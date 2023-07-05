В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь - 05.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230705/1047821831.html
В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь
В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь - 05.07.2023 Украина.ру
В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь
Под Артемовском уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации СМИ, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя. Об этом 5 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-07-05T15:04
2023-07-05T15:04
новости
иностранные наемники
сво
литва
ликвидация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047821197_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_899431c56a901f58739992bb3c90201e.jpg.webp
Перед тем как в очередной раз отправиться на фронт, наемник оставил в соцсетях вот такую публикацию.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".Также стало известно о ликвидации под Артемовском очередного грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - Евгения (Джони) Одишвили.
https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047821197_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1acde06905769132896b79b0191546f6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иностранные наемники, сво, литва, ликвидация
Новости, иностранные наемники, СВО, Литва, ликвидация

В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь

15:04 05.07.2023
 
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
Читать в
Под Артемовском уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации СМИ, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя. Об этом 5 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
"Боевик прибыл в Киев, чтобы обучать местных геймеров применению FVP-дронов, однако уничтожен наемник был в стрелковом бою, о чем сообщил его одноклассник в соцсетях. Наемник принимал участие в конфликте еще в 2022 году, потом уехал, однако весной 2023 года вернулся за "легкими деньгами"", - говорится в публикации канала.
Перед тем как в очередной раз отправиться на фронт, наемник оставил в соцсетях вот такую публикацию.
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
© Valerijus Polkovnikovas/Соцсети
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. Так, буквально на днях СМИ сообщили о ликвидации нациста из батальона ВСУ "Легион Свободы", снайпера и блогера Виктора Суходольского, известного под позывным "Дидусик".
Также стало известно о ликвидации под Артемовском очередного грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - Евгения (Джони) Одишвили.
27 июня, 12:44
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник ОдишвилиТелеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
 
Новостииностранные наемникиСВОЛитваликвидация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТО
15:36Украина и еще три страны подали в суд на Иран из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета
15:29Украинская певица получила срок за видеосъемку работы ПВО
15:04В ходе СВО ликвидирован литовский наемник, раскрыта интересная деталь
15:00Лизан о проблемах отечественной авиации, росте зарплат и зерновой сделке. Видео
14:59Медведев назвал условие прекращения спецоперации за несколько дней
14:58Советник Пушилина опроверг сообщения о потере Клещеевки в ДНР
14:53CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения
14:41Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, и пообещал вернуть Артемовск
14:23Зеленского назначили почетным доктором университета в Литве
14:22Песков рассказал об угрозе катастрофичной диверсии на Запорожской АЭС
14:13Можно взять всю Украину и одержать геополитическое поражение - Ищенко. Видео
14:01В Китае не поверили словам о сбитом Украиной "Кинжале" - Резников
14:00Песков рассказал о решении России по зерновой сделке
13:59Во Франции заявили об угрозе, исходящей от Украины
13:57Дело Инны Иваночко. Львовскую оппозиционерку судят на Украине за критику радикального национализма
13:39Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины
13:38Кремль опроверг слухи о предостережении лидера КНР насчет ядерного оружия
13:30Максим Невенчанный: кто он
13:25Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Лента новостейМолния