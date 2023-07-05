Максим Невенчанный: кто он - 05.07.2023 Украина.ру
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Максим Невенчанный: кто он
Максим Невенчанный: кто он - 05.07.2023 Украина.ру
Максим Невенчанный: кто он
Депутат Николаевского горсовета
2023-07-05T13:30
2023-07-05T13:30
новости
максим невенчанный
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Родился 13 октября 1981 года. Ранее занимал должность депутата Николаевского облсовета.
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новости, максим невенчанный
Новости, Максим Невенчанный

Максим Невенчанный: кто он

13:30 05.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Максим НевенчанныйМаксим Невенчанный
Максим Невенчанный - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Максим Невенчанный
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Депутат Николаевского горсовета
Родился 13 октября 1981 года.
Ранее занимал должность депутата Николаевского облсовета.
15 июня, 18:30
Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕОДепутат николаевского горсовета, член движения "Другая Украина" Максим Невенчанный, покинувший Украину, чтоб избежать репрессий и преследования, рассказал о ситуации в стране и масштабе политического давления, о разных категориях населения и о тех, кто нас ждёт, о будущем Украины, а также об обвинениях в адрес главнокомандующего ВСУ Залужного
 
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