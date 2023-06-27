https://ukraina.ru/20230627/1047602786.html

Непраздные рассуждения о трассе М4

Непраздные рассуждения о трассе М4 - 27.06.2023 Украина.ру

Непраздные рассуждения о трассе М4

Один из самых важных вопросов, которые возникли у граждан 24 июня состоит в том – а если бы вместо "Вагнера" оказались бы подразделения ВСУ, они тоже за сутки прошли бы 780 километров? Ну и потом за несколько часов ещё 200? Как говорил Лариосик, "я человек не военный", но определённые соображения у меня имеются

2023-06-27T15:25

2023-06-27T15:25

2023-06-27T15:25

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Начну с того, что логика действия сторон всё же отличалась от логики боевых действий."Вангер" не собирался воевать – он собирался прибыть в Москву и предъявить претензии действующей власти, но свергать власть он не собирался (отметим, что от этого мятеж мятежом быть не переставал).Но и Москва тоже сражаться не собиралась – силовое пресечение выступления "Вагнера" означало прямой акт гражданской войны с непредсказуемыми последствиями.Соответственно, в центре разменивали время на расстояние – покуда колонна "Вагнера" наматывала сотни километров по отличным российским дорогам практически не встречая сопротивления, российское руководство при посредничестве Александра Лукашенко вело переговоры с руководителями мятежа и, в конечном итоге, нашло компромисс.На случай, если бы переговоры не привели к определённому результату, в московский регион перебрасывались резервы, которые бы обеспечили невозможность для мятежников войти в город (как минимум).Как мы понимаем, в случае прорыва украинских войск, независимо от того, будет ли это одиночная ДРГ или достаточно многочисленная колонна, алгоритм действий будет совсем иным.Переговоры, конечно, вестись тоже будут – существует негласная договоренность о непереносе боевых действий на территорию России в границах 1991 года и, надо пронимать, существуют определённые каналы коммуникации, через которые Запад будет поставлен перед необходимостью одёрнуть своих цепных свиней (нет ли в этом обозначении антисемитизма?) во избежание эскалации.Другое дело, что эффекта эти переговоры скорее всего не дадут.Во-первых, Зеленский не настолько адекватен, чтобы отказаться от попытки взять штурмом Москву.Во-вторых, если Зеленский всё же достаточно адекватен, он всё равно не откажется от попытки взятия Москвы – просто заявит, что колонна взбунтовалась и его приказам не подчиняется (так в 1920 году поступил Юзеф Пилсудский, когда корпус Люциана Желиговского захватил Вильно – эпизод этот официально именуется "мятежом Желиговского").Так или иначе, но в такой ситуации все силы должны быть брошены для пресечения движения вражеских войск по российской территории. Соответствующие приказы получат все воинские части вдоль маршрута следования противника, по колонне будут работать ВКС, но… вам не кажется, что в этой схеме чего-то не хватает?Как показал опыт "мятежа Пригожина" (многие полагают, что это был не мятеж, а хитрый план – в любом случае уголовное дело прекращено) не хватает готовности к действиям гражданских властей.Ведь что мы наблюдали во время марша "Вагнера"?Во-первых, неспособность властей прекратить движение гражданского транспорта по трассам. Так и непонятно, пострадали ли гражданские лица во время ударов ВКС по колоннам "Вагнера".Очевидно, простого перекрытия дорог недостаточно. Должна быть отработана система мер для того, чтобы срочно прекратить движение транспорта по крупнейшим магистралям, а водители гражданского транспорта получили информацию о необходимости покинуть проезжую часть (если нужно – бросив автомобили).Во-вторых, для пресечения движения по дорогам были предприняты неподготовленные и потому неэффективные меры – автодоровская техника, которой были перегорожены некоторые дороги, была просто сброшена на обочину, а канавы поперёк дорог могли только незначительно замедлить продвижение колонн (и только потому, что колонны были автомобильные – танки ехали на трейлерах).Очевидно, необходимо пойти украинским путём и оборудовать постоянные места для подготовки инженерных заграждений – бетонных блоков, тетраэдров, противотанковых ежей, складированных просто около дороги и которые можно было бы оперативно установить коммунальной или государственной техникой (разумеется, должен быть в готовности соответствующий мобилизационный план). В некоторых случаях, очевидно, проезжую часть можно будет заминировать управляемыми фугасами.Сюда же относится создание постоянных стрелковых укреплений – импровизированные стрелковые позиции на окраинах Москвы, с применением мешков с песков и элементов инженерного устройства трасс (откосы и канвы вместо окопов) не могло не вызвать недоумения.Между тем, по большинству трасс разбросаны стационарные бетонные стрелковые точки, оставшиеся с 90-х. Самое время привести их в порядок, замаскировать и обсыпать песком.В-третьих, вопрос о создании территориальной обороны не только в пограничной зоне, но и в глубинных областях остаётся актуальным.Разумеется, решение такое не столь уж простое и с организационной, и с финансовой, и, главное, юридической точкой зрения (после мятежа наверняка обжёгшись на молоке будут дуть на воду). Однако решение этой проблемы нельзя оставлять на "после войны".

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html

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мнение, мнения, оборона, гражданская оборона, война, трассы, дороги