"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле

Давай закурим, товарищ, по одной! О тех, кто предал память отцов и дедов и запрещает петь нам наши песни

День Победы - то праздник, значение которого для всех, кто празднует Победу над фашизмом, сравнимо с праздниками религиозными. Победа Света над Тьмой.