https://ukraina.ru/20230606/1046947052.html
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона - 06.06.2023 Украина.ру
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня
2023-06-06T11:33
2023-06-06T11:33
2023-06-06T11:54
новости
каховская гэс
крым
севастополь
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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации людей.Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города.По его словам, город пользуется собственным водохранилищем и альтернативными источниками водоснабжения.Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.
https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, каховская гэс, крым, севастополь
Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
11:33 06.06.2023 (обновлено: 11:54 06.06.2023)
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации людей.
"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", - написал Аксенов.
Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города.
По его словам, город пользуется собственным водохранилищем и альтернативными источниками водоснабжения.
Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.