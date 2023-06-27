Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
14:16 27.06.2023 (обновлено: 14:53 27.06.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент России Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа. Об этом российский лидер заявил во время обращения к военнослужащим в Кремле 27 июня
Армия и народ не поддержали мятежников, заявил Путин. Для подавления мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации на Украине.
Обращаясь к силовикам, Путин отметил что они защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу российских граждан, уберегли нашу Родину от потрясений и фактически остановили гражданскую войну.
"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего", - сказал Путин, обращаясь к силовикам.
Президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания. Он отметил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.
23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
В Воронежской области потерпели крушение несколько вертолетов и самолет. По предварительной версии, они были сбиты бойцами ЧВК "Вагнер".
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал вину своих наемников за убийство пилотов ВС РФ и согласился выплатить по 50 млн рублей родным погибших, об этом сообщили ряд российских СМИ 25 июня.
При этом точное количество погибших российских военных неизвестно.
После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
Дело о вооруженном мятеже с участием ЧВК "Вагнер" прекращено. Такое сообщение во вторник распространила пресс-служба ФСБ. Также стало известно о начале подготовки к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.
10:39Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.