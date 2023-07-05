https://ukraina.ru/20230705/1047823687.html

Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО

Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО - 05.07.2023 Украина.ру

Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО

Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу певицы Инны Вороновой, опубликовавшей в мае в своих соцсетях кадры работы ПВО с геолокацией. Артистка получила год условно, сообщило 5 июля местное издание "Политика страны"

2023-07-05T15:29

2023-07-05T15:29

2023-07-05T15:29

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Представители обвинения отметили, что певица получила столь мягкое наказание из-за того, что пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Адвокат артистки заявил, что его клиентка довольна таким решением и оспаривать его не собирается.В ночь на 17 мая Воронова выложила в сеть видео с работой противовоздушной обороны и отметила геолокацию. По этому факту СБУ открыла уголовное дело и сообщила Вороновой о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ".В начале июня Соломенский районный суд Киева отправил Воронову под круглосуточный домашний арест.Снимать и демонстрировать в сетях работу ПВО на Украине запретили еще в марте. Однако люди продолжают выкладывать в свои соцсети соответствующие ролики. Так, в мае СБУ задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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