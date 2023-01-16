https://ukraina.ru/20230116/1042663696.html

Чтобы свои уважали, а чужие – боялись. "Офицеризация" общества неизбежна

Чтобы свои уважали, а чужие – боялись. "Офицеризация" общества неизбежна - 16.01.2023 Украина.ру

Чтобы свои уважали, а чужие – боялись. "Офицеризация" общества неизбежна

Был у меня любопытный знакомый. В советское время – комсомольский функционер с ораторской жилкой. Без шпаргалки мог часами зажигать про дружбу народов, про ущербность местечкового национализма или про гибельную сущность идей национального превосходства

2023-01-16T12:53

2023-01-16T12:53

2023-01-16T12:53

дмитрий выдрин

мнения

украина

россия

офицеры

социология

украинцы

военные

гены

российская империя

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После распада Союза тоже сделал неплохую карьеру. Даже стал целым губернатором красивейшей на Украине Винницкой области. И тоже пламенно выступал: про абсолютное превосходство украинского этноса, про обоснованность ненависти ко всему русскому и про особую миссию своей земли...Как-то я спросил его: не сложно ли было так быстро переобуться, поменять вроде устоявшиеся взгляды и почти сложившееся мировоззрение? Он напомнил о замечательном фильме нашего детства – "Старик Хоттабыч".О том моменте, когда героя фильма, школьника Вольку, спрашивают на уроке географии об устройстве мира. И древний джин, вселившись в настенный портрет какого-то классика, прямо со стены суфлирует ему о плоской планете, которая стоит на трех китах, а те – на трех черепахах… Волька понимает, что это дикое невежество, но, подчиняясь воле волшебника, вслух несет подобную ахинею из архаичных мифов.Новоиспеченный губернатор откровенно и поделился со мной – тогда еще можно было в "незалэжной" говорить по душам. Мол, понимаю бредовость многих идей, но во мне проснулась память предков, которые боролись и даже умирали за подобные представления об архитектуре мироустройства. И эти предки из своих бандеровских схронов диктуют мне, что и как говорить.С тех пор я верю в социальную генетику. Верю в доктрину Льва Гумилева о различных видах пассионарности и специфических свойствах и особенностях племен, народов, цивилизаций. Действительно, у рыжих персонажей по жизни может быть различная судьба. Но рыжий останется рыжиком. Спросите у Трампа. Так уж постарались гены. И как минимум влияние последних надо учитывать при анализе любого социального объекта. Нет, я не абсолютизирую особый ДНК всей России, о котором говорят многие эксперты. Но согласен с наличием стойких архетипов поведения, наследственных кодексов мышления у традиционных и устоявшихся социальных институтов.Вот, например, слушаю бесподобного американского военного аналитика Скотта Риттера. Друг моего друга – мой друг! Говорит вроде об очевидных факторах военного успеха – тактике, стратегии, снабжении, характеристике вооружений, ресурсах… И вдруг проскальзывает метафизическая фраза о том, что в современном российском офицерстве прорастает царский золотопогонный социальный генотип. Даже не советский, а именно царский.Я вырос в офицерской семье фронтовика – и в окружении подобных гарнизонных "ячеек общества". Пытаюсь вспомнить, что же такого "царскорежимного" было в поведении отца. Может, то, что он, имея большие погоны, всегда к солдатикам обращался на "вы"? Наверное, вопреки уже советским традициям.Или то, что не выходил из дома в нечищеных туфлях или неглаженых брюках?Или то, что будучи в больших чинах, любил копаться в новых образцах военной техники, чтобы знать ее возможности лучше подчиненных?Или, наконец, то, что пошел сам на переговоры с бойцом, сбежавшим из части с автоматом и окруженным в овраге: "В пилотку или фуражку дурачок может пальнуть, а в папаху стрелять не станет"… Хотя, возможно это в нем говорил уже "красноармейский" генотип.Правда, однажды он сам проговорился на этот счет. Купил мне, пацану, на улице пломбир. Себе не стал. На мой вопрос ответил, что военный с мороженым опаснее обезьяны с гранатой – вдруг что, а руки заняты. А потом с усмешкой добавил: "А ты можешь себе представить, скажем, штабс-капитана с мороженым в руке? Офицеры не лижут."Я уже отмечал, что, в отличие от многих моих коллег, опасался быстрого победного завершения военной ситуации в фактическом столкновении с Западом. Да, это бесконечная трагедия, беда – гибель военных и мирных, молодых и пожилых. Но еще трагичнее было бы, по будущим последствиям, сохранение иллюзии, что наше общество способно побеждать, успешно жить и развиваться без глубочайших изменений и трансформаций.К великому сожалению, не только уставы пишутся кровью. Кровью пишется любой серьезный план развития державы.Согласен, что уровень совершенства армии определяется уровнем совершенства государства. Это в мирное время. А в военное, именно совершенство армии задаёт модус совершенства страны. Если это армия победителей.Это понял еще усатый правитель, когда вдруг стал во время Отечественной восстанавливать военный "царский" генотип от золотых погон до офицерских столовых с белоснежными скатертями. Нигде так быстро нельзя сформировать аристократию, в хорошем смысле, как в армии. Потом эти фронтовики и восстановили экономику и культуру страны в немыслимо короткие сроки.Похожее ожидает и нас. Это в уходящую эпоху счастье "работать в офисе" было в разы больше, чем служить в частях специального назначения. Это раньше матерые вояки служили охранниками, в лучшем случае – замами по безопасности у "эффективных тыловых менеджеров" олигархического разлива.Уверен, что скоро последние будут, в лучшем случаи, служить замами по экономике у бывших офицеров, возглавивших корпорации. Впрочем, это более подробно предсказывает даже Павел Глоба. Я бы поиронизировал по этому поводу, если бы он когда-то не спрогнозировал точно мою скромную жизнь. Теперь вот он говорит, что генералы Герасимов, Суровикин, Лапин… Хотя это, возможно, пока еще военная тайна.В общем, "офицеризация" общества неизбежна. Не важно, что она началась не с погонов, а с шевронов с галунами. Трансформация генералитета должна заглубиться в офицерскую среду. Иначе крах и армии, и общества. Это, кстати говоря, первыми поняли "музыканты". Наверное, слух у них лучше. И организация. Поэтому и живут по принципу: жесточайшая, "царская" дисциплина, но без самодурства и вранья…При этом "офицеризация" абсолютно не тождественна милитаризации. Именно царская традиция заключаются в том, что существует общественный консенсус по отношению к военной сфере. В ней, в силу известных обстоятельств, быстрее всего происходит раскрытие, сканирование многих качеств личности. Опасно? Но и любой рентген – не безобидная штука.Геном той армии – в самоуважении и уважении. Точнее, в уважении своих и страхе чужих. А бояться чужие должны.Вспомнилась почему-то старинная шутливая миниатюра XIX века с пояснительными стихами. На ней бравый генерал-комендант вкушает рака. А напротив сидит шаловливая девица, которая катает шарики из хлеба на тарелке и обстреливают ими генерала. Текст поясняет: "Барышня с тарелки – шарик ему в глаз. Комендант ей пальцем – вот я раком вас!"Царский генотип подсказывает нам, что угрозы человека в погонах не могут быть только зоологическими. Они скорее метафорические. Кто понимает, расшифрует правильно. И как минимум вздрогнет.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

дмитрий выдрин, мнения, украина, россия, офицеры, социология, украинцы, военные, гены, российская империя