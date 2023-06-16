"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле - 16.06.2023 Украина.ру
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"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле
"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле - 16.06.2023 Украина.ру
"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле прокомментировала снос памятника А. С. Пушкину в Риге, пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали
2023-06-16T13:37
2023-06-16T13:37
новости
зарубежье
латвия
вайкуле
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Она сказала, что это, по её мнению, нужно было сделать ещё давно, так как в Латвии якобы давно хотят уйти от советского прошлого.Пользователи соцсетей возмутились по поводу того, что Вайкуле не знает, в какое время жил Пушкин.Ранее Вайкуле уже заявляла, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют ценности.СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Латвии по поручению властей сносят мемориалы Красной армии.Также известно, что местные жители приносили цветы к оставшимся памятникам Красной армии 9 мая.
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Новости, Зарубежье, Латвия, Вайкуле

"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле

13:37 16.06.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗакрытие международного конкурса "Новая волна 2016"
Закрытие международного конкурса Новая волна 2016 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Певица Лайма Вайкуле прокомментировала снос памятника А. С. Пушкину в Риге, пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали
Она сказала, что это, по её мнению, нужно было сделать ещё давно, так как в Латвии якобы давно хотят уйти от советского прошлого.
Пользователи соцсетей возмутились по поводу того, что Вайкуле не знает, в какое время жил Пушкин.
"Давно пора эту " кормилицу" лишить всех российских прикормов. Лайма, ты тоже советское прошлое. Не забывай об этом! Всю жизнь жила за счет России, а потом переобулась. Пушкин – это советское прошлое? Она вообще в курсе, когда жил Пушкин? Скажите даме, что Пушкин не советский писатель", – написали в комментариях.
Ранее Вайкуле уже заявляла, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют ценности.
СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Латвии по поручению властей сносят мемориалы Красной армии.
Также известно, что местные жители приносили цветы к оставшимся памятникам Красной армии 9 мая.
Гурченко Шульженко колллаж
3 мая, 04:00
Давай закурим, товарищ, по одной! О тех, кто предал память отцов и дедов и запрещает петь нам наши песниДень Победы - то праздник, значение которого для всех, кто празднует Победу над фашизмом, сравнимо с праздниками религиозными. Победа Света над Тьмой.
 
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