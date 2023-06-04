ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива - 04.06.2023 Украина.ру
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ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива - 04.06.2023 Украина.ру
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива
Канадские и американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив накануне, тем самым преднамеренно провоцируя риски в этом районе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня
2023-06-04T13:45
2023-06-04T13:45
новости
тайвань
китай
кнр (китай)
сша
канада
тайваньский пролив
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Ши И сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала силы для сопровождения и наблюдения за западными военными кораблями.Ши И подчеркнул, что китайские военные находятся в боевой готовности и примут все необходимые меры для решительного ответа на все угрозы и провокации, защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности.Как сообщается, 4 июня Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив.Уточнялось, что в соответствии с международным правом американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море“.Отношения между Китаем и США заметно охладели в августе 2022 года после визита занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.КНР считает остров одной из своих провинций, поэтому осудила визит Пелоси, увидев в этом поступей поддержку Соединёнными Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, тайвань, китай, кнр (китай), сша, канада, тайваньский пролив
Новости, Тайвань, Китай, КНР (Китай), США, Канада, Тайваньский пролив

ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива

13:45 04.06.2023
 
© flickr.com / U.S. Navy photo by Lt. j.g. Xavier JimenezЭсминец ВМС США USS Carney
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© flickr.com / U.S. Navy photo by Lt. j.g. Xavier Jimenez
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Канадские и американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив накануне, тем самым преднамеренно провоцируя риски в этом районе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня
Ши И сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала силы для сопровождения и наблюдения за западными военными кораблями.
"Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность, а также посылают ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — сказал он.
Ши И подчеркнул, что китайские военные находятся в боевой готовности и примут все необходимые меры для решительного ответа на все угрозы и провокации, защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности.
Как сообщается, 4 июня Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив.
Уточнялось, что в соответствии с международным правом американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море“.
Отношения между Китаем и США заметно охладели в августе 2022 года после визита занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
КНР считает остров одной из своих провинций, поэтому осудила визит Пелоси, увидев в этом поступей поддержку Соединёнными Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения.
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