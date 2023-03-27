https://ukraina.ru/20230327/1044741311.html

Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС

Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС - 27.03.2023 Украина.ру

Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС

На сегодняшний день Киев не готов подтвердить, что не станет подвергать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) обстрелам. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 марта РИА Новости

2023-03-27T08:45

2023-03-27T08:45

2023-03-27T09:05

запорожская аэс

обстрелы

новости

украина

постпред

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"От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы", — подчеркнул Ульянов.По его словам, украинская сторона пытается переводить разговор в другую плоскость и рассуждает о "демилитаризации", "деоккупации".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20230309/1044204192.html

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запорожская аэс, обстрелы, новости, украина, постпред