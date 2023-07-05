https://ukraina.ru/20230705/1047822960.html

Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета

Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета - 05.07.2023 Украина.ру

Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Верховный суд ООН против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом. Об этом сообщает британское издание LBC

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:40

новости

иран

украина

суд

авиация

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/09/1026260954_0:4:960:544_1920x0_80_0_0_08cc378eb2708e825e90a74beed14721.jpg.webp

Представители четырех государств (Великобритания, Канада, Швеция и Украина) настаивают, что Иран незаконно сбил рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. От Тегерана требуют извиниться и выплатить компенсацию семьям погибших, говорится в материале.Революционная гвардия по ошибке сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух", заявили в правительстве Ирана в январе 2020 года.В этом году иранский суд приговорил командира ПВО, предположительно ответственного за сбитие самолета, к 13 годам тюремного заключения. При этом страны, подавшие иск в мировой суд в Гааге, назвали приговор "фиктивным и непрозрачным процессом".Рейс PS752 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января в Министерстве обороны Ирана объявили, что ошибочно сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву технический отчет о причинах крушения украинского самолёта. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

https://ukraina.ru/20230704/1047793024.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, суд, авиация, самолеты