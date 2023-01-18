https://ukraina.ru/20230118/1042696725.html

"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина

"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина - 18.01.2023 Украина.ру

"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина

По мнению нынешнего польского руководства, страна ни в коем случае не должна граничить с Россией, поэтому ликвидация украинского государства – "страшнейшая ситуация" для Варшавы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2023-01-18T04:30

2023-01-18T04:30

2023-01-18T04:30

спецоперация

ростислав ищенко

польша

новости

киевский режим

западная украина

всу

нато

сша

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Польским властям необходим "какой-то буфер" между своей страной и Россией, поэтому Варшава прилагает серьёзные усилия по поддержке киевского режима, объясняет он.По словам Ищенко, есть высокая вероятность, что Варшава и Киев уже достигли договорённости о вводе польских войск на Западную Украину, что позволит киевскому режиму высвободить дислоцирующиеся там подразделения ВСУ для отправки на фронт.При этом Варшава пытается добиться от России гарантий того, что польские войска на западе Украины не станут мишенями для российских ударов, рассказал Ищенко. США не против присутствия польских войск на Украине, но дают понять, что данная акция Варшавы произойдёт не в рамках НАТО, а по её собственной инициативе, и поэтому на эти войска не будут распространяться гарантии коллективной обороны блока НАТО, добавил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221223/1042060707.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, ростислав ищенко, польша, новости, киевский режим, западная украина, всу, нато, сша