"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій ЛуценкоЮрий Луценко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій Луценко
Один из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своих социальных сетях, что покинул фронт из-за инвалидности
"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета", - написал Луценко.
© Юрий Луценко/соцсети
© Юрий Луценко/соцсети
О том, что Луценко отправился на фронт стало известно в феврале. Служил он в районе Артемовска оператором беспилотников.
В начале марта экс-генпрокурор сообщил, что получил персональный приказ покинуть город, что счел "мелкой политической местью" Владимира Зеленского. Самого украинского президента и его друзей Луценко упрекнул в том, что те "не спешат" занять место в окопах.
Это заявление бывшего генпрокурора, как сообщили тогда некоторые украинские Телеграм-каналы, вызвало гнев в Офисе президента.
В феврале, когда Луценко отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции.
"Он мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело. Тем не менее он считает, что ради продолжения его политической карьеры и удовлетворения властных амбиций все украинцы, как один, должны мобилизоваться и погибать в окопах", - написал Ковалевич.
6 февраля, 06:08Экс-генпрокурор в окопе. Почему оператор дрона Юрий Луценко хочет отправить всех украинцев на фронтОдин из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший социалист и генеральный прокурор при националистической власти Юрий Луценко на днях всплыл в Артемовске (Бахмуте), где сейчас идут жестокие бои. По его заявлению, он там командует соединением ВСУ в звании старшего лейтенанта и занимается аэроразведкой (оператор дрона).