"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации - 05.07.2023 Украина.ру
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"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации
"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации - 05.07.2023 Украина.ру
"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации
Один из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своих социальных сетях, что покинул фронт из-за инвалидности
2023-07-05T15:58
2023-07-05T15:58
новости
юрий луценко
генпрокурор
украина
демобилизация
инвалидность
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О том, что Луценко отправился на фронт стало известно в феврале. Служил он в районе Артемовска оператором беспилотников.В начале марта экс-генпрокурор сообщил, что получил персональный приказ покинуть город, что счел "мелкой политической местью" Владимира Зеленского. Самого украинского президента и его друзей Луценко упрекнул в том, что те "не спешат" занять место в окопах.Это заявление бывшего генпрокурора, как сообщили тогда некоторые украинские Телеграм-каналы, вызвало гнев в Офисе президента.В феврале, когда Луценко отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции."Он мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело. Тем не менее он считает, что ради продолжения его политической карьеры и удовлетворения властных амбиций все украинцы, как один, должны мобилизоваться и погибать в окопах", - написал Ковалевич.
https://ukraina.ru/20230304/1044089234.html
https://ukraina.ru/20230206/1043263210.html
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новости, юрий луценко, генпрокурор, украина, демобилизация, инвалидность
Новости, Юрий Луценко, генпрокурор, Украина, демобилизация, инвалидность

"Физиология неумолима": Луценко сообщил о демобилизации

15:58 05.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій ЛуценкоЮрий Луценко
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій Луценко
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Один из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своих социальных сетях, что покинул фронт из-за инвалидности
"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой армии, с такими людьми в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета", - написал Луценко.
© Юрий Луценко/соцсети
© Юрий Луценко/соцсети
О том, что Луценко отправился на фронт стало известно в феврале. Служил он в районе Артемовска оператором беспилотников.
В начале марта экс-генпрокурор сообщил, что получил персональный приказ покинуть город, что счел "мелкой политической местью" Владимира Зеленского. Самого украинского президента и его друзей Луценко упрекнул в том, что те "не спешат" занять место в окопах.
Это заявление бывшего генпрокурора, как сообщили тогда некоторые украинские Телеграм-каналы, вызвало гнев в Офисе президента.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
4 марта, 14:36
"Мелкая месть": экс-прокурор Украины Луценко получил приказ выйти из АртёмовскаБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служащий в рядах ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) получил приказ немедленно покинуть город со своим подразделением. Об этом он сообщил 4 марта в своих соцсетях
В феврале, когда Луценко отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции.
"Он мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело. Тем не менее он считает, что ради продолжения его политической карьеры и удовлетворения властных амбиций все украинцы, как один, должны мобилизоваться и погибать в окопах", - написал Ковалевич.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 06:08
Экс-генпрокурор в окопе. Почему оператор дрона Юрий Луценко хочет отправить всех украинцев на фронтОдин из лидеров Майдана и "оранжевой революции", бывший социалист и генеральный прокурор при националистической власти Юрий Луценко на днях всплыл в Артемовске (Бахмуте), где сейчас идут жестокие бои. По его заявлению, он там командует соединением ВСУ в звании старшего лейтенанта и занимается аэроразведкой (оператор дрона).
 
НовостиЮрий ЛуценкогенпрокурорУкраинадемобилизацияинвалидность
 
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