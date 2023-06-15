https://ukraina.ru/20230615/1047265660.html

"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем

"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем - 15.06.2023 Украина.ру

"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем

Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать, заявил глава запорожского общественного движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов. Об этом сообщает агентство РИА Новости 15 июня

2023-06-15T15:46

2023-06-15T15:46

2023-06-15T16:03

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По словам Рогова, после разрушения Каховской ГЭС произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС было намерение лишить Крым воды. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что заинтересован в подрыве Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Арменом Гаспаряном на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, украина, россия, каховская гэс, владимир рогов