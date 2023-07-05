https://ukraina.ru/20230705/1047824960.html

"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации

"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации - 05.07.2023 Украина.ру

"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации

Один из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своих социальных сетях, что покинул фронт из-за инвалидности

2023-07-05T15:58

2023-07-05T15:58

2023-07-05T15:58

новости

юрий луценко

генпрокурор

украина

демобилизация

инвалидность

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О том, что Луценко отправился на фронт стало известно в феврале. Служил он в районе Артемовска оператором беспилотников.В начале марта экс-генпрокурор сообщил, что получил персональный приказ покинуть город, что счел "мелкой политической местью" Владимира Зеленского. Самого украинского президента и его друзей Луценко упрекнул в том, что те "не спешат" занять место в окопах.Это заявление бывшего генпрокурора, как сообщили тогда некоторые украинские Телеграм-каналы, вызвало гнев в Офисе президента.В феврале, когда Луценко отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции."Он мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело. Тем не менее он считает, что ради продолжения его политической карьеры и удовлетворения властных амбиций все украинцы, как один, должны мобилизоваться и погибать в окопах", - написал Ковалевич.

https://ukraina.ru/20230304/1044089234.html

https://ukraina.ru/20230206/1043263210.html

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новости, юрий луценко, генпрокурор, украина, демобилизация, инвалидность