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Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО - 05.07.2023 Украина.ру
Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы Инны Вороновой, опубликовавшей в мае в своих соцсетях кадры работы ПВО с геолокацией. Артистка получила год условно, сообщило 5 июля местное издание "Политика страны"
2023-07-05T15:29
2023-07-05T15:29
2023-07-05T15:29
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Представители обвинения отметили, что певица получила столь мягкое наказание из-за того, что пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Адвокат артистки заявил, что его клиентка довольна таким решением и оспаривать его не собирается.В ночь на 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой противовоздушной обороны и отметила геолокацию. По этому факту СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ".В начале июня Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.Снимать и демонстрировать в сетях работу ПВО на Украине запретили еще в марте. Однако люди продолжают выкладывать в свои соцсети соответствующие ролики. Так, в мае СБУ задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230705/1047810807.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, певица, видео, пво, суд, решение
Новости, Новости Украины, Украина, певица, Видео, ПВО, Суд, решение
Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы Инны Вороновой, опубликовавшей в мае в своих соцсетях кадры работы ПВО с геолокацией. Артистка получила год условно, сообщило 5 июля местное издание "Политика страны"
Представители обвинения отметили, что певица получила столь мягкое наказание из-за того, что пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Адвокат артистки заявил, что его клиентка довольна таким решением и оспаривать его не собирается.
В ночь на 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой противовоздушной обороны и отметила геолокацию. По этому факту СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ".
В начале июня Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.
Снимать и демонстрировать в сетях работу ПВО на Украине запретили еще в марте. Однако люди продолжают выкладывать в свои соцсети соответствующие ролики. Так, в мае СБУ задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot. Им грозит до восьми лет лишения свободы.