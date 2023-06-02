Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал атаку БПЛА по жилым домам Москвы и Подмосковья, а также рассказал о президентстве Реджепа Эрдогана и предстоящем саммите БРИКС:
0:31 - БПЛА в Москве: это что-то меняет?
03:56 – Отношение к заявлениям о военном положении;
08:28 – Кто останется в команде вместе с Реджепом Эрдоганом?
13:49 – Будет ли Реджеп Эрдоган укрепляться в качестве миротворца?
15:48 – Что сейчас представляет объединение БРИКС?
18:12 – Ситуация с безопасностью на севере Косова и Метохии;
20:49 – О горячих местах на карте мира и манипуляции с ними;
23:05 – Оставит ли Запад, тлеющий эффект после украинского конфликта?
03:56 – Отношение к заявлениям о военном положении;
08:28 – Кто останется в команде вместе с Реджепом Эрдоганом?
13:49 – Будет ли Реджеп Эрдоган укрепляться в качестве миротворца?
15:48 – Что сейчас представляет объединение БРИКС?
18:12 – Ситуация с безопасностью на севере Косова и Метохии;
20:49 – О горячих местах на карте мира и манипуляции с ними;
23:05 – Оставит ли Запад, тлеющий эффект после украинского конфликта?