Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган - 02.06.2023 Украина.ру
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Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган
Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган - 02.06.2023 Украина.ру
Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа... Украина.ру, 02.06.2023
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:32
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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа Эрдогана и предстоящем саммите БРИКС: 0:31 - БПЛА в Москве: это что-то меняет? 03:56 – Отношение к заявлениям о военном положении; 08:28 – Кто останется в команде вместе с Реджепом Эрдоганом? 13:49 – Будет ли Реджеп Эрдоган укрепляться в качестве миротворца? 15:48 – Что сейчас представляет объединение БРИКС? 18:12 – Ситуация с безопасностью на севере Косова и Метохии; 20:49 – О горячих местах на карте мира и манипуляции с ними; 23:05 – Оставит ли Запад, тлеющий эффект после украинского конфликта?
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александр асафов, видео, россия, украина, сво, бпла, кадыров, эрдоган, запад, ес, брикс, косово, видео
Александр Асафов, Видео, Россия, Украина, СВО, БПЛА, Кадыров, Эрдоган, Запад, ЕС, БРИКС, Косово

Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган

11:32 02.06.2023
 
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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа Эрдогана и предстоящем саммите БРИКС:
0:31 - БПЛА в Москве: это что-то меняет?
03:56 – Отношение к заявлениям о военном положении;
08:28 – Кто останется в команде вместе с Реджепом Эрдоганом?
13:49 – Будет ли Реджеп Эрдоган укрепляться в качестве миротворца?
15:48 – Что сейчас представляет объединение БРИКС?
18:12 – Ситуация с безопасностью на севере Косова и Метохии;
20:49 – О горячих местах на карте мира и манипуляции с ними;
23:05 – Оставит ли Запад, тлеющий эффект после украинского конфликта?
 
Александр АсафовВидеоРоссияУкраинаСВОБПЛАКадыровЭрдоганЗападЕСБРИКСКосово
 
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