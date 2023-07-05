https://ukraina.ru/20230705/1047803887.html

Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине

Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине - 05.07.2023 Украина.ру

Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине

Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов

2023-07-05T08:53

2023-07-05T08:53

2023-07-05T08:53

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сша

власти

альтернатива

позиция

украина

активист

александр ионов

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Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды".Он добавил, что американские власти в этом вопросе действуют очень жестко. Сначала к человеку с альтернативным мнением могут приехать "бронированные бобики", люди из которых побьют стекла в доме и его хозяина. Если и после этого гражданин не перестанет думать "неправильно", его отправляют в тюрьму на 5-10 лет.По информации американского минюста, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию на выборы в США.Фигуранты дела якобы вступили в сговор "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида".Кроме того, в американском минюсте уверены, что группа Ионова также якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в США.

https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html

https://ukraina.ru/20230705/1047802964.html

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новости, сша, власти, альтернатива, позиция, украина, активист, александр ионов