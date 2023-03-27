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Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС
Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС - 27.03.2023 Украина.ру
Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС
На сегодняшний день Киев не готов подтвердить, что не станет подвергать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) обстрелам. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T08:45
2023-03-27T08:45
2023-03-27T09:05
запорожская аэс
обстрелы
новости
украина
постпред
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"От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы", — подчеркнул Ульянов.По его словам, украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20230309/1044204192.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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запорожская аэс, обстрелы, новости, украина, постпред
Запорожская АЭС, обстрелы, Новости, Украина, постпред
Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС
08:45 27.03.2023 (обновлено: 09:05 27.03.2023)
На сегодняшний день Киев не готов подтвердить, что не станет подвергать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) обстрелам. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 марта РИА Новости
"От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы", — подчеркнул Ульянов.
По его словам, украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации".
"Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем", — заключил постпред России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.
С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.