https://ukraina.ru/20230604/1046881552.html

ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива

ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива - 04.06.2023 Украина.ру

ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива

Канадские и американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив накануне, тем самым преднамеренно провоцируя риски в этом районе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня

2023-06-04T13:45

2023-06-04T13:45

2023-06-04T13:45

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Ши И сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала силы для сопровождения и наблюдения за западными военными кораблями.Ши И подчеркнул, что китайские военные находятся в боевой готовности и примут все необходимые меры для решительного ответа на все угрозы и провокации, защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности.Как сообщается, 4 июня Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив.Уточнялось, что в соответствии с международным правом американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море“.Отношения между Китаем и США заметно охладели в августе 2022 года после визита занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.КНР считает остров одной из своих провинций, поэтому осудила визит Пелоси, увидев в этом поступей поддержку Соединёнными Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, тайвань, китай, кнр (китай), сша, канада, тайваньский пролив