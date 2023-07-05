https://ukraina.ru/20230705/1047821831.html

В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь

В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь - 05.07.2023 Украина.ру

В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь

Под Артемовском уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации СМИ, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя. Об этом 5 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-07-05T15:04

2023-07-05T15:04

2023-07-05T15:04

новости

иностранные наемники

сво

литва

ликвидация

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Перед тем как в очередной раз отправиться на фронт, наемник оставил в соцсетях вот такую публикацию.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".Также стало известно о ликвидации под Артемовском очередного грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - Евгения (Джони) Одишвили.

https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иностранные наемники, сво, литва, ликвидация