о том, почему продолжаются диверсии на территории РФ, а одесситам впаривают йод
17:46ЦРУ многого не знает об Украине, хотя её агенты там работают: что говорили об Украине в мире 5 июля
17:43Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине из-за поставок оружия
17:37Байден забраковал кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за несогласованных действий по Украине
17:16Почему ВСУ не дали истребители, дальнейшие операции в зоне СВО. О чём говорили эксперты 5 июля
17:02Карчаа: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт путём обострения ситуации на ЗАЭС
17:01Воровство на "Укрзализныце" едва не сорвало поставки техники для ВСУ
16:37Максим Невенчанный о политзаключенной Инне Иваночко: Западу нужно, чтобы мы ненавидели друг друга
16:34Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео
16:24Альтернатива НАТО и не только. Что показал прошедший саммит ШОС
16:20Выбрали сотрудничество с Россией. Почему Зеленский разозлился на Грузию
16:01Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости
15:58"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации
15:40Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
15:36Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
Лента новостейМолния