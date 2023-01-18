"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина - 18.01.2023 Украина.ру
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"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина
"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина - 18.01.2023 Украина.ру
"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина
По мнению нынешнего польского руководства, страна ни в коем случае не должна граничить с Россией, поэтому ликвидация украинского государства – "страшнейшая ситуация" для Варшавы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-01-18T04:30
2023-01-18T04:30
спецоперация
ростислав ищенко
польша
новости
киевский режим
западная украина
всу
нато
сша
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Польским властям необходим "какой-то буфер" между своей страной и Россией, поэтому Варшава прилагает серьёзные усилия по поддержке киевского режима, объясняет он.По словам Ищенко, есть высокая вероятность, что Варшава и Киев уже достигли договорённости о вводе польских войск на Западную Украину, что позволит киевскому режиму высвободить дислоцирующиеся там подразделения ВСУ для отправки на фронт.При этом Варшава пытается добиться от России гарантий того, что польские войска на западе Украины не станут мишенями для российских ударов, рассказал Ищенко. США не против присутствия польских войск на Украине, но дают понять, что данная акция Варшавы произойдёт не в рамках НАТО, а по её собственной инициативе, и поэтому на эти войска не будут распространяться гарантии коллективной обороны блока НАТО, добавил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, ростислав ищенко, польша, новости, киевский режим, западная украина, всу, нато, сша
Спецоперация, Ростислав Ищенко, Польша, Новости, киевский режим, Западная Украина, ВСУ, НАТО, США

"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина

04:30 18.01.2023
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
По мнению нынешнего польского руководства, страна ни в коем случае не должна граничить с Россией, поэтому ликвидация украинского государства – "страшнейшая ситуация" для Варшавы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Польским властям необходим "какой-то буфер" между своей страной и Россией, поэтому Варшава прилагает серьёзные усилия по поддержке киевского режима, объясняет он.

Для поляков гибель украинской государственности – это острый нож под пятое ребро. Они оказываются с Россией один на один. В менталитете нынешнего польского руководства такой вариант не предусмотрен

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
По словам Ищенко, есть высокая вероятность, что Варшава и Киев уже достигли договорённости о вводе польских войск на Западную Украину, что позволит киевскому режиму высвободить дислоцирующиеся там подразделения ВСУ для отправки на фронт.
При этом Варшава пытается добиться от России гарантий того, что польские войска на западе Украины не станут мишенями для российских ударов, рассказал Ищенко. США не против присутствия польских войск на Украине, но дают понять, что данная акция Варшавы произойдёт не в рамках НАТО, а по её собственной инициативе, и поэтому на эти войска не будут распространяться гарантии коллективной обороны блока НАТО, добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 06:15
"От моря до моря": Носович рассказал о планах Варшавы на УкраинуЗахват Западной Украины и её включение в состав Польши возможны, но не являются основной задачей политики Варшавы по отношению к восточному соседу. Такое мнение в интервью Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович
 
СпецоперацияРостислав ИщенкоПольшаНовостикиевский режимЗападная УкраинаВСУНАТОСША
 
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