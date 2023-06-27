https://ukraina.ru/20230627/1047600241.html

Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг - 27.06.2023 Украина.ру

Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа. Об этом российский лидер заявил во время обращения к военнослужащим в Кремле 27 июня

2023-06-27T14:16

2023-06-27T14:16

2023-06-27T14:53

новости

владимир путин

чвк "вагнер"

мятеж

летчики

обращение

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Армия и народ не поддержали мятежников, заявил Путин. Для подавления мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации на Украине.Обращаясь к силовикам, Путин отметил что они защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу российских граждан, уберегли нашу Родину от потрясений и фактически остановили гражданскую войну. Президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания. Он отметил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.В Воронежской области потерпели крушение несколько вертолетов и самолет. По предварительной версии, они были сбиты бойцами ЧВК "Вагнер". Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал вину своих наемников за убийство пилотов ВС РФ и согласился выплатить по 50 млн рублей родным погибших, об этом сообщили ряд российских СМИ 25 июня.При этом точное количество погибших российских военных неизвестно.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.Дело о вооруженном мятеже с участием ЧВК "Вагнер" прекращено. Такое сообщение во вторник распространила пресс-служба ФСБ. Также стало известно о начале подготовки к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.

https://ukraina.ru/20230627/1047573833.html

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новости, владимир путин, чвк "вагнер", мятеж, летчики, обращение