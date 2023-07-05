Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
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Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
Несмотря на интенсивные дискуссии по вопросу членства Украины в НАТО, странам всё же удастся договориться об обязательствах, которые не разочаруют Киев, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Baltic News Service 5 июля
2023-07-05T15:40
2023-07-05T15:40
новости
зарубежье
литва
вильнюс
нато
владимир зеленский
гитанас науседа
украина-нато
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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность в том, что странам НАТО удастся договориться об обязательствах для Украины, которые её не разочаруют.Литовский лидер предположил, что страны НАТО найдут "формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем обычно".По словам президента Литвы, в Вильнюс приедут некоторые страны НАТО с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украины, и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Зеленский настаивает на том, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на ближайшем саммите, это демотивирует украинские войска.Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В большинстве случаев окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий.
https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html
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новости, зарубежье, литва, вильнюс, нато, владимир зеленский, гитанас науседа, украина-нато
Новости, Зарубежье, Литва, Вильнюс, НАТО, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Украина-НАТО

Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО

15:40 05.07.2023
 
© president.gov.uaГитанас Науседа Владимир Зеленский
Гитанас Науседа Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Несмотря на интенсивные дискуссии по вопросу членства Украины в НАТО, странам всё же удастся договориться об обязательствах, которые не разочаруют Киев, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Baltic News Service 5 июля
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность в том, что странам НАТО удастся договориться об обязательствах для Украины, которые её не разочаруют.
"Президент Зеленскис, я надеюсь, что когда он приедет в Вильнюс, он получит, может быть, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимумах, но он точно получит многое", - заявил Науседа.
Литовский лидер предположил, что страны НАТО найдут "формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем обычно".
По словам президента Литвы, в Вильнюс приедут некоторые страны НАТО с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украины, и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Зеленский настаивает на том, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на ближайшем саммите, это демотивирует украинские войска.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В большинстве случаев окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий.
НАТО ВСУ коллаж - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТОДо саммита НАТО, который на Западе называют "историческим" остается ровно неделя. Что принесет саммит и что будет после него?
 
НовостиЗарубежьеЛитваВильнюсНАТОВладимир ЗеленскийГитанас НауседаУкраина-НАТО
 
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