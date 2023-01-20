Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины - 20.01.2023 Украина.ру
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Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины
Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины - 20.01.2023 Украина.ру
Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины
Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что украинские военные не могут воевать только на патриотизме и мотивированности, нужно оружие, поскольку картинка с национального телемарофона далека от реальной ситуации на фронте
2023-01-20T12:55
2023-01-20T12:55
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В пятницу запланирована встреча представителей оборонных ведомств примерно 50 стран на авиабазе "Рамштайн" (Германия), где будет обсуждаться военная помощь Украине.Она отметила, что публичные заявления о том, что "война входит в переломный момент, резкое увеличение поставок оружия Украине" имеют четкую параллель с событиями годовой давности. Политик подчеркнула, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал важное заявление о необходимости передачи Украине танков и готовности его страны поддержать "широкую танковую коалицию".По данным газеты Politico, группа европейских стран, которую, вероятно, возглавляет Польша, может предпринять первые шаги в пятницу на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило издание в пятницу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Новости, Украина, ВСУ, оружие

Армия не может воевать только на патриотизме, нужно оружие - депутат ВР Украины

12:55 20.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что украинские военные не могут воевать только на патриотизме и мотивированности, нужно оружие, поскольку картинка с национального телемарофона далека от реальной ситуации на фронте
В пятницу запланирована встреча представителей оборонных ведомств примерно 50 стран на авиабазе "Рамштайн" (Германия), где будет обсуждаться военная помощь Украине.
"Наша армия не может воевать только на патриотизме и мотивированности. Ситуация на фронте далека от реляций марафона (национальный телемарафон - ред.), поэтому так важен сегодняшний "Рамштан". От которого мы ждем консолидированной позиции по увеличению поставок тяжелой техники, систем ПВО и ПРО и, конечно, деблокады поставок танков", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что публичные заявления о том, что "война входит в переломный момент, резкое увеличение поставок оружия Украине" имеют четкую параллель с событиями годовой давности. Политик подчеркнула, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал важное заявление о необходимости передачи Украине танков и готовности его страны поддержать "широкую танковую коалицию".
По данным газеты Politico, группа европейских стран, которую, вероятно, возглавляет Польша, может предпринять первые шаги в пятницу на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило издание в пятницу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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