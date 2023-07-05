Максим Невенчанный: кто он

Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО Депутат николаевского горсовета, член движения "Другая Украина" Максим Невенчанный, покинувший Украину, чтоб избежать репрессий и преследования, рассказал о ситуации в стране и масштабе политического давления, о разных категориях населения и о тех, кто нас ждёт, о будущем Украины, а также об обвинениях в адрес главнокомандующего ВСУ Залужного