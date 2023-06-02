https://ukraina.ru/20230602/1046835981.html

Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган

Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган - 02.06.2023 Украина.ру

Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган

Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа... Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:32

александр асафов

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запад

ес

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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа Эрдогана и предстоящем саммите БРИКС: 0:31 - БПЛА в Москве: это что-то меняет? 03:56 – Отношение к заявлениям о военном положении; 08:28 – Кто останется в команде вместе с Реджепом Эрдоганом? 13:49 – Будет ли Реджеп Эрдоган укрепляться в качестве миротворца? 15:48 – Что сейчас представляет объединение БРИКС? 18:12 – Ситуация с безопасностью на севере Косова и Метохии; 20:49 – О горячих местах на карте мира и манипуляции с ними; 23:05 – Оставит ли Запад, тлеющий эффект после украинского конфликта?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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