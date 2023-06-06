https://ukraina.ru/20230606/1046947052.html

Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона

Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона - 06.06.2023 Украина.ру

Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона

Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня

2023-06-06T11:33

2023-06-06T11:33

2023-06-06T11:54

новости

каховская гэс

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/06/1040537497_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_4ccc015c50e1c3d011687bf476bbd995.jpg

В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации людей.Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении города.По его словам, город пользуется собственным водохранилищем и альтернативными источниками водоснабжения.Также он добавил, что нужно продолжать доверять официальной информации.

https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, крым, севастополь