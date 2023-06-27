https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html

Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина

Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина - 27.06.2023 Украина.ру

Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина

К сожалению в обществе всегда высок процент людей, не способных признать свои ошибки и готовых переписывать реальность под себя, не замечая абсурдность создаваемого ими в своём воображении мира.

2023-06-27T10:25

2023-06-27T10:25

2023-06-27T10:25

мнения

россия (рф)

пригожин

владимир путин

ростислав ищенко

чвк "вагнер"

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Пригожинская реклама была рассчитана на откровенно недалёких людей, не замечающих кричащих противоречий в его утверждениях и искренне верящих, что при помощи массовых расстрелов всех "слишком богатых", "слишком умных" и просто тех, кто не нравится, можно построить светлое будущее.Она была по-своему эффективна, поскольку точно била в целевую аудиторию, обеспечивая постоянный приток в ЧВК новых добровольцев. А добровольцы были нужны, поскольку городские бои, даже при подавляющем превосходстве в артиллерии и авиации, штука кровавая (изучите хотя бы историю штурма Бреслау). Пусть противник и теряет больше, но он-то восполняет потери за счёт мобилизации, а ЧВК может пополняться только за счёт добровольцев.Естественно, государство нанимает ЧВК только когда нуждается в её услугах. Соответственно, до поры, до времени, никто не мешал Пригожину создавать своей структуре образ ордена рыцарей без страха и упрёка (хоть в ЧВК, как и в любой другой структуре, бывают люди разные).В результате, когда разгорелся мятеж, линейно мыслящая часть российских патриотов оказалась в состоянии когнитивного диссонанса. Как вся страна, они доверяют Путину. В России, выступивший против Путина, автоматически прекращает быть патриотом, поскольку на сегодня Путин – главная консолидирующая сила России.В то же время, они верили Пригожину и искренне считали, что в стране никто, кроме ЧВК, не умеет воевать, что Шойгу с Герасимовым прячут от Пригожина снаряды прямо в подвале Минобороны, что всех генералов в армии надо срочно заменить сотрудниками ЧВК и тогда всем будет счастье и победа над коррупцией. Когда Пригожин объявил поход на Москву, эти люди ожидали, что сейчас выйдет царь, разгонит плохих бояр, а "народного героя" введёт под белы руки в высокий терем, усадит одесную себя и назначит главным советником по всем вопросам.Слово мятеж из уст Путина, как раз и вызвало состояние когнитивного диссонанса. Как же царь выступил против народного героя, заодно с плохими боярами? Такого просто не может быть. Пока колонны ЧВК двигались на Москву, они ещё надеялись, что вот сейчас "народное войско" возьмёт Кремль и выяснится, что царя просто лихие бояре магическим зельем опоили. "Народный герой" его живой водой окропит и всё опять станет на свои места, начнётся сплошная благодать и в человецех благоволение.Но тут выяснилось, что мятежники вроде как капитулировали, приняли условия помилования, а лихие-то бояре при царе остались. Тогда у нас на глазах за сутки родилась легенда. Тусовка "свидетелей Пригожина" начала утверждать, что мятеж был не мятеж, а договорённость Путина с Пригожиным, чтобы "вскрыть язвы" (какие неведомые миру язвы надо было вскрывать таким опасным способом, никто не знает). Иные утверждают, что таким образом мы обманывали США (интересно что мы им внушали?). Были люди, утверждавшие, что никакие самолёты/вертолёты никто не сбивал и никакие пилоты не гибли и вообще "потерь нет", а фронту от марша Пригожина была только польза.Самые неизлечимые начали доказывать, что ЧВК специально, таким "хитрым образом" перебросили в Белоруссию, чтобы пугать украинцев походом на Киев. Точно, ведь просто так их отправить в Белоруссию было никак нельзя. В ЦАР – можно, в Сирию – пожалуйста, в Мали – с удовольствием, а в Белоруссию – нет, слишком сложно, далеко: самолёты не летают, поезда не ходят. И, главное, скрытность соблюдена, никто же не знает, что Пригожин теперь в Белоруссии.Некоторые, "особо талантливые", даже доказывали, что теперь у нас будет два, нет три, нет четыре, десять (кто больше?) ЧВК "Вагнер". Одно в России, одно в Белоруссии, одно в Африке, Китай большой, туда, пожалуй штук пять надо бы снарядить, а то не удастся американцев обмануть "маршем на Пекин".В общем, Путину пришлось, выступать ещё раз. Если первое обращение к народу, в субботу, было для умных, то второе, понедельничное, для простаков. Им ещё раз, коротко и внятно сказали, что это был мятеж, а не инсценировка, что он готовился при участии иностранных спецслужб, что большая часть рядовых участников была втянута в незаконные действия против воли, поэтому власти не разнесли колонны "борцов за справедливость" в клочья при помощи планирующих бомб и высокоточных ракет, ещё на дальних подступах к Ростову-на-Дону, а дали им время одуматься и убедиться, что их не поддерживает ни армия, ни народ, что их дело проиграно ещё до начала.Грубо говоря, власти не желали кровавой бойни, даже краткосрочной, не хотели врагам давать малейшую зацепку для разжигания в России гражданской войны. И власть в этом преуспела. Народ потому и поддерживает Путина неизменно уже третий десяток лет, что он всегда выбирает не наиболее зрелищный и лично ему выгодный вариант действий, а сложный и непопулярный, зато отвечающий интересам страны. Многие не понимают решения Путина сразу, зато на значительном временном отрезке их верность и выверенность становятся очевидными.Путин также ещё раз объяснил какая судьба ожидает ЧВК "Вагнер". Из его слов следует, что в России эта структура прекратит своё существование. Наиболее замазанные в организации мятежа её руководители могут покинуть Россию и перебраться в Белоруссию вместе с Пригожиным. Остальным на выбор предлагается три варианта: подписать контракт с МО и воевать дальше, вернуться домой к семьям, воспользовавшись неформальной амнистией, объявленной Путиным, третий вариант – перейти в Белоруссию.Эта схема отработана в Сирии и надёжна, как швейцарские часы. Там тоже местным (сирийским) мятежникам предлагалось при капитуляции три варианта: перейти на службу к Асаду, вернуться по домам, уехать на зелёных автобусах в Идлиб. Таким образом, заблудших, обманутых и принуждённых, отделяли от упорных и оголтелых.Понятно, что в Белоруссию уедут те, кто не видит себя в России и не может смириться с действующими в стране законами и правилами. Но, думаю, что и в Белоруссии, вопреки надеждам многих, утверждающих, что Лукашенко на пустом месте получил "лучшую частную армию мира", ЧВК "Вагнер" в прежнем виде уже не возродится, а его бледная тень, возродившись не просуществует долго.Во-первых, большинство вряд ли уйдёт из России. Уйдут только те, кто стоял у истоков ЧВК (и то, возможно не все). Те, кто не мыслит себя без войны и кому, в то же время, тесны рамки государственной службы. Это максимум пара сотен людей. Возможно из чувства ложного "боевого братства" к ним присоединится ещё две-три тысячи человек. Но у большинства семьи и они не собираются воевать вечно, а героический ореол, вокруг ЧВК, после мятежа несколько померк. Тем более непонятно, что там будет в Белоруссии, в то время, как ВС РФ как раз сейчас успешно громят ВСУ на фронте.Во-вторых, понятно, что какую-то структуру сформировать в Белоруссии можно, а в перспективе, при желании, можно её численность увеличить за счёт добровольцев. Но есть нюансы, и не один.Начнём с того, что Белоруссия не может себе позволить финансирование такой структуры, как могла Россия. При этом Пригожин только формально тратил свои деньги, заработать их давало ему возможность государство. Что-то мне подсказывает, что с бизнесом в России ему теперь будет трудновато, а на картошке много не заработаешь. Можно, конечно в Минске открыть ресторан или сеть магазинов, но если прибыли и будут (там ведь местные будут конкурировать), то не такие, чтобы финансировать частную армию в пару десятков тысяч человек.У Минска нет геополитических интересов в Африке. Главное же, местным нужны не просто специалисты из ЧВК, но специалисты, за которыми стоит сверхдержава, способная поддержать дружественное правительство политически, дипломатически, экономически, обеспечить ему военный зонтик. Белоруссия этого, при всём желании, сделать не может.Так что масштабной ЧВК в Белоруссии просто нечего делать. Хватит две-три сотни инструкторов (ну пусть пять сотен, с запасом), чтобы повысить выучку белорусской армии. Причём они могут преподать весьма ограниченный курс: в основном контрпартизанские действия, спецоперации в тылу врага, подготовка штурмовой пехоты и налаживание её взаимодействия с артиллерией и бронетехникой, а также тактика городских боёв.Лукашенко, конечно, может сформировать отдельную бригаду в две-три тысячи человек, назвать её "Вагнер" и пугать поляков. Но, наёмная армия дорого стоит, особенно это чувствуется в мирное время. Поэтому через некоторое время, наёмных спецов там просто заменят обученные ими же белорусы, останется только название.Наконец, последний нюанс. Лукашенко человек даже более амбициозный и вспыльчивый, чем Пригожин и его командиры. При этом, в отличие от Путина, он сторонник предельно жёстких действий. Двум таким амбициозным деятелям в одной маленькой Белоруссии будет тесно. Пригожину придётся либо полностью отойти от политики и от участия в управлении ЧВК и заняться каким-нибудь мирным бизнесом или начать писать мемуары (в ближайшие пару лет на них ещё будет неплохой спрос), либо в течение пары лет у них с бацькой возникнет конфликт, из которого выйдет целым только один. Причём я думаю, что большинство из объективных наблюдателей сделает ставку на то, что без особых проблем победит Александр Григорьевич (хотя бы потому, что он больше подходит России).По итогу осталось непонятным, будет ли раскассирована в России только ЧВК "Вагнер" или вообще все ЧВК. В отличие от многих коллег, я полагаю, что подобные структуры нужны, только их деятельность должна строго регулироваться законом и постоянно находиться под бдительным наблюдением соответствующих органов.В любом обществе есть люди, называющие себя "псы войны", "дикие гуси" и т. д. Они не мыслят себя в мирной жизни. Если им не дать возможность удовлетворить свои инстинкты, они станут опасны для общества (уйдут в криминал). Если же им в удовлетворении их желания непрерывно воевать помочь, то они принесут пользу обществу и государству, а некоторые, которым особо повезёт, могут даже стать народными героями.В государственные силовые структуры таким людям вписаться трудно. О них говорят, что это отличный боец на фронте, но человек абсолютно не признающий никакой субординации, что может сойти с рук во время войны, но абсолютно нетерпимо в мирное время. Раньше эти люди уходили в дикое наёмничество и попадали в полукриминальную серую зону. Сейчас ЧВК, работающие в рамках государственного регулирования, дают возможность взять это движение под контроль и предоставить им, как возможность постоянно заключать всё новые контракты на войну, так и обеспечить защиту закона.Поэтому будет обидно, если неудавшийся мятеж перечеркнёт начавшуюся работу по установлению государственного контроля над частными вербовочными центрами. Бывало, что и генералы бунтовали, но из-за этого никому в истории не пришло в голову отказываться от армии.Впрочем, думаю, что повторное (для простаков) обращение Путина было уже лишним. Кто хотел и так всё понял, с первого раза. Кто не хотел – поймёт позже. В первые месяцы после отзыва с Донбасса о Стрелкове тоже легенды ходили и многие ждали, когда Государь вызовет его, посадит одесную себя и далее про тексту. Сейчас большинство из ждавших его тихо (или громко) ненавидит, будучи не в силах простить ему своё разочарование.Пройдёт время и всё расставит по местам. Через пару лет только отдельные совсем уж неадекватные граждане будут рассказывать друг другу сказки о "постановочном мятеже", "чтобы американцев обмануть".Пока же, не успел Путин выступить, как бдительные граждане, живущие в рамках теории заговора, заметили, что он сказал "ещё раз обращаюсь к вам" и тут же сделали вывод, что где-то есть "скрытый имам" (первое обращение Путина, которое "никому не показали"). Хоть даже дураку должно быть понятно, что когда президент с интервалом в сутки повторно обращается к народу по одному и тому же вопросу, он естественно говорит, что обращается "ещё раз".Есть и те, кто усматривает скрытый намёк в том, что вновь открылись и работают вербовочные центры ЧВК "Вагнер" в разных городах России. Но зачем их закрывать? Теперь они будут вербовать добровольцев для Минобороны, с которым любой доброволец обязан лично или в составе структуры подписать контракт.Так что можно подвести итог этого короткого, но чуть не ставшего трагическим этапа нашей истории и вновь переключить внимание на события на фронте. Там сейчас решается судьба не только России, но и Европы и мира. В субботу Россия выиграла очередной бой, а предстоит нам выиграть войну.

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мнения, россия (рф), пригожин, владимир путин, ростислав ищенко, чвк "вагнер"