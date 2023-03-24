https://ukraina.ru/20230324/1044588634.html

"Неужели Козловский поёт громче меня?"

"Неужели Козловский поёт громче меня?" - 24.03.2023 Украина.ру

"Неужели Козловский поёт громче меня?"

Вынесенную в заголовок фразу из "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского помнят, наверное, все. Но вот с самим Козловским не всё так однозначно. В 1959-65... Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

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Вынесенную в заголовок фразу из "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского помнят, наверное, все. Но вот с самим Козловским не всё так однозначно. В 1959-65 годах, когда писался цикл рассказов про Дениса Кораблёва, имя оперного певца Козловского гремело. Уже в 80-х школьникам приходилось объяснять, кто это такой. А уж сейчас…Иван Семёнович Козловский родился 24 марта 1900 года в селе Марьяновка Киевской губернии в крестьянской семье. Козловский был обладателем уникального голоса – высокий (лирический) тенор, за который его часто называли "русским соловьём" и "чародеем оперы"Интерес к музыке Козловскому привил отец, который отлично пел, играл на венской гармонике. Мальчик имел исключительный слух и от природы поставленный красивый голос.Подростком пел в хоре труппы Общества украинских актеров в Киеве. Вскоре Козловский стал солистом Большого академического хора, которым руководил известный на Украине композитор и хормейстер Александр Кошиц. В 1917 году Козловский поступил в Киевский музыкально-драматический институт на вокальный факультет.В 1926 году Козловский дебютировал на сцене Большого театра (партия Альфреда в "Травиате"), солистом которого являлся до 1956 года.В репертуаре Ивана Козловского насчитывалось около 50 оперных партий, в их числе: Альфред в "Травиате" Верди, Юродивый в "Борисе Годунове" Мусоргского, Ленский в "Евгении Онегине" Чайковского, Владимир Галицкий в "Князе Игоре" Бородина, царь Берендей в "Снегурочке" Римского-Корсакова.Исполнял он также партии западного репертуара, среди которых выделялись Лоэнгрин в одноименной опере Вагнера, граф Альмавива в "Севильском цирюльнике" Россини, герцог в "Риголетто" Верди.Много выступал в концертах, преимущественно с русскими старинными романсами, русскими и украинскими народными песнями, камерной лирикой русских композиторов (Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов).Во время Великой Отечественной войны Козловский внёс в фонд обороны 25 тысяч рублей. В составе концертных бригад выступал перед бойцами, давал концерты в освобождённых городах, выступал в госпиталях: "мне довелось много раз выступать перед фронтовиками. И в госпиталях, и вблизи передовой. К раненым не раз ездил с Алексеем Николаевичем Толстым. Он читал свои рассказы, а я пел…"В 1944 году вместе с дирижёром Александром Свешниковым Козловский создал уникальный коллектив — Хор мальчиков, который со временем превратился в знаменитое Хоровое училище имени Свешникова.В послевоенный период помимо выступлений в качестве солиста Иван Семенович продолжал режиссёрскую работу — поставил несколько опер.В 54 года певец оставил сцену Большого театра. Что именно послужило причиной ухода из театра, остается загадкой.Иван Козловский играл в фильмах "Концерт фронту" (1942), "Большой концерт" (1951), "Борис Годунов" (1955), "Поэма о море" (1958), "И жизнь, и слёзы, и любовь" (1984).В 1960-е годы Козловский добился строительства на собственные деньги на своей родине, в селе Марьяновка, Детской музыкальной школы, которой помогал до конца своих дней. Козловский сам обучал маленьких вокалистов, выступал с хором учащихся.В поздние годы Козловский пел и записывал русскую духовную музыку.Иван Семёнович Козловский — Народный артист СССР (1940), Герой Социалистического Труда (1980), лауреат Государственных премий СССР (1941, 1949), награжден пятью орденами Ленина (1939, 1951, 1970, 1976, 1980), орденом "Знак Почета" и медалями.Умер Козловский в Москве 24 декабря 1993 года. 25 марта 2005 года, на "Доме артистов Большого театра", где он жил, открыли памятную доску Ивану Козловскому.

https://ukraina.ru/20210321/1030884993.html

https://ukraina.ru/20220104/1033017705.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

история, история украины, история ссср, певец, опера, музыка, большой театр