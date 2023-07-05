https://ukraina.ru/20230705/1047823895.html

Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО

Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО - 05.07.2023 Украина.ру

Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО

Несмотря на интенсивные дискуссии по вопросу членства Украины в НАТО, странам всё же удастся договориться об обязательствах, которые не разочаруют Киев, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Baltic News Service 5 июля

2023-07-05T15:40

2023-07-05T15:40

2023-07-05T15:40

новости

зарубежье

литва

вильнюс

нато

владимир зеленский

гитанас науседа

украина-нато

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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность в том, что странам НАТО удастся договориться об обязательствах для Украины, которые её не разочаруют.Литовский лидер предположил, что страны НАТО найдут "формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем обычно".По словам президента Литвы, в Вильнюс приедут некоторые страны НАТО с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украины, и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Зеленский настаивает на том, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на ближайшем саммите, это демотивирует украинские войска.Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. В большинстве случаев окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий.

https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html

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новости, зарубежье, литва, вильнюс, нато, владимир зеленский, гитанас науседа, украина-нато