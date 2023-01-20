https://ukraina.ru/20230120/1042779155.html

Клинцевич: Зеленский надеется пойти по стопам Яценюка, но у него не получится

Клинцевич: Зеленский надеется пойти по стопам Яценюка, но у него не получится - 20.01.2023 Украина.ру

Клинцевич: Зеленский надеется пойти по стопам Яценюка, но у него не получится

Владимир Зеленский выполняет все инструкции своих западных покровителей, надеясь рано или поздно "воспользоваться деньгами, которые своровал". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич

2023-01-20T07:00

2023-01-20T07:00

2023-01-20T07:00

новости

спецоперация

владимир зеленский

яценюк

клинцевич

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По его словам, Зеленский - "ещё наивный молодой человек", который надеется повторить опыт бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, "который пришел во власть в стоптанных ботинках, а ушёл из неё миллиардером".Однако Зеленского подобное будущее не ждёт, его будет судить украинский народ, уверен Клинцевич. Зеленский не понимает, что, так как он занимает высший государственный пост на Украине, впоследствии именно его будут обвинять во всех несчастьях страны. С другой стороны, украинского президента могут "убрать" и его зарубежные покровители, когда надобность в нём отпадёт. Поэтому Зеленского можно "только пожалеть", считает Клинцевич.Яценюк занял пост премьер-министра Украины с 27 февраля 2014 года, сразу после переворота в этой стране, и занимал его до 2016 года.В 2017 году украинский веб-сайт Elise Journal сообщил о том, что Яценюк имеет гражданство расположенного в Океании государства Вануату. Украинский политик отверг эти обвинения, однако Elise Journal заявлял, что готов доказать в суде получение наличие второго гражданства у Яценюка.Согласно принятой в том же году правительством Вануату "Инвестиционной программе", страна официально выдаёт свои паспорта любому иностранному гражданину, делающему "безвозвратный взнос" в сумме 130 тысяч долларов в государственный фонд.Паспорт Вануату, в частности, позволяет въезжать без визы в Великобританию и несколько десятков других стран мира.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20160927/1017546175.html

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новости, спецоперация, владимир зеленский, яценюк, клинцевич