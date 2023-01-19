Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома - 19.01.2023 Украина.ру
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Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома - 19.01.2023 Украина.ру
Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
Оскорбительными сочли в США слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Вашингтон действует подобно Наполеону и Адольфу Гитлеру, создавая антироссийскую коалицию, сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
2023-01-19T08:50
2023-01-19T08:50
новости
сергей лавров
сша
джон кирби
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По его словам, утверждения о том, что Запад угрожает праву России на существование, являются "смехотворными".Кирби также заявил, что Сергей Лавров представил ситуацию в "по-настоящему оскорбительном ключе", когда сравнил действия США с Гитлером и Холокостом.На пресс-конференции в Москве Лавров ранее заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, сша, джон кирби
Новости, Сергей Лавров, США, Джон Кирби

Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома

08:50 19.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкVIII Международный форум "Примаковские чтения"
VIII Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Оскорбительными сочли в США слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Вашингтон действует подобно Наполеону и Адольфу Гитлеру, создавая антироссийскую коалицию, сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
По его словам, утверждения о том, что Запад угрожает праву России на существование, являются "смехотворными".
Кирби также заявил, что Сергей Лавров представил ситуацию в "по-настоящему оскорбительном ключе", когда сравнил действия США с Гитлером и Холокостом.
На пресс-конференции в Москве Лавров ранее заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 18:04
Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на УкраинеНа пресс-конференции 18 января, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много говорил о ситуации на Украине
 
НовостиСергей ЛавровСШАДжон Кирби
 
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