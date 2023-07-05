https://ukraina.ru/20230705/1047824257.html

Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости

Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости - 05.07.2023 Украина.ру

Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости

4 июля в Киеве торжественно отпраздновали день независимости США, подсветив в цвета американского флага статуи "Родина-мать", которая была построена в советское время в память о победе в Великой Отечественной войне

2023-07-05T16:01

2023-07-05T16:01

2023-07-05T16:01

эксклюзив

сша

день независимости

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малек дудаков

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наркотики

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Однако же главный праздник США прошел в этом году на редкость неудачно для американского руководства.Президент Джозеф Байден пытался использовать эту дату для своего политического самопиара, призывая сограждан к национальному согласию и единству. Но американцы ответили на это по своему. По данным праздничного опроса агентства Gallup, администрацию Байдена поддерживает только 31% жителей США. Хотя даже в коронавирусном 2020 году правительству доверяли 46% респондентов.Участники исследования едины только в одном – они осознают, что Америка находится в серьезном кризисе. 72% опрошенных граждан считают, что их страна находится в состоянии морального и экономического упадка, а четверть американцев убеждены, что жизнь за границей лучше, чем дома.Это шокирующий результат для США, которые всегда культивировали в своем обществе миф об американской исключительности. Но жители Америки видят, как вокруг разрастается социальный кризис. Цены растут, а доходы падают, образование, медицина и собственное жилье становится для людей недоступной роскошью, власти цинично врут, а на улицах процветает криминальное насилие и торговля наркотиками. И все это не создает особых предпосылок для роста патриотизма.О росте подобных настроений свидетельствуют скандальные попытки отменить празднование дня независимости США, которые предпринимались на вполне серьезном политическом уровне.Конгрессвумен от Калифорнии Максин Мур Уотерс напомнила, что декларация независимости США, которую подписали 4 июля 1776 года в американском городе Филадельфия, была принята группой белых рабовладельцев.Составленный богатыми плантаторами документ не предусматривал никаких прав для африканских чернокожих рабов, или коренных жителей – американских индейцев. Скорее наоборот: после обретения независимости их положение стало еще хуже, чем раньше.Об этой исторической правде также напомнила член Конгресса от штата Миссури, бывшая медицинская сестра Кори Буш. Она резко критикует существующую концепцию дня независимости, называя его праздником богатого белого меньшинства, который является чужим для афроамериканского сообщества США.А в твиттер-аккаунте журнала The Nation вообще написали, что день независимости США является праздником американского империализма, который основан на идее белого превосходства. А история Соединенных Штатов Америки не дает усомниться в правоте этого утверждения.Американская современность тоже не особенно радует жителей самого богатого государства планеты. Об этом символически свидетельствуют трагедии и скандалы, которые произошли на день независимости в США, где вместо традиционных праздничных фейерверков привычно слышна стрельба.В Филадельфии, где когда-то подписали декларацию независимости, застрелили четырех человек и ранили двух детей. Причем, такие новости не удивляют американцев, потому что один из старейших городов страны за последние годы превратился в мрачное криминальное гетто.Не многим лучше криминальная ситуация в мегоаполисе Чикаго, который стремительно захлестывает уличная преступность. 4 июля неизвестные устроили стрельбу на местной спортивной площадке. В результате этой атаки были ранены 16 человек, а один из пострадавших скончался.Еще девять американцев, которые отмечали день независимости США, получили ранения в Вашингтоне, где их расстреляли из внедорожника. Преступник, возможно, находился под воздействием наркотических препаратов, а среди пострадавших вновь оказались несовершеннолетние подростки.Это произошло прямо в американской столице, неподалеку от Белого дома, где накануне празднования дня независимости неожиданно обнаружили загадочный белый порошок. Его проверили на возможное наличие возбудителя сибирской язвы, но это оказались всего лишь наркотики."День независимости США, 4 июля, в Америке принято праздновать под разрывы фейерверков. Салют дают и в Белом доме, но в этом году там громко не из-за салюта. Разорвавшаяся информационная бомба оказалась не просто мощной, но ещё и токсичной. Накануне 247-й годовщины образования Соединенных Штатов в резиденции их президента впервые в истории нашли кокаин.Забыли наркотик в святая святых – в Западном крыле. Оно включает в себя Овальный кабинет, кабинеты исполнительного аппарата американского президента, кабинет министров, зал Рузвельта и комнату брифингов для прессы, где каждый день собираются для работы десятки членов пресс-корпуса", – сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Кокаин нашелся сразу после того, как в здании побывал сын президента США Хантер Байден. Он приехал в Белый дом, чтобы полюбоваться праздничным салютом и отпраздновать сделку с американским правосудием, которая позволила принцу Хантеру сохранить свободу – несмотря на признание в совершении преступлений.Молва тут же связала Байдена-младшего с найденными в Западном крыле наркопрепаратами. И это дополнительно ударит по рейтингам доверия к президенту, потому что процветающая из-за нищеты и безысходности наркомания становится в США серьезнейшей социальной проблемой."Все эти скандалы разгорелись в тот самый момент, когда Байден вновь попытался призвать американцев к "национальному единству" на фоне празднования 4 июля. Хотя они только усилят раскол в США. Рыба гниёт с головы – а Хантер становится олицетворением коррупции и наркомании в Вашингтоне. Поэтому и неудивительно, что вся Америка нынче находится в кризисе – со 100 тысячами ежегодно погибающих от передоза", – пишет американист Малек Дудаков.У американской элиты не получилось продемонстрировать единение с народными массами. Празднование 4 июля скорее показало, что американское общество переживает глубокий социальный раскол. А сам день независимости находится под угрозой отмены – потому что общественность открыла для себя его реальную рабовладельческую историю.

https://ukraina.ru/20230630/1047695562.html

https://ukraina.ru/20230628/1047642333.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, день независимости, джо байден, хантер байден, малек дудаков, кокаин, наркотики