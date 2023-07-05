Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета - 05.07.2023 Украина.ру
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Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета - 05.07.2023 Украина.ру
Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:40
новости
иран
украина
суд
авиация
самолеты
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Представители четырех государств (Великобритания, Канада, Швеция и Украина) настаивают, что Иран незаконно сбил рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. От Тегерана требуют извиниться и выплатить компенсацию семьям погибших, говорится в материале.Революционная гвардия по ошибке сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух", заявили в правительстве Ирана в январе 2020 года.В этом году иранский суд приговорил командира ПВО, предположительно ответственного за сбитие самолета, к 13 годам тюремного заключения. При этом страны, подавшие иск в мировой суд в Гааге, назвали приговор "фиктивным и непрозрачным процессом".Рейс PS752 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января в Министерстве обороны Ирана объявили, что ошибочно сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву технический отчет о причинах крушения украинского самолёта. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, украина, суд, авиация, самолеты
Новости, Иран, Украина, Суд, авиация, самолеты

Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета

15:36 05.07.2023 (обновлено: 15:40 05.07.2023)
 
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкУкраинский пассажирский Boeing/Боинг потерпел крушение в Иране
Украинский пассажирский Boeing/Боинг потерпел крушение в Иране
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC
Представители четырех государств (Великобритания, Канада, Швеция и Украина) настаивают, что Иран незаконно сбил рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. От Тегерана требуют извиниться и выплатить компенсацию семьям погибших, говорится в материале.
Революционная гвардия по ошибке сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух", заявили в правительстве Ирана в январе 2020 года.
"Иранские власти обвинили оператора противовоздушной обороны, который, по их словам, принял Boeing 737-800 за американскую крылатую ракету", - сообщает издание.
В этом году иранский суд приговорил командира ПВО, предположительно ответственного за сбитие самолета, к 13 годам тюремного заключения. При этом страны, подавшие иск в мировой суд в Гааге, назвали приговор "фиктивным и непрозрачным процессом".
Рейс PS752 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.
11 января в Министерстве обороны Ирана объявили, что ошибочно сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing, приняв самолет за "вражескую цель".
Тегеран передал Киеву технический отчет о причинах крушения украинского самолёта. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.
Соревнования летных экипажей Авиадартс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Вчера, 14:25
"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25Минобороны РФ сообщило о сбитии двух украинских самолетов Су-25 в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Однако киевскому режиму, похоже, куда важнее гипотетические F-16, обещанные Западом. Тему, ставшую во вторник одной из ключевых для украинской повестки 4 июля прокомментировал спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат
 
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Заголовок открываемого материала
15:40Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
15:36Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
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