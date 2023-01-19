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Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома - 19.01.2023 Украина.ру
Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
Оскорбительными сочли в США слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Вашингтон действует подобно Наполеону и Адольфу Гитлеру, создавая антироссийскую коалицию, сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
2023-01-19T08:50
2023-01-19T08:50
2023-01-19T08:50
новости
сергей лавров
сша
джон кирби
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По его словам, утверждения о том, что Запад угрожает праву России на существование, являются "смехотворными".Кирби также заявил, что Сергей Лавров представил ситуацию в "по-настоящему оскорбительном ключе", когда сравнил действия США с Гитлером и Холокостом.На пресс-конференции в Москве Лавров ранее заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, сша, джон кирби
Слова Лаврова о США оскорбили представителей Белого дома
Оскорбительными сочли в США слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Вашингтон действует подобно Наполеону и Адольфу Гитлеру, создавая антироссийскую коалицию, сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби