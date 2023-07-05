Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
15:36 05.07.2023 (обновлено: 15:40 05.07.2023)
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкУкраинский пассажирский Boeing/Боинг потерпел крушение в Иране
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC
Представители четырех государств (Великобритания, Канада, Швеция и Украина) настаивают, что Иран незаконно сбил рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. От Тегерана требуют извиниться и выплатить компенсацию семьям погибших, говорится в материале.
Революционная гвардия по ошибке сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух", заявили в правительстве Ирана в январе 2020 года.
"Иранские власти обвинили оператора противовоздушной обороны, который, по их словам, принял Boeing 737-800 за американскую крылатую ракету", - сообщает издание.
В этом году иранский суд приговорил командира ПВО, предположительно ответственного за сбитие самолета, к 13 годам тюремного заключения. При этом страны, подавшие иск в мировой суд в Гааге, назвали приговор "фиктивным и непрозрачным процессом".
Рейс PS752 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.
11 января в Министерстве обороны Ирана объявили, что ошибочно сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing, приняв самолет за "вражескую цель".
Тегеран передал Киеву технический отчет о причинах крушения украинского самолёта. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.
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