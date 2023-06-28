Каста рабовладельцев. Предки американских политиков владели рабами – кроме Дональда Трампа - 28.06.2023 Украина.ру
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Каста рабовладельцев. Предки американских политиков владели рабами – кроме Дональда Трампа
Каста рабовладельцев. Предки американских политиков владели рабами – кроме Дональда Трампа - 28.06.2023 Украина.ру
Каста рабовладельцев. Предки американских политиков владели рабами – кроме Дональда Трампа
В США отметили День освобождения рабов. Это новый федеральный – то есть, государственный – праздник, который был недавно учрежден Джозефом Байденом
2023-06-28T13:46
2023-06-28T13:46
эксклюзив
сша
джо байден
дональд трамп
работорговля
рабы
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Однако в Белом Доме явно не предвидели, что популистская инициатива обернется большим конфузом. Причем, не только для действующего президента, но и для всей американской элиты.Американские историки во главе со специалистом по генеалогии Александром Баннерманом изучили происхождение американской верхушки и пришли к выводу, что практически все ее представители являются выходцами из рабовладельческих семей, которые наживали свое богатство за счет эксплуатации чернокожих.Однако эти грязные тайны почтенных фамилий тщательно скрывались. Особенно в последнее время, в свете политической конъюнктуры, господствующей в Америке."Более 100 политических лидеров США имеют предков, которые были рабовладельцами. Президент Джо Байден и все ныне живущие бывшие президенты США, за исключением Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама.Губернаторы 11 из 50 штатов США в 2022 году были потомками рабовладельцев, как и два судьи Верховного суда США", – пишет агентство Reuters, которое опубликовало результаты исследования.Сотрудники информационного агентства поговорили с бывшими президентами, конгрессменами, губернаторами и судьями, предоставив им архивные документы. И все упомянутые американские политики были вынуждены признать, что хотя бы один из их предков когда-то владел черными рабами.Согласно данным архивов, прапрапрадед Байдена, которого звали Джесси Робинетт, еще в 1800 году использовал рабский труд в штате Мэриленд. А прадедушка темнокожего вице-президента Камалы Харрис эксплуатировал на своей плантации 200 африканских рабов.Цвет кожи современных политиков не имеет определяющего значения. Стэнли Энн Данхэм, мать бывшего президента Обамы, вообще состояла в родстве с президентом Конфедерации Джефферсоном Дэвисом, возглавившем вооруженный мятеж за сохранение рабства. А он до сих пор является иконой американских расистов.Дальние родственники первого чернокожего президента США воевали во времена гражданской войны на стороне проигравших рабовладельцев, считавших африканцев говорящими орудиями труда, которых можно безнаказанно мучать и убивать ради хозяйской прихоти.Дональд Трамп не попал в эту дружную компанию не потому, что его предки были высоконравственными противниками рабовладения. Все дело в том, что они приехали в Америку поздно, после окончания войны между северными и южными штатами, когда позорное рабство было отменено.Отец – Фредерик Крист Трумп – родился в немецкоязычной семье эмигранта из Баварии, обосновавшегося в США в восьмидесятых годах XIX века. А мать – Мэри Маклауд – появилась на свет в глухом уголке Шотландии, на островах Внешние Гебриды, разговаривала в молодости на гэльском и получила американское гражданство лишь в 1942 году.Что же касается более породистых семей американской элиты, они замазаны в рабовладении практически поголовно. Это своего рода маркер, обозначающий принадлежность к правящему социальному слою."Перед гражданской войной в 1860 году лишь 1,4% американцев имели рабов – тогда как общая доля чернокожих в неволе тогда составляла треть населения. Но среди богатых и успешных семей в политике наличие предков-рабовладельцев – это скорее норма", – отмечает американист Малек Дудаков.К примеру, такие родственники отыскались у наиболее воинственных сенаторов-ястребов – Линдси Грэма, Митча Макконнелла, Тома Коттона, Джеймса Лэнкфорда, Ладды Тэмми Дакуорт, Джин Шахин и Мэгги Хассен.Особенно забавно выглядит история либерального сенатора от Массачусетс Элизабет Уоррен, которая выдвигалась в президенты США от Демократической партии, но проиграла внутреннюю конкуренцию Байдену.В свое время она пыталась отнести себя к небелым, заявляя о том, что у нее якобы имеются индейские предки. Потому что это подразумевало получение определенных привилегий в университетской среде и неплохой политический пиар накануне выборов.Но в итоге этот обман разоблачили – и теперь установлено, что пращуры демократки Уоррен принадлежали к белой элите и тоже владели рабами.Самого Байдена тоже уличили в неблаговидных попытках скрыть свою настоящую родословную.Как сообщало издание Politico, со ссылкой на книгу "Байдены", которую написал Бен Шрекингер, президент США предпочитает акцентировать внимание на своих ирландских корнях, и умалчивает о рабовладельческих предках – хотя уже известно, что среди них был не только его упомянутый прапрапрадед.Более того, по данным Politico Байден заказывал свое полное генеалогическое древо у специалиста Джеймса Петти – но так и не решился публиковать его результаты, которые до сих пор считаются конфиденциальной информацией.Судя по всему, эти данные оказались очень компрометирующими с точки зрения наличия родственников-рабовладельцев.К примеру, известно, что специалист по генеалогии Баннерман обнаружил отдаленное родство между Байденом и женой того самого президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса – пламенного борца за черное дело рабовладельцев.По мнению экспертов, расследование может иметь долгоиграющие политические последствия для будущего США, где сейчас активно поднимается вопрос о репарациях чернокожему населению."Демократы нынче подводят тему с рабством под призыв уплаты репараций всем чернокожим. В отдельных штатах вроде Калифорнии это уже всерьёз рассматривается – а Демпартия хочет пойти с повесткой репараций на следующие выборы, хоть это и обойдётся в триллионы долларов.Но, учитывая статистику, справедливее требовать репараций не от рядовых американцев, а от политического класса в Вашингтоне – который и поднялся на вершины власти за счёт рабства", – считает Малек Дудаков.И действительно – было бы логично, чтобы потомки африканских рабов получили возмещение именно с представителей американского финансово-политического истеблишмента, который по факту представляет собой давно сложившуюся касту рабовладельцев.
https://ukraina.ru/20230628/1047630491.html
https://ukraina.ru/20230628/1047617503.html
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Леонид Николенко
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сша, джо байден, дональд трамп, работорговля, рабы
Эксклюзив, США, Джо Байден, Дональд Трамп, работорговля, рабы

Каста рабовладельцев. Предки американских политиков владели рабами – кроме Дональда Трампа

13:46 28.06.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Леонид Николенко
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В США отметили День освобождения рабов. Это новый федеральный – то есть, государственный – праздник, который был недавно учрежден Джозефом Байденом
Однако в Белом Доме явно не предвидели, что популистская инициатива обернется большим конфузом. Причем, не только для действующего президента, но и для всей американской элиты.
Американские историки во главе со специалистом по генеалогии Александром Баннерманом изучили происхождение американской верхушки и пришли к выводу, что практически все ее представители являются выходцами из рабовладельческих семей, которые наживали свое богатство за счет эксплуатации чернокожих.
Однако эти грязные тайны почтенных фамилий тщательно скрывались. Особенно в последнее время, в свете политической конъюнктуры, господствующей в Америке.
"Более 100 политических лидеров США имеют предков, которые были рабовладельцами. Президент Джо Байден и все ныне живущие бывшие президенты США, за исключением Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама.
Губернаторы 11 из 50 штатов США в 2022 году были потомками рабовладельцев, как и два судьи Верховного суда США", – пишет агентство Reuters, которое опубликовало результаты исследования.
Сотрудники информационного агентства поговорили с бывшими президентами, конгрессменами, губернаторами и судьями, предоставив им архивные документы. И все упомянутые американские политики были вынуждены признать, что хотя бы один из их предков когда-то владел черными рабами.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
12:25
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Согласно данным архивов, прапрапрадед Байдена, которого звали Джесси Робинетт, еще в 1800 году использовал рабский труд в штате Мэриленд. А прадедушка темнокожего вице-президента Камалы Харрис эксплуатировал на своей плантации 200 африканских рабов.
Цвет кожи современных политиков не имеет определяющего значения. Стэнли Энн Данхэм, мать бывшего президента Обамы, вообще состояла в родстве с президентом Конфедерации Джефферсоном Дэвисом, возглавившем вооруженный мятеж за сохранение рабства. А он до сих пор является иконой американских расистов.
Дальние родственники первого чернокожего президента США воевали во времена гражданской войны на стороне проигравших рабовладельцев, считавших африканцев говорящими орудиями труда, которых можно безнаказанно мучать и убивать ради хозяйской прихоти.
Дональд Трамп не попал в эту дружную компанию не потому, что его предки были высоконравственными противниками рабовладения. Все дело в том, что они приехали в Америку поздно, после окончания войны между северными и южными штатами, когда позорное рабство было отменено.
Отец – Фредерик Крист Трумп – родился в немецкоязычной семье эмигранта из Баварии, обосновавшегося в США в восьмидесятых годах XIX века. А мать – Мэри Маклауд – появилась на свет в глухом уголке Шотландии, на островах Внешние Гебриды, разговаривала в молодости на гэльском и получила американское гражданство лишь в 1942 году.
Что же касается более породистых семей американской элиты, они замазаны в рабовладении практически поголовно. Это своего рода маркер, обозначающий принадлежность к правящему социальному слою.
"Перед гражданской войной в 1860 году лишь 1,4% американцев имели рабов – тогда как общая доля чернокожих в неволе тогда составляла треть населения. Но среди богатых и успешных семей в политике наличие предков-рабовладельцев – это скорее норма", – отмечает американист Малек Дудаков.
К примеру, такие родственники отыскались у наиболее воинственных сенаторов-ястребов – Линдси Грэма, Митча Макконнелла, Тома Коттона, Джеймса Лэнкфорда, Ладды Тэмми Дакуорт, Джин Шахин и Мэгги Хассен.
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Особенно забавно выглядит история либерального сенатора от Массачусетс Элизабет Уоррен, которая выдвигалась в президенты США от Демократической партии, но проиграла внутреннюю конкуренцию Байдену.
В свое время она пыталась отнести себя к небелым, заявляя о том, что у нее якобы имеются индейские предки. Потому что это подразумевало получение определенных привилегий в университетской среде и неплохой политический пиар накануне выборов.
Но в итоге этот обман разоблачили – и теперь установлено, что пращуры демократки Уоррен принадлежали к белой элите и тоже владели рабами.
Самого Байдена тоже уличили в неблаговидных попытках скрыть свою настоящую родословную.
Как сообщало издание Politico, со ссылкой на книгу "Байдены", которую написал Бен Шрекингер, президент США предпочитает акцентировать внимание на своих ирландских корнях, и умалчивает о рабовладельческих предках – хотя уже известно, что среди них был не только его упомянутый прапрапрадед.
Более того, по данным Politico Байден заказывал свое полное генеалогическое древо у специалиста Джеймса Петти – но так и не решился публиковать его результаты, которые до сих пор считаются конфиденциальной информацией.
Судя по всему, эти данные оказались очень компрометирующими с точки зрения наличия родственников-рабовладельцев.
К примеру, известно, что специалист по генеалогии Баннерман обнаружил отдаленное родство между Байденом и женой того самого президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса – пламенного борца за черное дело рабовладельцев.
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По мнению экспертов, расследование может иметь долгоиграющие политические последствия для будущего США, где сейчас активно поднимается вопрос о репарациях чернокожему населению.
"Демократы нынче подводят тему с рабством под призыв уплаты репараций всем чернокожим. В отдельных штатах вроде Калифорнии это уже всерьёз рассматривается – а Демпартия хочет пойти с повесткой репараций на следующие выборы, хоть это и обойдётся в триллионы долларов.
Но, учитывая статистику, справедливее требовать репараций не от рядовых американцев, а от политического класса в Вашингтоне – который и поднялся на вершины власти за счёт рабства", – считает Малек Дудаков.
И действительно – было бы логично, чтобы потомки африканских рабов получили возмещение именно с представителей американского финансово-политического истеблишмента, который по факту представляет собой давно сложившуюся касту рабовладельцев.
 
ЭксклюзивСШАДжо БайденДональд Трампработорговлярабы
 
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