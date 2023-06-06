Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона - 06.06.2023 Украина.ру
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Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона - 06.06.2023 Украина.ру
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня
2023-06-06T11:33
2023-06-06T11:54
новости
каховская гэс
крым
севастополь
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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации людей.Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города.По его словам, город пользуется собственным водохранилищем и альтернативными источниками водоснабжения.Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.
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новости, каховская гэс, крым, севастополь
Новости, Каховская ГЭС, Крым, Севастополь

Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона

11:33 06.06.2023 (обновлено: 11:54 06.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации людей.
"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", - написал Аксенов.
Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города.
По его словам, город пользуется собственным водохранилищем и альтернативными источниками водоснабжения.
Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
09:56
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июняУкраинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
 
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