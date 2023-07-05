Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по Украине
Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды".
"То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО. "Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов.
Он добавил, что американские власти в этом вопросе действуют очень жестко. Сначала к человеку с альтернативным мнением могут приехать "бронированные бобики", люди из которых побьют стекла в доме и его хозяина. Если и после этого гражданин не перестанет думать "неправильно", его отправляют в тюрьму на 5-10 лет.
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По информации американского минюста, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию на выборы в США.
Фигуранты дела якобы вступили в сговор "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида".
Кроме того, в американском минюсте уверены, что группа Ионова также якобы пыталась вмешаться в президентские выборы в США.
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