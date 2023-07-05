В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
Под Артемовском уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации СМИ, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя. Об этом 5 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
"Боевик прибыл в Киев, чтобы обучать местных геймеров применению FVP-дронов, однако уничтожен наемник был в стрелковом бою, о чем сообщил его одноклассник в соцсетях. Наемник принимал участие в конфликте еще в 2022 году, потом уехал, однако весной 2023 года вернулся за "легкими деньгами"", - говорится в публикации канала.
Перед тем как в очередной раз отправиться на фронт, наемник оставил в соцсетях вот такую публикацию.
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".
Также стало известно о ликвидации под Артемовском очередного грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - Евгения (Джони) Одишвили.