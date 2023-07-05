Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО - 05.07.2023 Украина.ру
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Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО - 05.07.2023 Украина.ру
Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы Инны Вороновой, опубликовавшей в мае в своих соцсетях кадры работы ПВО с геолокацией. Артистка получила год условно, сообщило 5 июля местное издание "Политика страны"
2023-07-05T15:29
2023-07-05T15:29
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Представители обвинения отметили, что певица получила столь мягкое наказание из-за того, что пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Адвокат артистки заявил, что его клиентка довольна таким решением и оспаривать его не собирается.В ночь на 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой противовоздушной обороны и отметила геолокацию. По этому факту СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ".В начале июня Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.Снимать и демонстрировать в сетях работу ПВО на Украине запретили еще в марте. Однако люди продолжают выкладывать в свои соцсети соответствующие ролики. Так, в мае СБУ задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
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новости, новости украины, украина, певица, видео, пво, суд, решение
Новости, Новости Украины, Украина, певица, Видео, ПВО, Суд, решение

Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО

15:29 05.07.2023
 
© Страна.ua
© Страна.ua
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Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы Инны Вороновой, опубликовавшей в мае в своих соцсетях кадры работы ПВО с геолокацией. Артистка получила год условно, сообщило 5 июля местное издание "Политика страны"
Представители обвинения отметили, что певица получила столь мягкое наказание из-за того, что пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Адвокат артистки заявил, что его клиентка довольна таким решением и оспаривать его не собирается.
В ночь на 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой противовоздушной обороны и отметила геолокацию. По этому факту СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ".
В начале июня Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.
Снимать и демонстрировать в сетях работу ПВО на Украине запретили еще в марте. Однако люди продолжают выкладывать в свои соцсети соответствующие ролики. Так, в мае СБУ задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
11:59
Украинский военком, избивший жену демобилизованного, лишился важногоМайора Закарпатского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Константина Вари уволили из вооруженных сил. Причина - на днях он, будучи пьяным, избил жену демобилизованного офицера ВСУ. Об этом в среду, 5 июля, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Телеграм-канале
 
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