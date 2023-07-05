Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине - 05.07.2023 Украина.ру
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Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине
Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине - 05.07.2023 Украина.ру
Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине
Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
2023-07-05T08:53
2023-07-05T08:53
новости
сша
власти
альтернатива
позиция
украина
активист
александр ионов
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Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды".Он добавил, что американские власти в этом вопросе действуют очень жестко. Сначала к человеку с альтернативным мнением могут приехать "бронированные бобики", люди из которых побьют стекла в доме и его хозяина. Если и после этого гражданин не перестанет думать "неправильно", его отправляют в тюрьму на 5-10 лет.По информации американского минюста, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию на выборы в США.Фигуранты дела якобы вступили в сговор "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида".Кроме того, в американском минюсте уверены, что группа Ионова также якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в США.
https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, власти, альтернатива, позиция, украина, активист, александр ионов
Новости, США, власти, альтернатива, позиция, Украина, активист, Александр Ионов

Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине

08:53 05.07.2023
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Вера Голосова
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Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды".
"То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО. "Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов.
Он добавил, что американские власти в этом вопросе действуют очень жестко. Сначала к человеку с альтернативным мнением могут приехать "бронированные бобики", люди из которых побьют стекла в доме и его хозяина. Если и после этого гражданин не перестанет думать "неправильно", его отправляют в тюрьму на 5-10 лет.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
07:51
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По информации американского минюста, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию на выборы в США.
Фигуранты дела якобы вступили в сговор "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида".
Кроме того, в американском минюсте уверены, что группа Ионова также якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в США.
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НовостиСШАвластиальтернативапозицияУкраинаактивистАлександр Ионов
 
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